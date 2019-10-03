Хорен Байрамян: Сказал Мамаеву, если нужна помощь – обращайся

«ШОМУРОДОВ БУДЕТ ЗАБИВАТЬ В ЛЮБОМ ТОП-ЧЕМПИОНАТЕ»

– «Ростов» идет в таблице выше «Зенита», отставая всего на два очка от первого места. После разгромной победы над «Динамо» коллектив на подъеме?

– Чувствуем себя замечательно. Но, как правильно заметил наш тренерский штаб, даже в матче с «Динамо» не все было идеально. Мы постоянно ведем работу над ошибками. А в таблицу Валерий Георгиевич Карпин просит не заглядывать. Какое место занимает «Ростов», на сколько очков от кого отстает, в данный момент не имеет никакого значения. В чемпионате не 11 туров, а 30. Все решится весной.

– Неужели у Карпина действительно были претензии после 3:0 с «Динамо»?

– А как же? Когда тренер всем доволен, команда перестает прогрессировать. Поэтому Валерий Георгиевич все время подмечает какие-то недочеты, чтобы мы их исправляли. Только так можно двигаться вперед.

– Вообще, Карпин жесткий тренер?

– Смотря с кем сравнивать. По личному опыту могу сказать, что самый жесткий – Курбан Бекиевич Бердыев. А Карпин, с одной стороны, может пошутить, подколоть, чтобы раскрепостить команду, с другой – не дает сесть себе на голову, способен «напихать». И всегда – за дело. Валерий Георгиевич прекрасно знает психологию футболиста. Он же сам играл не так уж давно, и на очень высоком европейском уровне.

– Что Карпин сделал с Элдором Шомуродовым? Этот нападающий в прошлом сезоне не показывал ничего особенного, а сейчас лидирует в гонке бомбардиров, штампуя голы почти в каждом туре.

– Я очень рад за Элдора. Господь воздает ему за упорство, трудолюбие. Секрета-то особого нет: человек выкладывается на тренировках, работает над собой, и потом переносит этот труд на футбольное поле в матчах. А Карпин раскрывает его сильные качества, просит делать именно то, в чем Элдор особенно хорош. Он умеет открыться под передачу, пробить в касание, опередить оппонента в воздухе – и делает это. Отсюда – такая результативность. Рома Еременко еще после второго тура сказал: Шомуродов может в этом чемпионате 20 голов забить. Пока Элдор идет даже с опережением графика. Думаю, потенциал позволит ему заиграть в любом европейском топ-чемпионате.

«ТЕМУ КОЛОНИИ САМ ПОДНИМАТЬ НЕ БУДУ»

– «Ростов», как и в прошлом сезоне, отличает надежная оборона. Неслучайно вашего центрального защитника Дмитрия Чистякова впервые вызвали в сборную России. Он способен в ней закрепиться?

– Мы все поздравили Диму на тренировке с этим вызовом. Как и в случае с Шомуродовым, у Чистякова огромный потенциал. Он выигрывает много единоборств, прибавляет тактически, просто красавец. Вообще-то мы пропускаем в этом сезоне чаще, чем в прошлом. Но это потому, что используем более атакующую модель. И Чистякову отведена важная роль. Надеюсь, и в сборной Дима быстро освоится.

– Недавно контракт с «Ростовом» подписал Павел Мамаев. Как прошло первое знакомство? В какой он форме после выхода из колонии?

– Мамаев заходил в раздевалку, поздравил нас с победой над «Динамо» – и мы ему ответили: «Добро пожаловать в наш клуб». Раньше я Павла лично не знал. Сейчас же, пообщавшись, могу сказать: очень позитивный, спокойный парень. Пока он тренируется индивидуально, но, думаю, через неделю-другую присоединится к общей группе. Однозначно для «Ростова» это усиление на вторую половину чемпионата. С приходом Мамаева конкуренция повысится. Он же был основным игроком сборной России. Уровень!

– Его пребывание в колонии обсуждали?

– Такого, чтобы кто-то завел разговор на эту тему, не припомню. И сам я задавать такие вопросы не собираюсь. Если Паша посчитает нужным – сам расскажет. Слава богу, все это уже в прошлом. Зачем оглядываться назад? А сказал я Мамаеву другую вещь: «Нужна будет помощь – обращайся». Я же вырос в Ростове-на-Дону, знаю здесь все, могу рассказать, что да как.

«ВРЯД ЛИ КАРПИН СОРВЕТСЯ В «СПАРТАК» ПО ПЕРВОМУ ЗОВУ»

– Одна из самых обсуждаемых тем – увольнение Олега Кононова из «Спартака». Вам в октябре играть с красно-белыми в 1/8 финала Кубка России. Тренерская рокировка ослабит москвичей?

– Не совсем моя кухня. На самом деле, никакой сенсации не случилось. Тренеров часто меняют, когда нет результата. Вот и из «Ахмата» Рашид Рахимов ушел. Это футбол… Но разве кто-то сомневается в профессионализме Рахимова или Кононова? Я считаю обоих сильными тренерами. В прошлом году Тула при Кононове играла здорово. А «Спартак» – отдельная песня. Там достаточно проиграть несколько матчей – и начинаются народные протесты.

– Вроде бы «Спартак» планирует назначить Доменико Тедеско. Но называются и другие кандидаты – в том числе Карпин. Не боитесь, что он покинет «Ростов»?

– Ну что значит боюсь? Понятно, что в «Спартаке» другие деньги, другие возможности. Для Валерия Георгиевича это родной клуб, он там играл, тренировал. Но, знаете, когда читаю все эти слухи, почему-то спокоен. У нас такой классный коллектив, да и игра неплохая, что не возникает чувства: вот позвонят сейчас Карпину из «Спартака» – и он туда сразу сорвется. Думаю, его и в «Ростове» все устраивает. Хотя, опять же, это футбол. Всякое может случиться.

– Впереди у «Ростова» матч за первое место с ЦСКА. Какие ожидания?

– Так игру точно не воспринимаем. Нас ждет очередной матч против топ-соперника, какие уже были и какие еще будут. С настроем у «Ростова» никогда проблем нет. Мы победили в Москве «Локомотив». И теперь тоже будем биться за три очка. Но чем бы игра ни закончилась, это будет всего лишь промежуточный итог после 12 туров. Пока даже половина чемпионата не сыграна. Какая еще борьба за первое место?