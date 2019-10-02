Главный тренер «Эспаньола»: С ЦСКА будем играть на победу

– Неделя для вашей команды очень трудная – два важнейших матча. Один из них в Лиге Европы, второй, не менее важный, в чемпионате. Как вы расставляете приоритеты для команды? – вопрос Гальего.

– Я не мыслю категориями двух матчей. Смотрю только на предстоящий поединок. Нам важна победа. Нужно, чтобы, наконец-то, то качество игры, которое мы приобрели, переросло в набранные очки, в результат. Мы произвели сами на себя неплохое впечатление в первом матче с «Ференцварошем». Теперь хотелось бы, чтобы результат был еще лучше – это победа, которая по многим причинам нужна и болельщикам, и футболистам, и мне в том числе. Поэтому будем надеяться, что завтра все факторы сложатся, и результат будет достигнут.

– Учитывая, как складывается ситуация в группе, и то факт, что ЦСКА первый матч проиграл и сейчас возможности всех команд равны, психологически для «Эспаньола» это более простая ситуация или более сложная? И можно ли ничью завтра считать хорошим результатом?

– Оценка любой ничьей зависит от качества игры. Можно создать очень много моментов и сокрушаться, что ты их не реализовал, поэтому ничья может считаться провалом. А можно играть на равных и вытащить ничью на зубах. Все будет зависеть от того, как сложиться завтрашняя игра, но по большому счету мы будем играть на победу.

– Тренеры всегда готовятся к сопернику по каким-то конкретным матчам. По каким играм вы разбирали игру ЦСКА, учитывая, что первую встречу они провел плохо, а в чемпионате наоборот, выступают успешно?

– Не могу сказать, что мы смотрели именно какие-то матчи. Мы просматривали отдельные фрагменты и эпизоды, потому что к каждой игре есть успешные и не успешные действия, и есть определенные шаблоны. Поэтому любой матч, хороший или плохой, дробиться на эпизоды.

– ЦСКА – это молодая команда, и в ситуации, когда на неделе нужно сыграть два матча, молодость равносильна свежести. Будет ли это ключевым преимуществом соперника, и что касается отсутствия защитника Налдо, по решению тренерского штаба он не прилетел в Москву. С чем это связано?

– Если говорить о ЦСКА – это динамичная команда, которая хорошо играет впереди, активно идет в прессинг. Здесь молодость с физической точки зрения играет свою роль и если внимательно не относиться к каждому из футболистов, у нас могут быть серьезные проблемы. Что касается Налдо, мы очень много говорили с ним на эту тему, потому что это игрок, который заслуживает того, чтобы ему объяснили, что происходит и почему он с ними не едет. Мы решили, что ему нужен определенный отдых. Он должен готовиться к следующему ключевому для нас матчу против «Мальорки».

– В Москву испанские команды приезжают в разном состоянии. Бывает, в состоянии кризиса, бывает, что уезжают отсюда с уволенным тренером. У вас сейчас тоже не самая простая ситуация. Как вы относитесь к этому приезду? Как к возможности немного удалиться от испанской прессы, которая вас критикует, как к вызову или как-то иначе?

– У меня в голове нет темы внешнего давления. Я сконцентрирован на своей работе, потому что я ее просто очень люблю. Сосредоточен на том, чтобы дать своей команде все самое лучшее. Чтобы привезти ее как можно выше, и не особо обращаю внимание на то, что происходит вокруг меня. Мы сконцентрированы на матче с ЦСКА, будем стараться показать себя с лучшей стороны и играть на победу.

«Завтра будет возможность показать себя с лучшей стороны»

– Вы имеете огромное значение и авторитет в команде. Как вы переживали последние дни, и как их переживала команда? – вопрос Лопесу.

– Я думаю, что завтра будет одна из наилучших возможностей для нас показать себя с лучшей стороны. Команда к этому готова. Мы провели очень много работы внутри и хотели бы, чтобы наши болельщики увидели результат этой работы. Психологически очень важно, что это будет матч именно Лиги Европы, на уровне лучших команд, где мы имеем все возможности проявить себя и закрепить тот внутренний успех и те возможности, которые мы в себе чувствуем.

– Как игрок, ветеран, один из самых авторитетных людей в раздевалке, скажите, как вытаскивать себя и команду из кризиса? Это концентрация только на игре или на морально-волевых качествах?

– Что касается команды, то здесь всегда хочется, чтобы был какой-то волшебный рецепт, но его нет. Кроме работы, доверия друг к другу и желания показать себя с лучшей стороны, никакого способа выхода из кризиса не существует. Это работает только так. Это кажется простым, но на самом деле сложно воплотить в жизнь.