Дмитрий Селюк: За 40 миллионов обыграю «Зенит». а может, и за 20

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«СТАРАЮСЬ ЖИТЬ В ХОРОШИХ МЕСТАХ»

– В России любое интервью – это облизывание или подлизывание кого-то. Никто не говорит ничего конкретного. Вот и нашим СМИ необходимо вскрывать гнойники российского футбола, а не писать о том, как живет Селюк. Я живу, слава Богу, очень хорошо, и со мной, тьфу-тьфу-тьфу, все в порядке.

Почему выбрал Барселону? Город понравился. Здесь такая энергетика, красиво, море. Раньше жил в Лондоне – и тоже ничего страшного, неплохо. Летом – в Монако. Тоже приятное место… А, к примеру, Германия мне совсем не нравится.

Какое-то время я жил в Вене, куда летом приезжали многие российские команды. Всегда тепло вспоминаю Юрия Морозова и Павла Садырина. Морозов, можно сказать, дал мне путевку в жизнь, познакомив, например, с Валерием Лобановским. По сей день дружим с Юрием Семиным, Валерием Газзаевым. Очень интересные собеседники. Поймите: мне реально нравится футбол и для меня не так уж важны деньги. Хотя, многие на интервью со мной стараются не только неплохо заработать, но и кого-то очернить.

Недавно один известный журналист затеял крайне неприятную историю. Мне предложили быть продюсером передачи про какие-то путешествия в Африку, но я ответил, что это утопия и убожество, и что не надо этого делать. Не послушали, поехали туда, потратили уйму денег, нашли двух каких-то отмороженных наших… Спрашивается, зачем?

Считаю, должна быть этика. Если ты нормальный журналист, и в голове у тебя хотя бы половина извилин, то ты должен правильно воспринимать информацию. Кто-то скажет: «Вот, Селюк помешан на деньгах, с ним не надо работать». А ты возьми и задай вопрос: «Зачем же вы с ним работаете, если он такой плохой?». Не задают!

«СТРАННО ВИДЕТЬ В ЭФИРЕ СБИТЫХ ЛЕТЧИКОВ»

– На ваш взгляд, наша пресса недостаточно говорит и пишет о футболе?

– Еще бы. Никто не пытается вскрыть проблемы, сплошная болтовня. А надо говорить правду. Либо делать сносочку: это наше мнение. А то приводят в студию непонятно кого под видом эксперта, и тот заявляет: «Динамо» сдало кубковый матч «Лучу». Да по какому праву публикуются такие заявления?! Это же репутационные вещи, тут в суд можно подавать.

Или такая ситуация. Приходит в «Локомотив» свободный агент, и за него Илья Геркус выплачивает три миллиона в качестве подписного бонуса… РФС долгое время закрывал на это глаза. Но как подобное в принципе могло произойти? Есть же мировая практика. Какие еще три миллиона за свободного агента?!

Вот и получается, что в то же «Динамо» наберут непонятно кого, и команда уже в зоне вылета находится, без тренера осталась. Но что-то я нигде ни читал журналистских расследований на тему летних динамовских трансферов. Зато в эфире на всю страну вещают сбитые летчики разных мастей. Только выгонят кого-нибудь из клуба – он уже тут как. Комментирует, объясняет, как надо играть…

«В ФНЛ ТЯЖЕЛЕЕ, ЧЕМ В РПЛ»

– Наши игроки и тренеры не так охотно идут на контакт, поэтому журналистам и приходится прибегать к помощи невостребованных специалистов.

– Так давайте меняться! Брать пример с англичан. Главное, чтобы все эксперты на ТВ были независимыми. Меня, например, устраивают сейчас Андрей Аршавин и Александр Мостовой. Раньше было интересно слушать Валерия Карпина, пока он не вернулся в тренерский цех. А когда через несколько лет завершит карьеру Артем Дзюба, ему, как человеку прямому и с чувством юмора, тоже было бы неплохо предложить работу телеэксперта. Именно таких специалистов и нужно привлекать!

– Тогда заработает целая индустрия.

