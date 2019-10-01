Алексей Спиридонов: Кононову надо было уйти по-мужски, как Рахимову

Загрузка...

«ТЕПЕРЬ ВСЯ СТРАНА НЕНАВИДИТ ОЛЕГА ГЕОРГИЕВИЧА»

– Эта отставка должна была состояться шесть месяцев назад. Ведь Кононов просил четыре месяца на то, чтобы поставить спартаковский футбол. В итоге человек проработал почти год. А надо было его выгонять еще весной. Кононова же никто за язык не тянул. Сказал «четыре месяца» – значит «четыре месяца». За слова нужно отвечать. Не справился – все, свободен.

– А с чем, собственно, Кононов не справился? Не поставил «спартаковский футбол»?

– Он не проявил себя как тренерская личность. Думаю, у него вообще не было нитей управления командой. Слишком слабый специалист для «Спартака». Клубу нужен авторитетный наставник. А какой Кононов авторитет?

– Все последние недели трибуны освистывали Кононова. Во время матча с «Оренбургом» в его адрес сыпался мат. Отсутствие поддержки болельщиков сказалось на теперь уже бывшем главном тренере «Спартака»?

– Что на нем сказалось, сейчас уже важно. Мне ясно одно: «Спартаком» должен руководить тренер с яйцами, и это точно не про Кононова. Он же даже объявить об отставке по-мужски не смог. Должен был, как Рашид Рахимов, выйти к камере и сказать: «Я не справляюсь. Без меня команда будет играть лучше». Вот это я понимаю: поступок. А Кононов продолжал мямлить: «Я докажу все победами». Теперь вся страна его ненавидит.

«ВСЕ РЕШАЕТ ФЕДУН И ЕГО БРАТ АНДРЕЙ»

– Нынешний состав «Спартака» способен решать серьезные задачи? Может, девятое место объективно отражает уровень команды?

– При чем тут место? У «Спартака» отсутствует рисунок игры. Клуб купил летом футболистов, из которых Кононов должен был собрать команду. А команды-то нет! Ребята играют в «бей-беги». Поэтому «Спартак» и идет в таблице девятым.

– Так, может, не тех новичков купили? И не от тех лидеров избавились?

– Главная ошибка была допущена еще прошлой осенью, когда убрали Массимо Карреру. С этого все и началось. Каррера обновлял команду, убирал балласт. Но балласт почему-то оказался сильнее и убрал самого Карреру.

– Верите в то, что Каррера может вернуться в «Спартак»?

– Нет.

– А что думаете о назначенном исполняющим обязанности Сергее Кузнецове? Каррера приходил после Дмитрия Аленичева тоже временщиком. Может ли Кузнецов выстрелить, как итальянец в 2017-м?

– Кузнецов? Я от вас первый раз слышу эту фамилию. Вообще ничего о нем не знаю.

– Но если Кузнецов выдаст победную серию, нужно ли оставлять его до конца сезона? Или все равно в ближайшее время потребуется другой тренер?

– Это вопрос больше к Леониду Федуну, а не ко мне. Все же решает Леонид Арнольдович со своим братом Андреем, который считает, что в «Спартаке» два состава.

«В «СПАРТАК» МОЖНО ДАЖЕ МЕНЯ НАЗНАЧИТЬ – ХУЖЕ НЕ БУДЕТ»

– Кстати, Кузнецов в бытность игроком «Севастополя», который тогда тренировал Кононов, однажды забил гол рукой в матче, считавшемся договорным. И после того эпизода не сознался в нарушении, хотя на повторе все было прекрасно видно…

– Ну, забил и забил. Что же он, должен был подойти к судье и попросить отменить гол? Я таких случаев не встречал… Сейчас в волейболе дают зеленую карточку игроку за то, что он признался в касании блока, которое судья не заметил. Но у нас это делается, чтобы время не затягивать. Ведь ошибку скрыть все равно не удастся – при наличии видеповторов.

– Ходят слухи, что «Спартак» может возглавить итало-немецкий специалист Доменико Тедеско, который в прошлом сезоне тренировал «Шальке» в 33 года…

– Сейчас о ком только не пишут, кого только не сватают в «Спартак» те нечистые на руку псевдожурналисты, которые крутятся возле команды. Ну, что ж. Им виднее. Они же самые умные. А мы вокруг дураки, нищеброды и горлопаны. Даже не хочу задумываться о том, кто такой Тедеско. Это «Спартак»: кого поставят, того и поставят.

– Как бы отнеслись к возвращению Станислава Черчесова? Пока РФС ему запрещает совместительство, но ведь после Евро-2020 ситуация может измениться.

– К Черчесову я отношусь двояко. В свое время он из-за своего характера проиграл чемпионат, отправив трех основных игроков в дубль… С другой стороны, Черчесов точно навел бы в команде дисциплину. Он-то сейчас точно авторитет. Хотя, после Кононова можно даже меня поставить – хуже точно не будет… Если же серьезно, «Спартаку» просто нужен хороший тренер. Ему придется менять абсолютно все.