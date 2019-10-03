Иван Обляков: Мы пропустили необязательный мяч, поэтому проиграли второй тайм - Советский спорт
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03 октября 2019 23:11ФутболГригорьевская Юлия

Иван Обляков: Мы пропустили необязательный мяч, поэтому проиграли второй тайм

После матча Лиг Европы ЦСКА – «Эспаньол», в котором армейцы потерпели поражение со счетом 0:2, своими впечатлениями поделились полузащитники армейцев Иван Обляков и Кристиан Бистрович.

– Какие впечатления от матча? – вопрос Облякову.
– Прежде всего, хочу сказать спасибо нашим болельщикам. Поддержка сегодня была очень хорошая, но, к сожалению, не удалось их порадовать.

– Получились два разных тайма. После первого казалось, что все может завершиться для ЦСКА с победным счетом.
– Да. Первый тайм был под нашим контролем. Хотя мы мало били по воротам, моментов особо не было ни у соперника, ни у нас.

– А что не получилось во втором тайме? Особенно в последние пять минут.
– Мы стремились бежать вперед, создавать моменты, нагружать соперника, но у нас ничего не вышло.

– Что сейчас происходит в раздевалке? Какое настроение?
– В целом отрицательное. Мы проиграли, но надо готовиться дальше. Через два дня уже матч с «Ростовом .

– Как себя чувствует Игорь Дивеев?
– Не знаю. Нужно докторов спрашивать. Вроде ничего серьезного.

– Почему ЦСКА раз за разом плохо проводит вторые таймы: с «Краснодаром», с «Лудогорцем» и сегодня?
– Просто так получается. Сегодня мы пропустили необязательный мяч, поэтому проиграли второй тайм, и у вас сложилось такое впечатление.

– Почему ЦСКА в премьер лиге идет на первом месте, а в Лиге Европы пропускает семь мячей?
– Вы вспомните, что за команда «Эспаньол» была в прошлом году и какое место она занимала.

– А сейчас?
– Какая разница. Это хороший футбол, испанская команда, а это всегда контроль мяча.

– В соцсетях пишут, что ЦСКА сконцентрировался на чемпионате России.
– Соцсетям всегда надо о чем-то писать. Без этого никуда.

«ШАНСЫ НА ВЫХОД ИЗ ГРУППЫ У ЦСКА ЕЩЕ ЕСТЬ»

– Что скажете об игре? – вопрос Бистровичу.
– Мы хорошо начали игру, хорошо провели первый тайм, имели моменты, но не смогли забить. Второй тайм тоже начали неплохо, но соперник нам забил мяч и тогда начались проблемы.

– В РПЛ ваша команда идет на первом месте, а в Лиге Европы не получается. Почему?
– Потому что мы не забили в первом тайме. А когда нам забили – мы раскрылись и получили в конце еще один мяч. Но мы находимся в хорошей форме и нам надо быть готовыми к следующим матчам.

– Когда забивались голы показалось, что футболисты ЦСКА медленнее, чем соперник. Чувствовалось, что в конце уже не хватало сил?
– Да нет. Я думаю, мы хорошо готовы к каждому матчу. Я повторю, что когда пропускаешь мяч – ты раскрываешься и начинаешь рисковать.

– «Эспаньол» находится очень низко в таблице чемпионата Испании. Ощущалось, что это не самая сильная команда и вы ее просто недооценили?
– Нет. Мы знали, что это хорошая команда. В прошлом сезоне они были высоко в испанской лиге, одной из лучших в мире.

– Шансы на выход из группы еще есть?
– Конечно. Еще четыре матча и надо сделать все возможное, чтобы выиграть.

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