– Разумеется! А пока не надо удивляться, что права на показ английской премьер-лиги стоят миллиарды, а российской – копейки. В этом виноваты и те самые «сбитые летчики», отбивающие у зрителя интерес к игре. Они готовы критиковать кого угодно, но только – не «Зенит». Почему? Любому же понятно…

Или вот пример. Накануне какой-то игры в студии сидят Евгений Ловчев и Игорь Корнеев. Обсуждают моего клиента Седрика Гогуа, начинавшего сезон в «Тамбове». Ловчев спрашивает Корнеева: «Игорь, ты знаешь, что это за футболист?». Да как такое возможно?! Если ты не в курсе, кто в чемпионате выступает, зачем идешь на передачу? Просто сидеть и умничать?! Но это уже не экспертное мнение, а непонятно что.

Эксперт обязан разбираться досконально не только в РПЛ, но и в ФНЛ. Там, кстати, полно российских ребят, которые лучше иностранцев, покупаемых премьер-лигой за 20 миллионов. И в ФНЛ играть, между прочим, намного тяжелее…

Касательно того же Гогуа: я хотел, чтобы его увидели в России через «СКА-Хабаровск», но там ему не дали ни минуты. Это проблема нашего футбола. Многие тренеры находятся под кем-то и выполняют указания этого кого-то. А потом мы получаем в еврокубках счета 1:5 и 0:5 и кричим «Караул!».

«Я ОЧЕНЬ ОРГАНИЗОВАННЫЙ И СИСТЕМНЫЙ»

– Так, может, снова приглашать иностранных тренеров, которые сейчас в РПЛ – большая редкость?

– Приглашать надо, и не обязательно главными. Вот, например, «Химки» – молодцы, взяли иностранца на должность тренера по физподготовке. Теперь его российские коллеги будут смотреть, как работают за рубежом, будут учиться. Но гораздо чаще в штаб приводят «своих» людей или по чьей-то просьбе. Квалификация никого не волнует.

– Ситуацию можно изменить?

– Верю, что с приходом в РФС Александра Дюкова подвижки начнутся. Вряд ли Александр Валерьевич доволен текущим положением вещей в клубах. Можно, конечно, умничать и нахваливать свои академии. Тот же Сергей Галицкий – ничего не хочу сказать – много делает для развития футбола. Тем не менее, «Краснодар» проигрывает 0:5 «Базелю»! Значит, не все так гладко.

Понятно, что правильно выстроить работу клуба – сложная задача. Я сам руководил несколькими клубами: в 2000-м – донецким «Металлургом», потом «Таврией» из Симферополя… А затем мне позвонил президент одного молдавского клуба с просьбой спасти от вылета из высшей лиги. Отвечаю: «Нет проблем – не вылетите». Отдал им семь или восемь африканцев. И команда попала в еврокубки!

Правда, я с самого начала предупредил: за путевки в Европу надо будет заплатить определенную сумму игрокам. Подчеркиваю: игрокам, а не мне! Ну и, разумеется, как это часто происходит, с выполнением договоренностей возникли проблемы. В таких случаях сразу говорю «До свидания!». А многим со стороны кажется, что Селюк, лежа на диванчике в Барселоне, всех вокруг поучает. Да просто я организованный и системный человек. Знаю, кому, что и сколько даю.

В Молдавии, кстати, события развивались очень интересно. К тому самому президенту, который не выполнил обещания, сразу набежали толпы агентов: «Да зачем вам иметь дело с Селюком? Мы вам сейчас привезем игроков из «Фенербахче», «Галатасарая» и так далее». Он и клюнул на их удочку… А меня, тем временем, уже окучивала «Заря» из Бельцов, владелец которой ради участия в президентских выборах захотел поднять команду с последнего места на первое. Что ж, я дал шестерых футболистов. И «Заря» выиграла Кубок Молдавии, тоже попала в еврокубки. Ну а клуб, с которым мы разошлись, вылетел во вторую лигу.

И вот тогда мне опять позвонил тот первый президент – Григорий Кадын его зовут – и признался: «Это ж каким надо быть дебилом, чтобы, когда у нас с вами все было хорошо, решить все делать самому». Теперь он снова вроде как хочет сотрудничать…

«БЕНИТО НА ПОРЯДОК ЛУЧШЕ НЖИ»

– Примерно то же самое было с белорусским «Слуцком». Созвонились, пообщались, я говорю: «Давайте помогу, и вы точно не вылетите». Дал всего двух игроков – и клуб не вылетел. Сейчас они со мной сотрудничают, и «Слуцк» – крепкий середняк чемпионата.

