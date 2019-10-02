Крах Почеттино и спасение Зидана. Цифры и факты матчей вторника в ЛЧ

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ОТ «ТОТТЕНХЭМА» ДО «ТОТТЕНХЭМА»

Сезон у команды Маурисио Почеттино явно не задался. Второй тур кряду финалисты ЛЧ-2018/19 теряют очки, ведя в счете. В Пирее «Тоттенхэм» упустил в концовке фору в два мяча (ничья 2:2 с «Олимпиакосом»), а теперь, несмотря на быстрый гол Сон Хын Мина, лондонцы умудрились потерпеть самое крупное домашнее поражение английских команд за всю историю еврокубков.

Семь мячей, пропущенных клубом АПЛ, – тоже нерядовое событие. Предыдущий раз подобное случилось в Кубке Интертото-1995. Тогда именно «Тоттенхэм» уступил (правда, в гостях) со счетом 0:8, опять же, представителю бундеслиги – «Кельну». И никогда прежде сами «шпоры» не пропускали дома в еврокубках более четырех голов.

Крупные домашние поражения клубов АПЛ в Лиге чемпионов

ОТ ГОМЕСА ДО ГНАБРИ

Напомним, год назад команда Почеттино чудом пробилась в плей-офф, добравшись в итоге до решающего матча против «Ливерпуля». Теперь выйти из группы «Тоттенхэму» будет опять непросто: все решат ближайшие спаренные игры с «Црвеной Звездой».

Зато «Бавария» может чувствовать себя спокойно. Мюнхенцы довели свою беспроигрышную выездную серию в Лиге чемпионов до десяти встреч (7 побед, 3 ничьи), повторив клубный рекорд. Роберт Левандовски в 10 матчах сезона забил уже 14 мячей. А Серж Гнабри стал вторым немецким игроком, сумевшим оформить в ЛЧ покер. Первым в 2012 году это сделал Марио Гомес (тоже за «Баварию», в матче с «Базелем» – 7:0).

10 гостевых матчей «Баварии» без поражений в Лиге чемпионов

ОТ «ДИНАМО» ДО «БРЮГГЕ»

Довольно неожиданно на последнем месте в своей группе оказался «Реал». После фиаско в Париже (поражение 0:3 от «ПСЖ») мадридцы вроде бы наладили игру в обороне (три сухих матча в чемпионате) и, казалось, должны были уничтожить на «Сантьяго Бернабеу» скромный «Брюгге». Тем не менее, по итогам первого тайма со счетом 2:0 вели гости… Взбешенный Зинедин Зидан даже заменил в перерыве Тибо Куртуа на Альфонса Ареоля – по официальной версии, из-за недомогания голкипера (Куртуа якобы почувствовал головокружение и после матча не смог самостоятельно добраться до дома), но, не исключено, по причине провальной игры бельгийца.

Взбучка не сильно подействовала на «Реал». После перерыва мадридцы продолжали действовать достаточно инертно. Спасли хозяев удачные подключения в чужую штрафную Серхио Рамоса и Каземиро, которые забили головой. При этом гол Рамоса каким-то чудом не был отменен системой VAR (ветеран оказался на самой линии с последним защитником «Брюгге»), а когда «Реал» сравнял счет, гости уже играли в меньшинстве. Несмотря на неубедительную игру (в первую очередь – Эдена Азара), королевский клуб добился знакового для себя результата. «Реал» не отыгрывал в Лиге чемпионов отставание в два мяча с далекого 2006 года, когда завершился с таким же счетом 2:2 матч против киевского «Динамо». Тогда мадридцев тренировал Фабио Капелло, а спасительный дубль оформил Роналдо.

ОТ РАУЛЯ ДО РОНАЛДУ

Ну а Криштиану Роналду поразил ворота уже 33-й по счету команды за время выступлений в Лиге чемпионов. Забив «Байеру», форвард «Ювентуса» повторил рекорд Рауля. И это для португальца не предел. Два следующих матча туринцы проведут против «Локомотива», который от Криштиану пока не пропускал…

33 клуба, пропускавших от Роналду в Лиге чемпионов