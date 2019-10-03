Михаил Боярский: Сейчас надо выйти из группы, а в 2021 году – сыграть в финале - Советский спорт
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03 октября 2019 19:41ФутболАвгустин Александр

Михаил Боярский: Сейчас надо выйти из группы, а в 2021 году – сыграть в финале

Народный артист России и преданный болельщик «Зенит» восхищен игрой команды против «Бенфики».

«СПАСИБО СЛУЦКОМУ ЗА ТАКОГО КАРАВАЕВА»

– Думаю, счет 3:1 в пользу «Зенита» говорит за себя. И не надо обвинять Андрея Лунева за пропущенный в концовке гол. До этого он играл замечательно. И это важнее. «Бенфика» забила, когда вся наша команда успокоилась, расслабилась. Разница была комфортной. И логичной.

– То есть вам не показалось, что после перерыва «Зенита» немного подсел?
– Сами ребята говорят в интервью, что никакой усталости не было. Я им верю. Потому что видел, как команда выкладывается. И старожилы, и новички. Небольшая заминка в игре возникла, когда травму получил Игорь Смольников. Но Сергей Семак быстро вмешался в ситуацию. Заменами тренер перестроил схему игры.

Эта победа позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. Теперь «Зенит» должен выходить из группы. Шансы очень хорошие. И главное – есть предпосылки по игре.

– Не было опасений, что субботнее поражение от «Локомотива» помешает «Зениту» правильно настроиться на «Бенфику»?
– Не надо все сваливать в одну кучу. Есть премьер-лига, есть Лига чемпионов. И там, и там команда решает серьезные задачи. И, как мне кажется, чем сильнее соперник, тем лучше настрой. Плохо, конечно, что проиграли «Локо». Но один матч не может выбить «Зенит» из колеи. Жду от команды Семака в этом сезоне чемпионства.

– Как вам игра новичка команды Вячеслава Караваева, который в среду сделал победный гол?
– Мне нравится его скорость, способность отрабатывать и в защите, и в нападении. «Бенфике» он, что называется, забил «свояка», как в бильярде. Мячу некуда было деваться – и португалец срезал его в свои ворота… Думаю, важную роль в становлении Караваева сыграл Леонид Слуцкий, под руководством которого он выступал за «Витесс». Очень хороший защитник. Теперь в «Зените» есть конкуренция на правом фланге. Смольникову она тоже полезна.

«ХОТЕЛОСЬ БЫ УВИДЕТЬ КОКОРИНА ПОРАНЬШЕ»

– «Газпром Арена» впервые приняла матч Лиги чемпионов. А в 2021 году на этом стадионе пройдет финал главного клубного турнира Европы…
– И это замечательно. Питер ждет еще один большой футбольный праздник. Город, наши болельщики давно заслужили увидеть живьем финал Лиги чемпионов.

– А «Зенит» в этом финале?
– Это, конечно, из области фантастики. Но мечта хорошая, благородная. Кто знает, что будет в 2021 году? Ничего невозможного нет. «Зениту» надо стремиться в домашний финал. Иначе зачем строили такой стадион?

– Возможно, в 2021 году в основном составе «Зенита» будет уверенно смотреться Александр Кокорин. Но сейчас ему играть запрещено. Удивились решению РФС отказать питерскому клубу заявить Кокорина на РПЛ-2019/20 сразу после его освобождения из колонии?
– Все это печально. Хотелось пораньше увидеть Кокорина в игре. Посмотреть, насколько он готов к тому, чтобы вернуть былой уровень. Его амбиции, спортивный голод надо удовлетворить. Думаю, в конце концов Кокорина заявят. И Семак поможет ему раскрыться.

– Надеялись, что президент РФС Александр Дюков, как бывший президент «Зенита», не станет чинить препятствий возвращению Кокорина?
– Дюков – порядочный человек. Я до конца не понимаю ситуацию, но, наверное, регистрации Кокорина помешала какая-то норма регламента. Хочется верить, что зимой все разрешится положительно. Претензий к Дюкову быть не может.

«НЕ СТАЛ БЫ ПЕРЕНОСИТЬ ПОБЕДУ НАД «БЕНФИКОЙ» НА СБОРНУЮ»

– Чего ждете от воскресного матча в Екатеринбурге против «Урала»?
– Это крепкий орешек. Казалось бы, «Зенит» обязан побеждать, но матчи с «Уралом» легкими не бывают. Тем более в гостях. Однако, если вдруг не возьмем три очка, оправдания не будет. «Урал» не сильнее «Бенфики», уж поверьте. А у «Зенита», по сути, нет травмированных.

– После 12-го тура РПЛ игроки разъедутся по сборным. Наша национальная команда оформит досрочную путевку в финальный раунд Евро-2020?
– Я не жду легких побед над Шотландией и Кипром. В клубах игроки выступают увереннее, чем в сборной. Поэтому переносить успех с «Бенфикой» на матчи национальной команды неправильно. Поэтому я больше жду даже не побед, а каких-то тренерских находок. Хотелось бы, что Станислав Черчесов проверил в деле новичков. С прицелом на будущее.

– Сентябрьские матчи сборной не вселили оптимизма?
– В меня – не вселили. Я вообще крайне осторожно отношусь к сборной, если не сказать – предвзято. Но опять же, я сужу поверхностно. Пусть игру команды Черчесова оценивают эксперты.

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