Можно говорить: Селюк – хороший, Селюк – плохой, но я привел реальные примеры клубов, руководители которых подтвердят, что свои слова я подтверждаю делами, а не просто щеки надуваю. Это касается, кстати, и «Тамбова», хотя там Александр Григорян крутит «свое направление». Все же видели: пришел туда Гогуа – причем бесплатно – и заиграл так, что через месяц его забрали в ЦСКА. А до этого «Тамбов» по той же схеме продал в «Тобол» Сенина Сибаи. За полгода клуб заработал больше, чем за всю свою предыдущую историю.

При этом вы видите, что в других местах творится. Порой кажется, что некоторым агентам надо в ресторанный бизнес идти – официантами. Для них главное – распотрошить бюджет какого-нибудь клуба или даже области, которая этот клуб содержит.

Ну, зачем, скажите, покупать, как сделало «Динамо», Максимилиана Филиппа или Клинтона Нжи за пять миллионов?! Я заказал сравнительный статистический анализ Бенито, который бесплатно достался «Тамбову», и того же Нжи. Так первый по всем показателям на порядок лучше! И он играет здесь, у вас под носом, получает копейки в Тамбове, но вы почему-то переплачиваете втридорога за Нжи «Марселю»…

Да за такие трансферы надо тут же весь селекционный отдел разгонять. И прекращать всякие контакты с агентами, которые вам такой «товар» поставляет.

«МОЖЕТ, ЗРЯ БЕСПЛАТНО ИГРОКОВ ПРЕДЛАГАЮ?»

– Есть еще одна проблема: переизбыток в клубах работников. С открытием трансферного окна все эти люди оживают, и каждый хочет пропихнуть «своего» игрока. Начинаются интриги, обливание друг друга грязью…

А надо не штат раздувать, а пристальнее следить, что происходит вокруг. Выбор-то игроков – колоссальный. Если знать, где искать. Вот недавно здесь, в Барселоне был российский парень, ему всего 16. Но у него есть и израильский паспорт, поэтому нужно как можно скорее привлекать его в юношескую сборную, чтобы Израиль не перехватил. Это атакующий игрок, забивной.

Я говорил гендиректору «Краснодара» Владимиру Хашигу: «Пригласите парня к себе, у вас же хорошая академия». Но им почему-то неинтересно… А ведь я когда-то Вандерсона тому же «Краснодару» и еще «Мордовии» предлагал бесплатно. Тоже не взяли. А потом взяли – но за восемь миллионов.

Вот я и думаю: может, не надо никого бесплатно предлагать? Может, лучше сразу объявлять ценник в десять миллионов? Нет, это все глупости. Я живу в Европе – и здесь при таком подходе могу и за решеткой оказаться. Искусственное завышение стоимости – незаконно. К тому же с каждой продажи надо платить 50 процентов налога. Это вам не Россия…

«НА МЕСТЕ ВАСИЛЬЕВА И ПОПУГАЙ СПРАВИТСЯ»

– Европейский футбол отличается от российского и лимитом на легионеров…

– Конечно, в РПЛ надо его отменять. Это оздоровит наш футбол. Уже хорошо, что со следующего сезона на поле смогут одновременно выходить до восьми иностранцев, но лучше и это ограничение снять! Неверно думать, что без лимита команды начнут формироваться целиком из легионеров. Глупости. Каждый клуб будет сам выбирать стратегию. Если у «Краснодара» или «Спартака» есть хорошие академии, то они и без лимита продолжат привлекать в состав своих воспитанников.

А еще необходимо снять все клубы с областного или городского «довольствия» и передать их бизнесменам на условиях налоговых послаблений. В Италии, к примеру, пятидесятипроцентный налог на зарплаты футболистов сократили до 25 процентов. А у нас-то вообще 13 процентов – еще лучше! Во многих российских городах, регионах есть серьезные компании. И суммы, которые они могли бы выделять клубам, вообще не надо облагать налогом…

Впрочем, и в Европе не все идеально. Недавно смотрел по ТВ интервью бывшего вице-президента «Монако» Вадима Васильева. Там все подавалось в превосходных тонах, а я-то знаю, что это пустая болтовня. «Монако» не может считаться ориентиром, потому что это единственный европейский клуб, полностью освобожденный от налогов. Притом что все остальные участники чемпионата Франции платят в казну умопомрачительные суммы.

