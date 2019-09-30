Евгений Ловчев: В плохой игре «Спартака» виноват не только Кононов

Отставка – это норма жизни, никто не уходил с тренерской скамьи в могилу

«Спартак» – «Оренбург» – 1:2

В сложившейся ситуации отставка Олега Кононова была неизбежна. В последнее время «Спартак» играет все хуже и хуже. Кононов мой друг, и я ждал от его прихода многого, но вынужден признать, что у него не получилось вообще ничего. Командной игры нет совсем – ни надежной обороны, ни выхода из обороны в атаку. Что еще оставалось делать?

Когда Леонид Федун сказал, что Кононов доработает до зимы, стало понятно, что он обречен, потому что верить руководителям клуба не приходится – слишком много уже было прецедентов. Тем более, что отставки можно было избежать, только если бы «Спартак» улучшил игру и результаты. Когда новички только пришли, заразились желанием играть за «Спартак», но с каждым последующим матчем делали это все хуже. Если так продолжится, можно вообще вылететь.

Не стоит делать из этого увольнения трагедию. Даже Жозе Моуринью переживал отставки и до сих пор находится не у дел. А главное – тренеры всегда уходят из клубов, это естественный процесс. Уже в тот день, когда они подписывают контракт, они об этом знают. Ни один тренер в могилу с тренерской скамейки не уходил.

Считаю, что в провале Кононова виноват далеко не только он. Над ним есть руководители, которые тоже должны отвечать за организацию клубного процесса. Мы не знаем, как выстроена в клубе селекционная работа, но ответственность за трансферную кампанию несет новый генеральный директор Томас Цорн. Я, например, до сих пор не понимаю, что за футболисты Алекс Крал и Джордан Ларссон.

Теперь более насущный вопрос: кто сменит Кононова? Это должен быть опытный тренер, потому что футболисты у команды есть, а ситуация аховая. Гус Тил, Андре Шюррле, Роман Зобнин, Георгий Джикия и Самюэль Жиго – уже пятеро мастеров. Но в команде нет единства, футболисты не представляют собой единое целое. Чем еще объяснить, что Аяз Гулиев и Резиуан Мирзов были заметными фигурами в «Ростове» и «Арсенале», а сейчас просто никакие?

Сейчас же называют в основном фамилии молодых спартаковских специалистов: Сергея Юрана, Виктора Булатова, Андрея Тихонова, Дмитрия Парфенова, Валерия Карпина. Но они еще не набили достаточно шишек, и только последний однозначно вырос, как тренер. Только вряд ли он сам пойдет в «Спартак», тем более после того, что они с Федуном наговорили друг про друга в прессе после расставания. Хотя вот в свое время Николай Старостин десятилетие терпел динамовца Константина Бескова ради общего дела, потому что был мудрым человеком.

Схожая ситуация со Станиславом Черчесовым, с которым Федун уже договорился, когда тот работал в «Амкаре», но передумал, когда узнал, что тот еще встречался с Гурамом Аджоевым из «Динамо». Поэтому сложно сейчас представить Черчесова в «Спартаке», хотя с тренерской точки зрения он наверняка пришелся бы ко двору.

Сейчас нужен тренер, который не только доведет команду до конца сезона, но и сможет работать в ней на постоянной основе в долгосрочной перспективе. Поэтому переходного тренера сейчас быть не может. Где такой подход приносил успех? Разве что в «Челси», который выиграл с Роберто Ди Маттео Лигу чемпионов, но это единичный случай.

Еще в «Челси» был Гус Хиддинк, но это большой тренер, в отличие от ставшего в «Спартаке» и.о. Сергея Кузнецова. Я бы еще понял, если бы речь шла о Дмитрии Кузнецове (бывший полузащитник ЦСКА, «Эспаньола», «Алавеса» и сборной России; в 2014-2017 годах работал ассистентом в «Рубине», в том числе у Курбана Бердыева). А кто такие Сергей Кузнецов, Цорн? Вообще не понимаю, что за проходной двор устроили в «Спартаке»!

