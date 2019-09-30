Станислав Черчесов: Будем ждать Миранчуков к ноябрьскому сбору

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«Знаем Чистякова еще по ФНЛ»

– Прокомментируйте пожалуйста вызов в сборную Дмитрия Чистякова?

– Мы внимательно смотрим РПЛ. Тех, кто себя проявляет, всегда берем на заметку, а он проявлял себя еще в ФНЛ и уже тогда был нами отмечен. В нынешнем сезоне он играет в «Ростове» с первых туров – действует надежно и качественно.

Тем более, ситуация так сложилась, что Роман Нойштедтер не играет, а Илья Кутепов не в том состоянии, чтобы вызываться в сборную. Ситуация подсказала нам вызвать нового защитника, и наш выбор пал на Чистякова.

– А что скажете о вызове Рифата Жемалетдинова?

– Знаем его еще по молодежной сборной. С начала сезона он закрепил за собой позицию правого полузащитника, играет достаточно стабильно, выступает в Лиге чемпионов. В матче с «Байером» и «Зенитом» играл качественно, подтвердил свой уровень.

– Достаточно ли в сборной левых защитников?

– У нас есть Федор Кудряшов и Юрий Жирков, плюс эту зону мы страхуем Сергеем Петровым, да и Вячеслав Караваев может сыграть на обоих флангах.

«Иногда критика Лунева справедлива»

– Сколько требуется следить за футболистом перед первым вызовом в сборную?

– Можно следить и один день, а можно и несколько месяцев. Ситуации все разные, универсального рецепта нет. Например, когда все здоровы и готовы, могли бы кого-то и не вызвать, а иногда ситуация сама требует приглашения новых игроков.

– Андрей Лунев регулярно попадает под огонь критики. Не рассматриваете на его позицию других кандидатов – например, Александра Максименко или Матвея Сафонова?

– Уже много раз говорил, что есть молодежная сборная, и эти два вратаря вызываются в нее. Перед ними сейчас стоит другая задача, а в будущем посмотрим. Есть и другие вратари, которые проявляют себя в РПЛ, но если есть возможность оценить игру вратаря в Лиге чемпионов, не стоит ею пренебрегать. На сегодняшний день не хотим делать перестановки во вратарской линии.

Хотя иногда критика Лунева справедлива. Сейчас он приедет на сборы, и какие-то нюансы мы с ним обсудим.

– По сравнению с прошлым сбором вместо зенитовца Александра Ерохина вызван его одноклубник Далер Кузяев.

– Кузяев стал стабильно играть в последних матчах – когда выходит в основе, когда на замену. У Ерохина, насколько я знаю, инфекция, поэтому он не играет в последнее время, а неготового игрока вызывать смысла не имеет. При этом ту роль, для выполнения которой мы его вызывали в прошлый раз, он выполнил хорошо – как и планировали, вышел с шотландцами на замену. Жалко только, не забил – защитник выбил мяч с ленточки. Жаль, что он приболел – он полезный игрок.

Иногда нам не хочется ничего менять, но неготового футболиста мы вызвать не можем. Приходится вызывать тех, кто сможет играть. У нас 25 футболистов представляют 12 клубов, так что мы не хотим кому-то понравиться. Все идет естественным путем.

«Блоковая система была бы удобнее»

– Удобно ли вам иметь в своем распоряжении футболистов из такого большого количества клубов, или вам была бы по душе блоковая система?

– Блоковая система была бы удобнее, но у нас с первого дня так получается, что ее нет. Наш тренерский штаб должен адаптироваться к ситуации, хотя не могу сказать, что для нас сложившаяся ситуация комфортна.

Мы заранее знаем, кого будем вызывать, и обсуждаем этот вопрос с игроками, чтобы о требованиях, которые мы будем предъявлять на сборе, они узнавали не в первый день сборов, а раньше, и могли к ним подготовиться.

– Для Николая Комличенко предыдущий сбор был определяющим. Он вызван вновь. Адаптировался к вашим требованиям?

– На том сборе он чувствовал себя уже куда увереннее. Он здорово проявляет себя в чемпионате Чехии. Жаль того, что пропустил последний матч против «Славии» из-за перебора карточек. Это была бы для нас лишняя лакмусовая бумажка. Он три года стабильно играет.

Опережая ваш вопрос, Александр Соболев не вызван, потому что мы ждем, чтобы его игра стабилизировалась. Мы рады, что игроки появляются, но всему свое время. Есть статистика, а есть нюансы, как игрок впишется в команду.

– Тот факт, что в ближайших матчах сборная может досрочно выйти на чемпионат Европы, станет дополнительным фактором для волнения игроков?

