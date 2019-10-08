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08 октября 2019 16:45ФутболГригорьевская Юлия

Марио под присмотром детей и врачей

Рассказываем о том, как прошел второй день подготовки сборной России в Новогорске к отборочным матчам Евро-2020 против Шотландии (10 октября, Москва) и Кипра (13 октября, Никосия).

«РАЗДАТЬ ВСЕМ ШАПОЧКИ!»

В занятии приняли участие все 25 игроков, приглашенных Станиславом Черчесовым на сборы. Перед тренировкой наставник самолично разложил манишки на дальней бровке поля, хотя обычно этим занимаются помощники. Видимо, сказалась ответственность момента. Ведь победа над Шотландией, по сути, открывает сборной России дорогу на Евро…

Тем временем подопечные Черчесова сдавали тест «йо-йо» на функциональную готовность. Несмотря на холод, почти половина команды решила тренироваться с непокрытой головой. Непорядок! Риск простудиться! Поэтому тут же откуда-то рявкнул ассистент Черчесова Мирослав Ромащенко: «Раздать ребятам шапочки».

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, днем ранее работавший в тренажерном зале, во вторник занимался уже на новогорский газон по индивидуальной программе и под присмотром физиотерапевта. С небольшими ограничениями тренировались и два опорника – Далер Кузяев и Дмитрий Баринов.

«ЖИРКОВ НЕ ОЧЕНЬ ОБЩИТЕЛЬНЫЙ»

За происходящим на поле вновь наблюдала группа мальчишек, приглашенных РФС. На трибунах шел оживленный спор, к кому подойти за автографами. «Жирков не очень общительный», заметил один паренек. Его приятель кивнул головой.

Чтобы юные болельщики не замерзли, рядом с полем работала специальная палатка с горячим чаем и кофе. Ребята то и дело бегали туда, пока дело не дошло до общения с кумирами. Без фото и автографов никто не остался. Пришлось даже вмешаться охранникам, чтобы не образовалась давка.

ФЕРНАНДЕС ДРОЖАЛ, НО ТЕРПЕЛ

Хорошей игры вам, пожелал кто-то из ребят Денису Черышеву, когда тот подписывал мяч.

Спасибо, улыбнулся автор четырех голов на ЧМ-2018…

А дольше всех не отпускали Фернандеса. Было видно, как русскому бразильцу зябко, но виду он не подавал. Положение одной из главных звезд команды обязывает. Хоть Фернандес и работает под присмотром, против Шотландии ему сыграть наверняка придется. Куда ж без нашего Марио?

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