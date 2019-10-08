Андрей Семенов: «Лужники» погонят нас вперед - Советский спорт
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08 октября 2019 15:55ФутболГригорьевская Юлия

Андрей Семенов: «Лужники» погонят нас вперед

Защитник «Ахмата» наверняка начнет матч с шотландцами в стартовом составе.

– Вы тренировались в шортах. Не холодно?
– Да нет. Погода хорошая. Тренироваться – самое то.

– В гостевом матче с шотландцами мы пропустили первыми, но в итоге одержали волевую победу. А что случилось в дебюте? Трибуны задавили?
– Как сказал потом Станислав Черчесов, мы не успели перестроиться с чемпионата России. Ну а когда поймали нужный ритм, взяли игру под контроль и забили два мяча.

– Сейчас быстро перестроиться получится?
– Надеюсь. У меня лично отличное настроение.

– Еще бы. «Ахмат», наконец, победил. Главная причина – назначение Игоря Шалимова на пост главного тренера?
– Я бы не говорил, что в «Ахмате» произошли какие-то глобальные перемены. Рашид Рахимов ушел, Шалимов – пришел. Это рабочий процесс. Ни негатива, ни позитива тут нет. И все мои мысли сейчас – о сборной.

– С какими чувствами ждете возвращения сборной России в «Лужники»?
– Да у нас в этом году все домашние матчи атмосферные, эмоциональные. Что в Калининграде, что в Ростове-на-Дону. Надеюсь, и «Лужники» погонят команду вперед. А мы сделаем все от нас зависящее, чтобы порадовать болельщиков.

– У вас в центре обороны уже сложилась связка с Георгием Джикией. Понимаете друг друга с полуслова?
– Мне с ним комфортно. Надеюсь, ему со мной – тоже. Мы знаем, в чем сильные и слабые стороны каждого из нас. Стараемся друг друга дополнять.

– Джикия сильно расстроен ситуацией в «Спартаке»?
– Думаю, он тоже полностью переключился на сборную. Мы же с понедельника тренируемся. Клубные дела отошли на второй план.

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