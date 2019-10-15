Вырисовывается группа: Россия, Дания, Бельгия…

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УКРАИНА ВПЕРЕДИ ЕВРОПЫ ВСЕЙ

Команда Андрея Шевченко досрочно гарантировала себе первое место в достаточно сильной группе с Португалией и Сербией. В двух матчах против действующих чемпионов Европы украинцы набрали четыре очка (0:0 в гостях, 2:1 дома). В понедельник в Киеве их не смутили ни удаление Тараса Степаненко, ни присутствие в рядах гостей Криштиану Роналду, который ограничился одним забитым мячом (с пенальти) и еще ближе подобрался к мировому рекорду Али Даеи по числу голов за сборную (95 против 109).

Всего за карьеру у Роналду теперь 700 голов! До португальца этой отметки достигали лишь пятеро - бразильцы Пеле и Ромарио, австриец Йозеф Бицан, немец Герд Мюллер и венгр Ференц Пушкаш. Правда, персональные достижения Криштиану пока не выводят его сборную на Евро. Чтобы удержать второе место в группе, Португалии необходимо набрать шесть очков в двух ноябрьских матчах против Люксембурга и Литвы. Иначе появится риск пропустить вперед себя сербов.

Ну а Украина не просто первая в своей группе. Команда Андрея Шевченко возглавила сводную таблицу всех участников отборочного турнира, на основе которой формируются корзины при жеребьевке финальной стадии. Правда, с возможными корректировками. Как известно, у Евро-2020 сразу 12 хозяев. И для тех из них, кто пройдет отбор, заранее зарезервированы места в конкретных группах. Скажем, наша сборная уже попала в группу В, где также сыграют датчане, если, конечно, не провалят ноябрьскую часть квалификации. Соответственно, Россию и Данию при жеребьевке специально разведут по разным корзинам, даже если математически они должны были бы оказаться в одной.

ПО КОРЗИНАМ РАССЧИТАЙСЬ

Завершись групповой турнир прямо сейчас, россияне остались бы во второй корзине (скорее всего, так и будет - чтобы подняться в первую, надо побеждать в Санкт-Петербурге бельгийцев от 2:0 и крупнее), а датчане - в третьей. Тогда нашим соперником на Евро-2020 из первой корзины стала бы либо Бельгия (правила жеребьевки не мешают свести вместе бывших оппонентов по квалификации) либо Хорватия. Украину мы не получили бы из-за политических ограничений, а Италию, Англию и Голландию/Германию - так как они тоже входят в число хозяев Евро, следовательно, им заранее определены места в других группах.

При этом вероятность выйти снова на бельгийцев выше, чем получить хорватов. «Клеточных» из первой корзины, скорее всего, вытеснит Испания. И с ней Россия в одну группу попасть не может, так как «красная фурия» - одна из хозяек Евро. Если нам предстоит провести групповой турнир на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, то испанцам - на домашнем стадионе «Атлетика» в Бильбао. В общем, вырисовывается такая группа В: Россия, Дания, Бельгия… Вот только команду из четвертой корзины заранее предсказать проблематично. Ведь в этой роли может выступить как обладатель прямой путевки в финальную стадию, так и победитель одного из «Финалов четырех», которые пройдут в марте 2020 года.

КОГДА АЗЕРБАЙДЖАН БОЛЕЕТ ЗА АРМЕНИЮ

В этих «Финалах четырех», напомним, будут разыграны последние четыре путевки. А бороться за них предстоит командам, с одной стороны, не прошедшим основной отбор, и с другой - показавшим лучшие результаты в своих дивизионах Лиги наций-2018. Кстати, в один из этих «Финалов четырех» попадет… Дания, если в ноябре все-таки откатится в своей отборочной группе на третье место, пропустив вперед Ирландию и Швейцарию. Тогда наша сборная точно проведет первые три матча Евро в Питере (в противном случае хозяина встречи Россия - Дания определит жребий).

Наличие лазейки в виде мартовских «Финалов четырех» оставляет на плаву многие сборные, уже потерявшие шансы на прямое попадание на Евро в этом году. А у некоторых - двоякая ситуация. Скажем, Армения по-прежнему борется с Финляндией и Боснией за второе место в группе. И при этом всем сердцем поддерживает Косово и Македонию, одновременный выход которых в финальную стадию по итогам основного отбора отправит команду Генриха Мхитаряна в «Финал четырех» на основе прошлогоднего рейтинга Лиги наций. Ну а за саму Армению вынужден болеть… Азербайджан. Да, бывает и такое. Только совместный успех косоваров, македонцев и армян предоставит азербаджанцам шанс побороться за мартовские путевки. Иначе Баку станет одним из городов Евро, в которых хозяева не сыграют.

Вот как выглядит промежуточный расклад.

ОПРЕДЕЛИВШИЕСЯ УЧАСТНИКИ ЕВРО-2020

РОССИЯ*, БЕЛЬГИЯ, ИТАЛИЯ*, ПОЛЬША, УКРАИНА

НАВЕРНЯКА ВЫЙДУТ НА ЕВРО НАПРЯМУЮ

ПОРТУГАЛИЯ, ГОЛЛАНДИЯ*, АНГЛИЯ*, ФРАНЦИЯ, ИСПАНИЯ*, ХОРВАТИЯ, ГЕРМАНИЯ*, АВСТРИЯ, ТУРЦИЯ

ЕСЛИ НЕ ВЫЙДУТ НАПРЯМУЮ, ТОЧНО СЫГРАЮТ В МАРТОВСКИХ «ФИНАЛАХ ЧЕТЫРЕХ»

ШВЕЙЦАРИЯ, ИСЛАНДИЯ, БОСНИЯ, ДАНИЯ*, ШВЕЦИЯ, НОРВЕГИЯ, СЕРБИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, МАКЕДОНИЯ, КОСОВО

ЕСЛИ НЕ ВЫЙДУТ НАПРЯМУЮ, МОГУТ СЫГРАТЬ В МАРТОВСКИХ «ФИНАЛАХ ЧЕТЫРЕХ»

УЭЛЬС, ЧЕХИЯ, СЛОВАКИЯ, ИРЛАНДИЯ*, СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ, ИЗРАИЛЬ, ВЕНГРИЯ*, РУМЫНИЯ*, ГРЕЦИЯ, АРМЕНИЯ

ОПРЕДЕЛИВШИЕСЯ УЧАСТНИКИ МАРТОВСКИХ «ФИНАЛОВ ЧЕТЫРЕХ»

ШОТЛАНДИЯ*, ГРУЗИЯ, БЕЛОРУССИЯ

СОХРАНЯЮТ ШАНСЫ ТОЛЬКО НА УЧАСТИЕ В МАРТОВСКИХ «ФИНАЛАХ ЧЕТЫРЕХ»

БОЛГАРИЯ, АЛБАНИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, АЗЕРБАЙДЖАН*

ПОТЕРЯЛИ ВСЕ ШАНСЫ НА УЧАСТИЕ В ЕВРО-2020

ЧЕРНОГОРИЯ, КИПР, ЭСТОНИЯ, СЛОВЕНИЯ, ЛИТВА, КАЗАХСТАН, МОЛДАВИЯ, ГИБРАЛТАР, ФАРЕРЫ, ЛАТВИЯ, ЛИХТЕНШТЕЙН, АНДОРРА, МАЛЬТА, САН-МАРИНО

* Хозяева Евро-2020.