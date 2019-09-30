«Засиделся я, поеду в Ростов». Павел Мамаев дал самое необычное интервью в своей жизни

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Павел рассказывает о том, как он вышел из тюрьмы, какие испытвал ощущения, как проводил время, находясь в заключении.

Приводим небольшой кусок интервью.

- Ты приехал в Москву. Какие ощущения?

- Сначала были непонятные. Ждали этого дня. Каждый день был в тревоге. Ждали подвоха от прокуратуры. Но его не оказалось. Мы с тревогой ждали неприятных новостей. На протяжении всего нашего дела были одни негативные новости.

- Как вы спали в колонии?

- На железных спальных местах, на которые кладутся матрасы. Называются они шконки. Ели всегда по-разному. Пробовали баланду. Сами немного готовили.

- Баланда вкусная?

- Да нормальная. Мы ее нечасто ели, но приходилось.

- В колонии вас били сотрудники?

- Никто нас не бил.

- Давай поговорим о наших планах. Я уже в Москве, как ты видишь.

- У меня много кто за тобой следил. Мне в Бутырке рассказывали, чем занимается жена. Я думал, что ты молодец, что не сидишь на месте.

- Как ты докатился до такой жизни?

- Все в жизни оступаются и в какие-то моменты делают что-то не так.

- Куда ты собираешься? В какой город?

- Сейчас вылетаю в столицу юга. В величавый Ростов-папа.

- Подписывать контракт с «Ростовом»?

- Надеюсь, что все сложится именно так. Хочется определиться с будущим. Начать тренироваться. Засиделся я. Все внутри свербит. Хочу выходить на поле и заниматься любимым делом.



В конце интервью Алана Мамаева сказала, что будут еще ролики, где футболист отвечает на ее вопросы: «Осталось еще много нераскрытых тем. Так что, все только начинается».



