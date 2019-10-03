Григорий Иванов: Не считаю Лунева слабым звеном «Зенита»

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«ДО ЭТОГО ХВАЛИЛИ СЕМИНА, ТЕПЕРЬ АПЛОДИСМЕНТЫ СЕМАКУ»

- «Зенит» только что по всем статьям переиграл чемпионов Португалии. Как противостоять такому сопернику?

- Мы любим, когда к «Уралу» в гости приезжают топ-клубы. И даже хорошо, что «Зенит» сейчас на ходу. Тем интереснее будет проверить свой уровень на таком фоне. Почти не сомневаюсь: зрителей ждет увлекательный матч. Обе команды играющие - и «Урал», и «Зенит». Закрываться вдесятером в своей штрафной точно не собираемся. Постараемся показать свой привычный футбол, с упором на атаку. А там как получится.

- Смотрели матч «Зенит» - «Бенфика»?

- Конечно, смотрел. Очень хорошая игра. Можно поздравить Сергея Семака. Он у нас еще молодой тренер, но уже многого добился. Если пару недель назад говорили, что Юрий Палыч Семин переиграл «Байер», то победа над «Бенфикой» - во многом заслуга Сергея Богдановича. Он вовремя сделал замены, которые обеспечили «Зениту» результат. Сколько ни атаковала «Бенфика» во втором тайме, питерцы здорово оборонялись. Как «Локомотив» - в Леверкузене. И гол португальцев, уже при счете 0:3, общего впечатления не испортил. Ну, попал человек с двадцати пяти метров. Ничего страшного. Повторюсь, «Зенит» одержал очень яркую тренерскую победу. Вся команда - молодцы.

«НЕДООЦЕНКА ПИТЕРЦАМИ «УРАЛА» НЕВОЗМОЖНА»

- Как вам связка Сердара Азмуна и Артема Дзюбы?

- А что тут нового? Они еще в прошлом сезоне классно взаимодействовали. И в премьер-лиге, и в Лиге Европы. Сейчас их связка работает в Лиге чемпионов. Особенно показателен третий зенитовский гол. Все видели, как Азмун на своем языке крикнул Дзюбе, чтобы тот пропустил мяч. В итоге получилась роскошная комбинация. Эти двое прекрасно друг друга чувствуют.

- Все ругают Андрея Лунева за очередную ошибку. Вратарская позиция - самая слабая в «Зените»?

- Это пусть тренеры «Зенита» решают. Но хочу заметить: Лунев - вратарь сборной России. У него за плечами много хороших матчей. Да, во вторник он немного ошибся. Но при таком счете это некритично. Возможна, была уже какая-то расслабленность, и что? Оттого Лунев не становится слабым вратарем. И в целом эта линия у «Зенита» неплохо укомплектована. Есть же еще Михаил Кержаков. Тоже квалифицированный голкипер.

- Вы сказали о возможной расслабленности Лунева в эпизоде с пропущенным голом. А может ли весь «Зенит» утратить хватку после такой победы? Недооценить «Урал»?

- Слушайте, ну о чем мы говорим? «Зенит» привык играть на два фронта. В прошлом туре РПЛ питерцы, как и мы, потерпели поражение. Какая еще может быть недооценка? К тому же у Семака - длинная скамейка. Есть ротация. И среди тех, кто не вышел против «Бенфики», хватает квалифицированных футболистов, способных доставить «Уралу» массу проблем.

«ИЗ «СПАРТАКА» НА ПАРФЕНОВА НИКТО НЕ ВЫХОДИЛ»

- После того, как «Урал» проиграл в прошлом туре ЦСКА со счетом 0:3, пошли разговоры, что, дескать, Дмитрий Парфенов мыслями уже был в «Спартаке». Потом, в тот же день, красно-белые уволили Олега Кононова… На вашего главного тренера из Москвы кто-нибудь уже выходил?

- Нет. Никто к нам не обращался. Ни до, ни после отставки Кононова. Говорю об этом с уверенностью. Если бы кто-то вступил в переговоры с Парфеновым напрямую, он бы меня сразу проинформировал бы. Секретов между нами нет.

- Но вы с Парфеновым тему «Спартака» обсуждали?

- А смысл? У него действующий контракт с «Уралом». Если поступит конкретное предложение, тогда можно будет что-то обсуждать. Пока же мы имеем дело только со слухами… Сегодня пишут про Парфенова, еще вчера применительно к «Спартаку» упоминали Игоря Шалимова, который в итоге оказался в «Ахмате». Даже не знаю, откуда берется вся эта «инсайдерская» информация. На самом деле, трансферы совершаются в тишине. Когда же начинаются разговоры, можно смело ничему из сказанного не верить.