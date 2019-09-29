Георгий Джикия: Такие результаты, поэтому и произошла отставка - Советский спорт
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29 сентября 2019 21:15ФутболГригорьевская Юлия

Георгий Джикия: Такие результаты, поэтому и произошла отставка

Защитник «Спартака» после поражения от «Оренбурга» рассказал об отставке Олега Кононова и сложной ситуации в команде.

– Что можете сказать болельщикам после такого матча?
– Скажу, чтобы они поддерживали нас и в хорошие, и в плохие моменты.

– Олег Кононов уволен. Что он говорил в раздевалке?
– Это личное. Я не обсуждаю то, что происходит в раздевалке.

– Почему команда проиграла три домашних матча подряд, при том, что не игры? Кононов не справился или это дело футболистов?
– Не могу ответить на этот вопрос. Такое бывает. Что касается игроков, каждый старается, бьется, но что-то не получается. Будем работать дальше, чтобы добиваться чего-то большего.

– Комфортно было работать с Кононовым? Команда его не сливала?
– Следующий вопрос.

– Так вам было комфортно работает с Кононовым?
– Да.

– После матча игроки что-то сказали друг другу, было какое-то общение?
– Общение есть всегда, тем более после поражений. Понятно, что после игры все на эмоциях, поэтому без каких-то выводов общались.

– Тяжелая остановка в раздевалке?
– Да. В «Спартаке» тяжелая ситуация.

– Вы, как капитан, что-то пытались изменить, как-то повлиять на команду?
– Все футболисты должны влиять на игру. Конечно, я хотел внести какие-то коррективы, подсказывал, как это делаю всегда. Бывает, что иногда это не получается.

– Можете сказать, что у тренера не получилось наладить взаимопонимание с футболистами, особенно с новыми?
– Не ко мне вопрос.

– А с коллективом?
– Все было нормально. Все старались выполнять задумки и отдаваться на поле. Если нет результата, значит, не получается.

– Так были какие-то задумки, потому что их никто не видел?
– Были.

– Какие были задумки на игру с «Оренбургом»? Ваш соперник только что рассказал о своем плане на матч.
– Я их поздравляю, что у них был план, и они его придерживались. А наш план сегодня не удался.

– Насколько тяжело играть, когда болельщики во время матча негативно отзывается о команде? Это создает давление?
– Это всегда мешает, но здесь есть объяснение. Наша игра не удовлетворяла болельщиков, поэтому были крики в наш адрес.

– Даже какие-то оскорбления несись с трибун.
– Да, были и оскорбления. Болельщики всегда будут скандировать разные кричалки. Когда команда играет хорошо – они всегда поддерживают, а когда проигрывает, они будут кричать странные вещи. Но этому есть объяснение – они недовольны результатом.

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– Почему только несколько футболистов подошли к трибуне после матча? Это сделали только вы, Мирзов и Гулиев.
– Все подошли и поблагодарили трибуны. Просто мы посчитали нужным подойти еще ближе и поговорить.

– Почему не все пошли поговорить? Вы видели, как «Динамо» всей командой пошли к болельщикам?
– «Динамо» – молодцы. Я подошел за команду и разговаривал.

– Отставка тренера в такой ситуации пойдет на пользу?
– Посмотрим, как будет дальше.

– С чем, в первую очередь, не справился Кононов: давление трибун, или, может, была нехватка квалификации?
– Некорректно с моей стороны будет говорить о том, с чем не справился Кононов. Самое главное – результат. Такие результаты, поэтому и произошла отставка.

– Показалось, что эта отставка висит в воздухе уже несколько недель. Вы чувствовали, что Кононов будет увольнение?
– Мы хотели все это изменить, улучшить свою игру и ситуацию в турнирной таблице.

– У «Спартака» еще есть шанс побороться за решение своей задачи в чемпионате и попадание в еврокубки, ведь отрыв уже достаточно большой?
– Согласен, отрыв большой, но в футболе все бывает. Все подсчеты будем делать после 30-го тура.

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