В группе с «Атлетико» и «Юве» «Зенит» был бы аутсайдером

«Локомотив» – «Зенит» – 1:0

«Железнодорожники» второй раз за три месяца обыграли «Зенит». Думаю, будет справедливо сказать, что это победы Юрия Семина над Сергеем Семаком, поскольку у них в распоряжении две довольно равные опытные, хорошо укомплектованные команды, делающие упор на дисциплину и результат. Поэтому большого количества голов в этом матче ожидать не приходилось изначально.

«Зенит» сегодня не безоговорочный лидер РПЛ, так что если бы в Лиге чемпионов он попал в группу с «Атлетико» и «Ювентусом», мы бы говорили о нем, как об аутсайдере в борьбе за выход в следующий раунд. Питерцам повезло попасть на «Лион», «РБ Лейпциг» и «Бенфику»– все они сами играют и другим дают.

Единственный мяч в противостоянии двух последних чемпионов забил опорный полузащитник Гжегож Крыховяк. Он очень качественный и профессиональный футболист, боец до мозга костей. В нынешнем сезоне РПЛ он уже забил больше Федора Чалова (пять голов против четырех). Крыховяка отличает классный поставленный удар с дальних дистанций, которым он и пользуется с большим удовольствием.

Фернандеш индивидуалист, но может вписаться в игру «Краснодара»

«Краснодар» – «Арсенал» – 2:0

Игровые проблемы «Краснодара» вызваны практически полной сменой средней линии. Новичкам требуется время, чтобы их подстроить или подстроить под них игру. Сейчас команда играет в немного другой футбол, меньше атакует и создает голевые моменты, зато имеет индивидуально сильных и забивных футболистов в передней линии – Ари, Шапи, Вандерсон. Хотя порядка в обороне не хватает.

В этом матче за «Краснодар» дебютировал вышедший на замену Ману Фернандеш. Пока сложно оценивать его игру, ему требуется время на адаптацию в новом коллективе. По характеру он лидер, а по стилю игры – индивидуалист, что несколько не стыкуется с комбинационной игрой «Краснодара» в одно-два касания. Тем не менее, его можно встроить в игровую модель очень интересно, и команда сможет еще прибавить.

Чалов не реализовал пенальти, потому что не уверен в себе

«Урал» – ЦСКА – 0:3

Был убежден, что «Урал», много забивающий на своем поле, сможет дать бой ЦСКА. Екатеринбуржцы никого не боятся и со всеми играют в открытый футбол. А чего им бояться? У них есть Григорий Иванов – человек с железным стержнем. И команда у него такая же. Атакующая линия у команды приличная.

Но в ЦСКА очень управляемый тренером коллектив. Приходят молодые ребята, встают вместо травмированных и действуют так, словно давно играют в старте. Если перестал забивать Федор Чалов, на помощь приходят исландцы Арнор Сигурдссон и Хердур Магнуссон, забившие «Уралу» по мячу. У команды есть три лидера Марио Фернандес, Никола Влашич и Игорь Акинфеев. С ними не забалуешь.

Несмотря на это Чалов опять не забил, даже с пенальти. Нынешний сезон, в котором он с игры в РПЛ забил всего три мяча в 11 матчах, наглядно демонстрирует то, о чем я говорил год назад. Чалову не хватает индивидуального мастерства, он хорош только как наконечник копья. Если в прошлом сезоне журналисты еще удивлялись тому, что он не вызывается в сборную России, то сейчас эти разговоры логично поутихли. Что до самого пенальти, то это лотерея, и все же если бы Чалов уже забил десяток мячей и был уверен в себе, наверняка реализовал бы его.

Хохлов – следующий на выход

«Ростов» – «Динамо» – 3:0

В «Динамо» история практически такая же, как и в «Спартаке» – глобальная смена футболистов, отсутствие игры и результатов. Вроде до этого матча их никто не разбивал, а вот в Ростове команда откровенно поплыла. Раньше все удары Кирилла Панченко были потенциально голевыми, а теперь что ни попытка, все мимо. Даже не знаю, что конкретно у Дмитрия Хохлова не получается, но, видимо, он после Кононова – следующий на выход.

«Ростов» на каждую игру выходит очень мобилизованным, футболисты дерутся за результат. Мы и раньше знали, что Ивелин Попов и Роман Еременко хорошие футболисты, но ведь еще нужно сделать так, чтобы они показывали хорошую игру стабильно. Это уже тренерская работа Карпина. За место в Лиге чемпионов ростовчане поборются наверняка.