И мы удивляемся, что «Монако» получает конкурентные преимущества на трансферном рынке? Игрок приходит туда на зарплату один миллион евро, а в «Бордо» ему могут дать только 500 тысяч. Выбор для человека очевиден. И спортивному директору не надо быть семи пядей во лбу. Посади на место Вадика Васильева кого-то другого, хоть попугая – и тот справился бы.

«ГЕРКУС ПРАКТИЧЕСКИ ОБОКРАЛ «ЛОКОМОТИВ»

– А как обстоят дела с топ-менеджерами в клубах РПЛ?

– Ну как вам сказать… Тот же Геркус в свое время практически обокрал «Локомотив». Сейчас клуб не хочет отдавать дело в прокуратуру, но по большому счету Геркусом, выдающимся знатоком футбола, должен заниматься следственный комитет. А почему нет? В Бельгии генерального директора «Андерлехта» посадили – и это нормально, так надо поступать с людьми, которые хорошо «поработали» с бюджетом клуба, поставили везде своих людей.

– Сейчас в «Локо» все не так запущено?

– Последствия происходившей там войны еще чувствуются. Но огромный плюс, что у них есть Юрий Палыч. Если бы не Семин, Эрик Штоффельсхаус заполонил бы команду непонятно кем и чем… Возьмите историю Джефферсона Фарфана. Взяли 34-летнего игрока, которому надо убрать восемь кило лишнего веса, сумели реанимировать карьеру, но при этом допустили, что у него истек контракт, за продление которого надо платить три миллиона! Называя вещи своими именами, это преступная халатность…

Неслучайно новый генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе неоднократно жаловался, как ему приходится все это хозяйство разгребать. И сколько там еще осталось грязи. А чтобы не было грязи, вот мой совет: пригласите в клуб Борю Ротенберга. Солидный человек, с репутацией, он уж точно не будет красть.

«ПОССОРИЛИСЬ С ТУРЕ – ХОТЕЛ ВИДЕТЬ ЯЯ ТРЕНЕРОМ В РОССИИ»

– Живя в Барселоне, часто ходите на футбол?

– Раньше ходил на все матчи. Сейчас – реже, немного от этого устал. Но при этом не пропускаю трансляции матчей с участием моих клиентов. Подбираю команды, где они действительно могли бы заиграть. Например, недавно перевел Мохамеда Конате из «Тамбова» в «Химки». Потому что понял: у Григоряна Конате сто процентов не будет выходить, зато Андрей Талалаев в «Химках» как раз работает с высокорослыми форвардами таранного типа. И там Мохамед прогрессирует. В данном случае ФНЛ для него перспективнее РПЛ.

– Талалаев в «Химках» на своем месте?

– Считаю, что на своем. Он один из тренеров, которые реально любят работать. Не сомневаюсь, что Талалаев выведет «Химки» в премьер-лигу. Там же окажется и «Торпедо», тогда в элитном дивизионе будет шесть московских клубов, расходы на перелеты-переезды резко сократятся.

А Талалаев наверняка пойдет на повышение. Я его знаю со времен, когда Андрей работал в «Кубани» помощником Юрия Красножана. А потом у него в «Пюнике» выступали два моих футболиста. Талалаев строг, но справедлив, умеет раскрывать потенциал игроков.

– А как поживает ваш самый звездный клиент Яя Туре. Из него тренер получился бы?

– Сейчас мы с ним поссорились. Я советовал Яя перейти на новую работу, а он все еще хочет играть. На самом деле, уйти из большого футбола непросто. Многие суперветераны чувствуют себя на 25 лет, и зачастую это самообман… Я говорил Туре: «Мы встретились, когда тебе было 18, и ты только начинал карьеру. А теперь представь, что тебе снова 18, и карьера опять начинается – только тренерская». Но он ничего не хочет слышать.

