Путевка на руках. Все остальное забудьте. Юрий Цыбанев о выходе сборной России на Евро

О нынешней сборной России, с одной стороны, толковать легко, с другой – сложно. Легко – потому что кадровый приток не то что не оскудевает, а только полнится. Притаившиеся пока в запасе бойцы передовой и тыла – веское тому доказательство. Ну да, разумеется, я имею в виду голеадора Соболева и ростовского Чистякова, парня, чью фамилию навскидку и не назовешь пока без шпаргалки.

Коль скоро пропуск на финальный турнир Евро оформлен (кто бы сомневался), уместно будет припомнить, на чем три года назад прерывались наши отношения с Евро. Не стоит тревожить жуткий призрак – заключительный матч с Уэльсом. Он был проведен тренером и командой уже в состоянии агонии. Возьмем вполне рабочую игру со Словакией – когда все мы были еще преисполнены надежды на плей-оффную перспективу после стартовой ничьей с Англией. Так вот, в составе на тот матч обнаруживаем двоих из тех, кто закатывал сейчас октябрьский голевой пир – Дзюбу и Головина. Ну и Гилерме был тогда в запасе.

То есть, за без малого три года произошла, без преувеличения, кадровая революция. И уже как страшный сон вспоминаются времена, когда были безальтернативны доблестные Березуцкие. И когда травма одного-двух основных игроков сборной вызывали у ее тренера приступ истерики. Оборона, пожалуй, и сейчас остается наиболее уязвимым звеном. Но общий кадровый вектор обещает, что и здесь пополнение не долго задержится.

Потенциал нынешней сборной, конечно, не нужно преувеличивать. Команда по-прежнему необычайно сильно зависит от «физики». Она может полный матч ковыряться с Казахстаном, целый тайм ничем не отличаться от Шотландии – а потом словно взлететь, набрав высоту. И отборочный турнир нисколько не приподнял завесу над планкой возможного для нашей команды.

Заметьте, под руководством Станислава Черчесова мы пока не обыграли ни одного соперника мирового или европейского топ-уровня. Да даже и не «топ», а близко к оному. Вот только что Чехия осилила в отборочном матче Англию. И такими хотя бы разовыми вспышками могут похвастаться немало команд среднего европейского уровня. Мы же пока на большее, чем героические ничьи прошлым летом, выцарапанные у Испании и Хорватии, не потянули.

Словом, вопрос о потенциале сборной остается, я бы сказал, не просто открытым, а распахнутым. Отборочный турнир стал не более чем аперитивом к финальному. Хорошо поспособствовал, да, нашему зрительскому аппетиту. Для более точной ориентировки на местности подождем ноябрьской встречи с Бельгией. А все остальное можно благополучно забыть.