Александр Мостовой: Отставка Кононова отражает результаты «Спартака»

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Также бывший футболист сборной России прокомментировал отставку главного тренера «Спартака» Олега Кононова.

«ОТСТАВКА КОНОНОВА ДАВНО НАПРАШИВАЛАСЬ»

– Олег Кононов подал в отставку после игры, и она была принята. Такой исход напрашивался?

– Да. Любая отставка отражает результаты команды, а результаты плачевные: четыре поражения в чемпионате подряд. Само собой напрашивалась, а правильно или нет, мы поймем только со временем. Кто будет главным тренером на данный момент роли не играет, исправлять ситуацию будут футболисты.

– После отставки Массимо Карреры некоторые писали: «Сейчас точно все будет лучше». Лучше не стало, а будет ли лучше после отставки Кононова?

– То, что Каррера будет вспоминаться – это логично. «Спартак» ничего не выигрывал и Каррера, приехавший в Россию качестве одного из помощников, стал главным тренером и чемпионом. Конечно, болельщики это помнят. Он вошел в историю. И укрепится в ней сильнее, если «Спартак» опять на много лет останется без чемпионства. Он у всех на устах. А лучше или хуже? Думаю, что хуже невозможно. «Спартак» итак находится довольно близко к последним местам. Нехорошая ситуация в турнирной таблице.

– А возвращение Карреры невозможно? И стоит ли его так идеализировать?

– Мы возвращаемся к желанию болельщиков. Он у них навсегда в памяти после стольких лет. Возвращать его или нет? Давайте вернем его и еще шесть футболистов, которые были проданы.

– Того, что было – не вернуть?

– Скорее всего, да. Состав другой и многое изменилось. Вопрос в том, почему с новыми игроками такой результат. Делайте с ними новый коллектив.

«НЕ УВИДЕЛ КЛАССА «СПАРТАКА»

– Это была встреча равных команды или все-таки чувствовался класс «Спартака»?

– Как раз то класса и не чувствовалось. Бывает, что что-то не получается у команды и игроков, но резерв есть и за счет мастерства можно вырвать матч или забить гол. В матчах топовых команд такое происходит. Здесь показалось, что «Спартак» владел каким-то преимущество. Но именно «каким-то». А атмосфера была такой, что казалось, что это «Оренбург» может прибавить и забить еще. И так продолжалось до последней минуты, хотя «Спартак» играл в большинстве. Не было ощущения, что москвичи забьют. Они действовали хаотично.

– В эпизоде с первым пропущенным мячом виноват Лоренсо Мельгарехо, защитник на противоположном фланге или это случайность, обусловленная тем, что Айртону оказывали помощь за пределами поля?

– Коллективная ошибка. Один защитник не отработал на правом фланге – дал подать. Другой спартаковец не успел за своим визави, который опережал его на полтора метра, если не больше.

Также и второй пропущенный мяч. Как можно? Подача с углового и нападающий спокойно бьет. Кто его держит и играет?

– Николай Рассказов.

– Да, я видел. Конечно, из-под Рассказова забит гол. Но почему он не первый на мяче? Сыграй пораньше, корпусом оттолкни, помешай пробить головой.

«НУЖНО БЫЛО ВЫПУСКАТЬ ВТОРОГО НАПАДАЮЩЕГО»

– После гола Мельгарехо «Спартак» вроде поймал игру, но потом вышел Джордан Ларссон вместо Эсекьеля Понсе, и появилось ощущение, что составы уравнялись…

– Поэтому я и сказал, что преимущества не ощущалось. Команда проигрывает, забила ответный гол, и нападающий выходит вместо нападающего. Смысл? Проигрываешь дома, надо было выпускать нападающего в пару. Понятно, что Понсе ничего особенного не показал, за исключением пары ударов в первом тайме. Явно не Луис Адриано и Зе Луиш. Но ты проигрываешь «Оренбургу» дома, можно все-таки выпустить еще одного нападающего.

– В предыдущие годы все возмущались трансфером Педро Роши, который стоил 12 млн евро. Игрок сидел в запасе. Сейчас в аналогичной ситуации находится Алекс Крал. Получается опять деньги на ветер?

– Получается, что так. Но сразу так оценивать игрока будет слишком резко. Парень приехал, сыграл один полный матч. Потом вышел на замену. Ясно, что ему еще нужно привыкнуть. Не знаю, сколько времени потребуется. Сидит в запасе? Не с вокзала же в основу ставить.

– Покупать футболиста за 12 млн и держать его в запасе – странно. Наверное, за такие деньги игрок должен выходить в основе и сразу приносить пользу.

– Правильно. И возникает следующий вопрос, почему 12 млн, когда кратная цена ему пять? Такая же история и с футболистом «Динамо» Себастьяном Шиманьски. Кто такие цены установил? Все знают, что в России швыряются деньгами, потому и цены такие.