– Туре получал предложения поработать тренером? Или это пока теория?

– Да, конечно, получал. Но предпочел отправиться доигрывать в Китай. Не скажу, что только из-за денег. Три года назад он отказался от ста миллионов, а сейчас китайцы платят ему копейки… Считаю, Яя совершил ошибку.

– В России Туре мог бы тренировать? Скажем, поработать ассистентом в каком-нибудь клубе РПЛ?

– Так я этого как раз и хотел. Но самому Яя идея не понравилась.

«СИТУАЦИЯ С СУТОРМИНЫМ – НЕ КРИМИНАЛ»

– Сколько у вас клиентов?

– Не считал, но много. Для себя разделяю по регионам. К примеру, киевское «Динамо» сейчас подписало одного моего 18-летнего футболиста – и в диком восторге. Есть его талантливый ровесник в «Тамбове». В «Химках» – хорошие ребята. Туда сейчас приехал защитник сборной Буркина-Фасо. И он не уровня ФНЛ – значительно выше… Хочу еще раз подчеркнуть: я привожу игроков в Россию бесплатно и беру не количеством, а качеством. Не хочу, чтобы потом тыкали пальцем и говорили, что мой футболист – нулевой.

– Некоторые игроки, как мы выяснили летом, переходят из клуба в клуб не бесплатно, а за 50 тысяч рублей. В Европе возможен аналог трансфера Алексея Сутормина из «Рубина» в «Зенит»?

– Нет. Национальная федерация расценила бы такую сделку как фейковую. Однако, по сути, и в Европе подобные отношения между клубами практикуются. Бедные не хотят ссориться с богатыми, поэтому идут на уступки. Ведь что произошло с Суторминым? Позвонили из «Зенита» и сказали: «Или вы с нами сотрудничаете – или забудьте наш номер телефона!». Ну и кому захочется ссориться с Питером?

Так что переход Сутормина – не криминал. Можно назвать его инвестицией в будущее. Теперь «Зенит» охотнее отдаст «Рубину» или «Оренбургу» какого-нибудь игрочка без компенсации, да еще зарплату будет ему платить. Нормальные отношения верхов с низами. Повторюсь, так происходит не только в России.

«ПЛАТИТЬ СТОЛЬКО ЗА МАЛКОМА – АБСУРД»

– Удачные трансферы в РПЛ в этом году были?

– Переход Гогуа в ЦСКА. Уверен, он станет лучшим защитником РПЛ. Не удивлюсь, если через год-полтора Седрик окажется в европейском топ-клубе. Конечно, в «Динамо» ко двору пришлись Шарль Каборе и Сильвестр Игбун, потому что достались москвичам бесплатно. А вот «платные» новички такого КПД не демонстрируют. Не потому что игроки плохие, а потому что не подбирались под командную модель.

Вообще по соотношению «цена-качество» кроме Гогуа некого выделить. Тот же Гус Тил в «Спартаке» – неплохой игрок, но он и близко не стоит 15 миллионов евро. А Малком в «Зените»? 40 миллионов за бразильца – абсурд! Да за такие деньги я наберу целую команду, которая обыграет питерцев. А то и двадцати миллионов хватит. Я не шучу. Помнится, за Халка и Акселя Витселя «Зенит» в свое время тоже переплатил, но то были футболисты экстра-класса. Малкому до них далеко.

А зачем «Динамо» платило такие сумасшедшие деньги за Филиппа?! Понятно, в «Боруссии» почти любой игрок в состоянии по воротам нормально пробить. Вот Филипп в первых матчах пару раз и пробил. А дальше – где он? Мотивация у человека пропала, он на все плюнул. Миллионы – на ветер!

«КАРРЕРА – ИЗ СЕМЬИ ПУСТОШВИЛИ»

– «Спартак» после увольнения Олега Кононова планирует пригласить немецкого специалиста Доменико Тедеско. А не стоило вернуть Массимо Карреру?

– Зачем? Вот все кричат, какой великий тренер был Каррера, а где он после «Спартака» работал? Даже Антонио Конте, у которого итальянец работал помощником, не позвал его с собой в «Интер». Почему? Потому что все разговоры о величии Карреры – пустая болтовня.