– Нет. Мы идем от сбора к сбору и от игры к игре. Перед первыми матчами с Шотландией и Казахстаном с точки зрения турнирной таблицы ситуация была схожей – победы в этих матчах резко увеличивали наши шансы на выход. Задача ясна, ее надо решать, и так было с первого тура.

«Надеемся, в «Лужниках» будет полный стадион»

– Матч с Шотландией впервые за долгое время состоится в «Лужниках».

– Я там недавно был. Там перестелили поле. Понятно, что матч определяющий, поэтому пройдет в «Лужниках», которые на ЧМ–2018 мы представили всему миру. Надеемся, что будет полный стадион, и мы проявим лучшие качества.

– В сборную вызваны пятеро опорных полузащитников – Дмитрий Баринов, Ильзат Ахметов, Роман Зобнин, Далер Кузяев и Магомед Оздоев. Считаете это количество игроков оптимальным?

– Да, всегда их было четыре-пять человек. Там еще и Александр Головин может сыграть. В прошлый раз был Руслан Камболов, сейчас Кузяев.

– Выступающие за границей Головин и Денис Черышев стали чаще играть и забивать…

– У нас и в прошлый раз никаких сомнений в них не было, хотя тогда мы подчеркивали, что Черышев только выходит на замены и не сможет с Казахстаном сыграть полный матч. Так и получилось. Сейчас он сыграл две игры по 90 минут – в том числе в победном матче с «Челси» в Лондоне. После того сбора мы в аэропорту с ним пообщались, чтобы к этому сбору он был лучше готов физически. Это была его не вина, а беда, потому что он только восстанавливался.

Что до Головина, то хотя он раньше и не забивал, играл плюс-минус так же, если смотреть статистику по отборам, передачам, рывкам и прочему.

«Нас устраивает физическая форма Джикии и Зобнина»

– Насколько серьезна потеря братьев Миранчуков?

– Нас это не может радовать. Каждый футболист, который может представлять нашу страну, для нас важен. Жаль, что так сложилась ситуация, зато она даст шанс проявить себя другим. С Антоном недавно разговаривал – он лечится. Будем ждать, как братья восстановятся к ноябрьскому сбору.

– Оцените форму спартаковцев Георгия Джикии, Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина.

– Мы отмечаем их функциональное состояние. Если его нет, это большой минус, а так как они функционально готовы, они могут вызываться. Требования и позиции у игроков ведь разные. Мы не знаем, какие перед ними ставятся задачи, поэтому оцениваем только физическую готовность. В этой точки зрения у нас в них сомнений нет. Иногда игрок забивает, но игровых качеств не имеет, так что мы смотрим не на статистику.

– Будут ли изменения в тренировочной программе?

– Это зависит от того, кто в какой форме приедет. Заранее это решить нельзя. Посмотрим, что нам на этом сборе потребуется сделать. Есть варианты А, B, С, D, но окончательного решения пока не принято.

Перед тем сбором было на один день больше, в этот раз – на один меньше. Специфика этого сбора состоит в том, что мы имеем минимальное количество дней для подготовки. Можно написать любые конспекты, но зачем они, если не будут соответствовать реальным задачам?

«Проблемы с допингом мне неинтересны»

– По поводу ситуации с допингом в российском спорте проводили консультации с РУСАДА?

– Нет, эта история длится уже года три.

– Сейчас все серьезнее.

– Я об этом ничего не знаю, концентрируюсь на своей работе. Мне это неинтересно. Я интересуюсь только тем, на что могу повлиять, а в этом вопросе от меня ничего не зависит.

– Даете ли какие-то пожелания футболистам сборной между сборами? Тот же вопрос про кандидатов в сборную, не получивших вызов.

– Ситуация бывает разной. Черышеву перед расставанием кое-что подсказал, другим футболистам что-то иногда говорю, если вижу, что футболист может чего-то не знать. Но цели всем дать домашние задания – нет.

Даем задания только на период сборов. Например, матч с шотландцами был месяц назад, а с командой мы посмотрим его только сейчас.

Когда надо, мы на связи с клубными тренерами, а тренеры по физподготовке общаются со своими коллегами в командах. Стараемся общаться, делать правильные выводы и решения.

Сборная России:

вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Сослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»);

защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»);

полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Роман Зобнин («Спартак»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Александр Головин («Монако», Франция), Юрий Жирков («Зенит»), Далер Кузяев («Зенит»), Магомед Оздоев («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия»);

нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Младе-Болеслав», Чехия), Федор Смолов («Локомотив»).