Лукас Сантос: Пауза на сборную пойдет нам на пользу, чтобы поставить голову на место   - Советский спорт
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06 октября 2019 19:49ФутболГригорьевская Юлия

Лукас Сантос: Пауза на сборную пойдет нам на пользу, чтобы поставить голову на место  

После матча ЦСКА - «Ростов» полузащитник армейцев Лукас Сантос поделился впечатлениями от игры.

– Вы были лидерами, а сейчас проиграли «Ростову». Что об этом говорят в команде?
– Мы все раздосадованы потерей лидерства, но отдаем себе отчет, что у нас очень хороший потенциал, очень мощная, боевая команда, поэтому потерянные позиции сумеем восстановить. Это все очевидно.

– Что происходило в раздевалке в перерыве?
– Я разминался на поле, потому что должен был выйти сразу в начале второго тайма. Но я уверен, что тренер поговорил с ребятами относительно того, что необходимо предпринять для перелома матча. Считаю, что в паузе мы будем разбирать ошибки и серьезно работать. Мы сумеем сплотиться и продолжим чемпионскую гонку.

– Гол перед перерывом надломил ЦСКА?
– Конечно. Когда мы пропустили первый мяч, команда пошла вперед отыгрываться, потому что такое положение вещей нас не устраивало. Когда получаешь второй мяч, ситуация усложняется. Но у нас все равно были хорошие шансы исправить ситуацию и забить, но, к сожалению, мы не реализовали представившиеся возможности.

– У вашего тренера была сложная ситуация. Как он ее пережил и поддерживает ли его команда?
– Эта неделя была плохая не только для Гончаренко, но и для всех наших ребят, потому что клуб у нас сплоченный. Один за всех и все за одного. Если случаются какие-то неприятности, они одни на всех. Первое поражение у нас было в начале недели и вот сейчас второе. Но все поддерживают друг друга и мы все вместе переживаем эту ситуацию.

– Пока вы играли не так много времени. Сегодня вышли на замену. Чувствуете доверие тренера?
– Однажды ко мне придет моя уверенность и место в составе. Я каждый день стараюсь работать на пределе своих возможностей, чтобы отвоевать место в составе. Как только я пришел в ЦСКА, тренер меня успокоил, сказал, что полностью мне доверяет, и это мне очень помогло в процессе адаптации. Уверен, что у меня все получится.

– Но вы согласны с тем, что тренер ставит в состав сильнейших?
– Мы работаем каждый день и тренер видит развитие каждого футболиста, как каждый из нас проявляет свои качества на конкретной неделе и приходит к выводу о том, кто больше достоин играть в официальном матче. Это нормальное явление. Футболисты это понимают. Нас эта конкуренция подстегивает, поэтому мы и стараемся выкладываться максимально.

– Сейчас будет пауза на сборную. Насколько она полезна команде, учитывая прошедшую тяжелую неделю?
– У меня сейчас такое ощущение, что хотелось бы сразу сыграть следующий матч, чтобы его выиграть и исправить ситуацию. Но во время паузы мы отдохнем и это действительно пойдет нам на пользу, чтобы поставить голову на место. Я желаю успеха тем ребятам, которые уезжают в сборные.

– Во втором тайме у вас был убойный момент. Почему не удалось хорошо попасть по мячу? Вы ведь находились в трех метрах от ворот.
– Когда у тебя такое волнение и желание выйти и помочь своей команде, оно тебе от части мешает. В том эпизоде я фактически уже заложил корпус, вдел, как мяч идет ко мне, уже готовился поразить ворота, но мяч чуть поднялся и я не сумел приложиться так, как хотел. Поэтому он ушел в сторону. Считаю, что такие моменты необходимо отрабатывать на тренировках, чтобы не терять подобные шансы в матчах.

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