Будет ли уволен Хохлов и каким будет «Спартак»? Главные интриги 12-го тура РПЛ - Советский спорт
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04 октября 2019 09:04ФутболБезъязычный Алексей

Будет ли уволен Хохлов и каким будет «Спартак»? Главные интриги 12-го тура РПЛ

«Советский спорт» рассказывает о главных интригах 12-го тура РПЛ.

ВОЗЬМЕТ ЛИ КАРПИН ПЛАНКУ БЕРДЫЕВА?

ЦСКА единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ впервые с 2016 года, ставшего для армейцев чемпионским. Но в воскресенье команде Виктора Гончаренко предстоит серьезный тест – домашний матч с «Ростовом». Гости сами имеют шанс подняться на вершину, где они в одиночестве не бывали с того же самого 2016-го, когда при Курбане Бердыеве вели спор за золото с… ЦСКА. И за свой шанс они будут цепляться изо всех сил.

Ростовчане и лидер их атак, лучший бомбардир РПЛ-2019/20 Элдор Шомуродов на ходу. Им, в отличие от москвичей, не надо было проводить на неделе матч еврокубков, и преимущество в свежести с учетом энергозатратного стиля игры обоих соперников может стать ключевым фактором. К тому же в Москве подопечные Валерия Карпина в нынешнем сезоне уже побеждали, нанеся поражение «Локомотиву». А год назад они взяли верх на «ВЭБ Арене» над ЦСКА. Единственный мяч тогда соорудили ныне отсутствующие в команде Дмитрий Скопинцев (сейчас «Краснодар») и Сергей Паршивлюк («Динамо»). Но сам факт той победы, безусловно, добавит желто-синим уверенности.

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Ранее Карпин уже лидировал в таблице сообща с кем-то. Но как же хочется остаться на вершине в одиночестве, как Бердыев-2016… Для этого, правда, нужны очковые потери «Краснодара» и «Локо». Но почему бы им и не случиться? Эти команды тоже устали после еврокубков, а играть им соответственно со «Спартаком» и «Арсеналом».

ЧЕМ УДИВЯТ КУЗНЕЦОВ И ШАЛИМОВ?

Многие СМИ уже анонсировали назначение на пост главного тренера «Спартака» итальянского немца Доменико Тедеско. Однако в Краснодаре красно-белыми точно будет руководить экс-помощник уволенного Олега Кононова Сергей Кузнецов. О тренерских талантах этого специалиста известно мало, потому что самостоятельно он нигде не работал. В этом Кузнецов похож на Рауля Рианчо, который прошлой осенью принял «Спартак» после Массимо Карреры. И он наверняка мечтает громко о себе заявить.

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Рианчо до того, как передать команду Кононову, продержался шесть матчей. И начал испанец, кстати, неплохо с гостевых ничьих с «Глазго Рейнджерс», «Рубином» и домашней победы над «Анжи». Если Кузнецов увезет ничью из Краснодара, то это уже можно будет считать успехом. Ведь в сентябре «Спартак» вообще не набрал в РПЛ ни одного очка! Если же последует очередное поражение (пятое кряду), то на горизонте замаячат и антирекорд 2004-го (шесть проигрышей), и Тедеско.

Состоится в туре и другой тренерский дебют Игоря Шалимова в «Ахмате». Но он, конечно, интригует меньше. Удивить общественность в гостевом матче с «Уфой» новому рулевому грозненцев будет непросто.

ОГОРЧИТ ЛИ СНОВА ЧЕРЕВЧЕНКО СЕМИНА?

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Когда-то Игорь Черевченко побеждал под руководством Юрия Семина, которого считает своим учителем. Сейчас у Черевченко есть возможность выиграть у… Семина третью тренерскую дуэль из трех. Две их предыдущие встречи состоялись в 2015 году и весной 2019-го. В первом случае Черевченко взял верх над «Анжи» Семина с «Локо» (3:1). Во втором нанес поражение семинскому «Локо» с «Арсеналом» (2:0).

В мае за туляков забивали нынешние спартаковец и локомотивец Зелимхан Бакаев и Лука Джорджевич, а в составе москвичей присутствовали травмированные в настоящий момент Антон и Алексей Миранчуки. Та победа открыла «Арсеналу» дорогу к исторической путевке в Лигу Европы. Сейчас же три очка нужны позарез Семину, чтобы с высокой вероятностью вернуть «Локо» лидерство в РПЛ.

ХВАТИТ ЛИ ТЕРПЕНИЯ БОССАМ «ДИНАМО»?

Дмитрий Хохлов давно выразил готовность оставить пост главного тренера «Динамо». Но, в отличие от Кононова и Рашида Рахимова, которых отпустили из «Спартака» и «Ахмата», ему покинуть клуб до зимы не разрешают. Тем временем бело-голубые опускаются в таблице все ниже. И из Кубка уже вылетели. Интересно, сохранят ли динамовские боссы хладнокровие, если команда Хохлова проиграет и в Оренбурге? Или в субботу все-таки состоится очередная (и, в общем-то, неминуемая) тренерская отставка?

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