Георгий Джикия: Такие результаты, поэтому и произошла отставка

– Что можете сказать болельщикам после такого матча?

– Скажу, чтобы они поддерживали нас и в хорошие, и в плохие моменты.

– Олег Кононов уволен. Что он говорил в раздевалке?

– Это личное. Я не обсуждаю то, что происходит в раздевалке.

– Почему команда проиграла три домашних матча подряд, при том, что не игры? Кононов не справился или это дело футболистов?

– Не могу ответить на этот вопрос. Такое бывает. Что касается игроков, каждый старается, бьется, но что-то не получается. Будем работать дальше, чтобы добиваться чего-то большего.

– Комфортно было работать с Кононовым? Команда его не сливала?

– Следующий вопрос.

– Так вам было комфортно работает с Кононовым?

– Да.

– После матча игроки что-то сказали друг другу, было какое-то общение?

– Общение есть всегда, тем более после поражений. Понятно, что после игры все на эмоциях, поэтому без каких-то выводов общались.

– Тяжелая остановка в раздевалке?

– Да. В «Спартаке» тяжелая ситуация.

– Вы, как капитан, что-то пытались изменить, как-то повлиять на команду?

– Все футболисты должны влиять на игру. Конечно, я хотел внести какие-то коррективы, подсказывал, как это делаю всегда. Бывает, что иногда это не получается.

– Можете сказать, что у тренера не получилось наладить взаимопонимание с футболистами, особенно с новыми?

– Не ко мне вопрос.

– А с коллективом?

– Все было нормально. Все старались выполнять задумки и отдаваться на поле. Если нет результата, значит, не получается.

– Так были какие-то задумки, потому что их никто не видел?

– Были.

– Какие были задумки на игру с «Оренбургом»? Ваш соперник только что рассказал о своем плане на матч.

– Я их поздравляю, что у них был план, и они его придерживались. А наш план сегодня не удался.

– Насколько тяжело играть, когда болельщики во время матча негативно отзывается о команде? Это создает давление?

– Это всегда мешает, но здесь есть объяснение. Наша игра не удовлетворяла болельщиков, поэтому были крики в наш адрес.

– Даже какие-то оскорбления несись с трибун.

– Да, были и оскорбления. Болельщики всегда будут скандировать разные кричалки. Когда команда играет хорошо – они всегда поддерживают, а когда проигрывает, они будут кричать странные вещи. Но этому есть объяснение – они недовольны результатом.

– Почему только несколько футболистов подошли к трибуне после матча? Это сделали только вы, Мирзов и Гулиев.

– Все подошли и поблагодарили трибуны. Просто мы посчитали нужным подойти еще ближе и поговорить.

– Почему не все пошли поговорить? Вы видели, как «Динамо» всей командой пошли к болельщикам?

– «Динамо» – молодцы. Я подошел за команду и разговаривал.

– Отставка тренера в такой ситуации пойдет на пользу?

– Посмотрим, как будет дальше.

– С чем, в первую очередь, не справился Кононов: давление трибун, или, может, была нехватка квалификации?

– Некорректно с моей стороны будет говорить о том, с чем не справился Кононов. Самое главное – результат. Такие результаты, поэтому и произошла отставка.

– Показалось, что эта отставка висит в воздухе уже несколько недель. Вы чувствовали, что Кононов будет увольнение?

– Мы хотели все это изменить, улучшить свою игру и ситуацию в турнирной таблице.

– У «Спартака» еще есть шанс побороться за решение своей задачи в чемпионате и попадание в еврокубки, ведь отрыв уже достаточно большой?

– Согласен, отрыв большой, но в футболе все бывает. Все подсчеты будем делать после 30-го тура.