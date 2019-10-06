Цорн и попкорн. Отарик о быках и мясе - Советский спорт
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06 октября 2019 17:03ФутболКушанашвили Отар

Цорн и попкорн. Отарик о быках и мясе

Перед игрой «Краснодара» и «Спартака» пламенный обозреватель нашёл свой угол зрения на футбол.

Я даже представить не могу, в каком настроении сейчас мой соотечественник Джикия - один из немногих старающихся в команде, которую тренировал трус.

Наверное, в таком:
«В небе ли меркнет звезда,
Пытка ль земная все длится:
Я не молюсь никогда,
Я не умею молиться».

Но ведь и Мусаев, а он не трус, уж весь во власти подлейшего состояния духа, но он-то - из команды Галицкого, а я не думаю, что оный господин допустит полный упадок духа.

Высшие силы ни с теми, ни другими, но симпатии достопочтенной публики, полагаю, на стороне южан, потому что их просто перехвалили, а они и поверили, тогда как то, что происходит в московском клубе, прежде называли бардаком, а теперь это называется мерзостью.

Посмотрите хотя бы на Цорна - ему не хватает только горна или попкорна.

Его зарубит топорищем Федун - вопрос времени, спорим?

Он похож на типа, увлекающегося всяческой трансцендентностью, я ему не то что миллионы, кофий заказать не доверил бы.

А вот Гончаренко и Карпин тождественны в том, что оба следуют заповеди Бродского: «Всячески избегайте приписывать себе статус жертвы».

Они как будто знают строки величайшего из пиитов:

«Не вина, но оплошность
разбивает стекло.
Что скорбеть, расколовшись,
Что вино утекло?».

Битва за три очка и за верхотуру, погодка, в которую хороша водка: не то что упоительного, но даже убедительного футбола я не жду; я обречен, как «Спартак» в Краснодаре, все может решить один меткий выстрел, но, конечно, мне нужно, чтобы в лютой схватке победил ЦСКА.

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