Про таких я говорю: они из семьи Пустошвили, много болтают, но мало умеют. Чемпионат России Каррера выиграл, потому что обстоятельства так сложились. Тогда не «Спартак» победил, а все остальные проиграли. Такое редко, но бывает. К тренерской работе это отношения не имеет.

– Но фанаты «Спартака» с вами не согласились бы.

– Люди меня поражают. Вместо кричалок во славу Карреры они должны были бы в ножки поклониться Леониду Федуну, который построил «Спартаку» стадион… А для выхода из кризиса красно-белым надо сформировать экспертный совет. В него и представитель фанатского движения мог бы войти, доносить до руководства настроения трибун. Тогда была бы конструктивная дискуссия, а не споры в стиле «Сам дурак!». Пока же именно это и происходит.

Никто не понимает, по каким принципам «Спартак» подбирает новичков. Со стороны кажется, что генеральный директор Томас Цорн пришел в клуб с той же целью, что когда-то Васильев – в «Монако». Познакомиться с влиятельными людьми, набраться знаний. Однако Вася Пупкин не может сразу стать Селюком. На это нужны годы. А ждать «Спартаку» некогда.

«ДЗЮБА ОБЪЕКТИВНЕЕ ЧЕРЧЕСОВА»

– Возвращаясь в Барселону: Лионель Месси заслужил очередной приз игрока года ФИФА?

– Для меня это лучший футболист всех времен и народов. Месси феномен, сильнее Пеле и Диего Марадоны… Именно поэтому я бы его и Криштиану Роналду вообще бы не номинировал на эти призы. Они оба – вне конкуренции. Пусть получат навечно по «Бриллиантовому мячу» и дадут другим дорогу. Потому что простые смертные остаются обделенными.

Взять Вирджила ван Дейка. Когда еще признавать его лучшим, если не в этом году? Но тренеры и капитаны, которые участвуют в опросе, видимо, никогда не поставят на первое место защитника, даже если человек выиграл Лигу чемпионов. Кстати, меня удивил выбор Станислава Черчесова в пользу Роналду. То ли он знает Криштиану, то ли общается с его агентом… В этом году португалец ну никак не тянул не звание лучшего. Артем Дзюба, который предпочел Месси, был объективнее.

– Перейдет ли Неймар из «ПСЖ» в «Барселону»?

– Не люблю прогнозировать трансферы. Скажу только, что топ-клуб не должен удерживать игрока, если тот хочет уйти. Неймар уже никогда не будет в «ПСЖ» своим. Так зачем оттягивать неизбежное? Другое дело, что финансовая составляющая настолько велика, что «Барсе» придется продать половину команды, чтобы, купив Неймара, вписаться в финансовый фэйр-плей.

«ТРАОРЕ МОГ БЫ СИДЕТЬ В МОСКВЕ И ВЕСЕЛИТЬСЯ С ДЕВОЧКАМИ»

– Вы сами сотрудничаете с «Барселоной»?

– Знаю лично и президента клуба, и спортивного директора. Могу подойти и сказать: «Видел такого-то парня, обратите на него внимание». Но для этого действительно должен быть повод. Пропихивать игрока в «Барсу», чтобы заработать миллионы и сбежать, – не мой путь. Я скорее отдам его на полгода бесплатно, а потом, если не понравится, заберу обратно.

Работали бы так другие агенты, «Динамо» и «Спартаку» сейчас было бы гораздо проще. Они бы спокойно спихнули «балласт». Но нет – теперь придется непонятно кому пять лет платить зарплату…

На ум приходит Ласина Траоре. Почему он не заиграл в ЦСКА? Потому что в том сезоне армейцы лишились Романа Еременко из-за допингового скандала и Алана Дзагоева из-за травмы. Команда перешла на другой футбол: Василий Березуцкий длинными передачами забрасывал мяч вперед, и Траоре там боролся. Он все равно забил шесть голов, но зимой я забрал его из ЦСКА, и уже в январе Ласина выступал за «Спортинг» из Хихона. А мог бы сидеть в Москве, получать зарплату и веселиться с девочками. Если бы отношения с ним оформлялись, как сейчас с большинством легионеров «Спартака».