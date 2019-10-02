Жоау Феликс: Голы в ворота «Локомотива» были вопросом времени

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После матча группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Атлетико» (0:2) своим мнением поделились Жоау Феликс, Гжегож Крыховяк, Жоау Мариу и Владислав Игнатьев.

– Какие впечатления оставила игра? – вопрос Жоау Феликсу.

– «Локомотив» – непростой соперник, который хорошо действовал на контратаках. Вся наша тройка нападения была хороша. Мы увидели, как работала эта тренерская задумка. Голы были лишь вопросом времени, и дальше их будет только больше. Очень рад, что забил первый гол в Лиге чемпионов. Игра была хорошей, но, главное, что мы увозим три очка. Я очень доволен своей игрой, матч получился отличным. Знал, что рано или поздно мы забьем гол, так и произошло.

– Как вам сэйв (Яна) Облака?

– Он очень хорош. Мы все знаем, что это один из лучших вратарей мира.

«Не понимаю, почему мы так начали второй тайм»

– Какие впечатления от матча? – вопрос Крыховяку.

– Второй тайм начался с того, что соперник забил нам два мяча. Неясно, почему мы так начали тайм, почему совершили такие ошибки. Свои моменты тоже не получилось реализовать.

– Основные опасные моменты были у вас.

– Да, я мог сыграть еще лучше в атаке. Но и Облак – тоже хорош. Это был отличный сэйв. Пять метров до ворот. Надо было забивать. Я ударил, он – отбил. Фантастический сэйв.

– У «Локомотива» есть шансы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов? Или третье место в группе – предел мечтаний?

– Мы будем бороться до конца. Будем стараться.

«Не понял, за что получил желтую карточку»

– Как оцените результат матча? – вопрос Жоау Мариу.

– Думаю, результат закономерен, учитывая, против какого клуба мы играли. Если ты совершаешь ошибки в матчах с таким соперником, то дорого платишь за них.

– У (Федора) Смолова игра получилась не очень.

– Мы все старались, вся команда. Если проигрываешь, не приходится говорить об индивидуальных действиях игроков. Жаль, что у нас не получилось.

– Если сравнить «Байер» и «Атлетико», это команды разного уровня?

– Да, совершенно разные. «Атлетико» – это суперкоманда, которая привыкла выступать в Лиге чемпионов. Против нее очень трудно играть.

– Поняли, за что получили желтую карточку?

– Нет, не понял! Нужно смотреть повторы.

«Это был не наш день»

– Поделитесь впечатлениями от матча, – вопрос Игнатьеву.

– Мы здорово играли первый тайм, жаль, что Рифат (Жемалетдинов) получил травму, и нам пришлось перестраиваться. Мы допустили две ошибки, и «Атлетико» тут же за них наказал. Кто меньше ошибок допускает, тот и выигрывает. Это был не наш день. Возможно, будь мы посвежее, ошибки не допустили бы. Просто слишком много сил оставили в матче с «Зенитом». Этой энергии и не хватило.