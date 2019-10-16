Берг забил Испании, Крал победил Англию. Легионеры РПЛ в матчах за свои сборные

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Шиманьски помог Польше выйти на Евро-2020

Среди пяти зарубежных сборных, обеспечивших себе участие в Евро-2020 (помимо России это Бельгия, Украина, Италия и Польша), только поляки имеют в составе футболистов РПЛ. В октябре они при участии железнодорожников Мацея Рыбуса и Гжегожа Крыховяка и динамовца Себастьяна Шиманьски обыграли Латвию (3:0) и Македонию (2:0), благодаря чему за два тура до финиша оторвались от третьего места на восемь очков.

Крыховяк отыграл все матчи от звонка до звона, а Шиманьски тонко ассистировал в Даугаве Роберту Левандовски. Остается лишь удивляться, почему в «Динамо» он не раздает такие передачи.

Сочинцы Душан Лагатор со сборной Черногории и Миха Мевля из Словении, напротив, лишились всяких шансов выступить на чемпионате Европы. Черногорцы при непосредственном участии легионера из РПЛ не сумели забить ни одного мяча разобранной Болгарии (0:0) и стремящемуся в Европу Косово (0:2). Не лучше выступили и словенцы, проиграв Македонии (1:2) и Австрии (0:1). Оба футболиста «Сочи» провели на поле все 180 минут.

Влашич опять забил за Хорватию

В сентябре полузащитник ЦСКА Никола Влашич забил первый мяч за сборную Хорватии, а месяц спустя отличился вновь. Его гол на 9-й минуте помог хорватам увезти важнейшую ничью из Уэльса (1:1) и сохранить лидерство в своей группе. Туром ранее лидер армейцев получил передышку, выйдя на последние 16 минут против Венгрии (3:0).

Чтобы пробиться на чемпионат Европы, хорватам в ноябре будет достаточно не проиграть дома Словакии.

Берг огорчил Де Хеа

Забил за сборную и нападающий «Краснодара» Маркус Берг. Между прочим, впервые в этом отборочном цикле. В последний раз он поражал ворота соперников сборной Швеции в ноябре 2018 года, а пострадала от него команда… Станислава Черчесова, проигравшая «Тре Крунур» борьбу за выход в дивизион A Лиги наций. На сей раз его гол вывел шведов вперед в начале второго тайма матча с Испанией – форвард со второй попытки сумел-таки пробить Давида Де Хеа.

«Красная фурия» была в шаге от поражения и сумела спастись лишь на второй компенсированной минуте, но для досрочного выхода на Евро этого оказалось недостаточно. В ноябре Швецию ждет решающий выезд в Румынию, отстающую от конкурента на одно очко.

Крал победил Англию

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал полностью отыграл триумфальный для Чехии домашний матч против Англии (2:1), а три дня спустя забил дебютный мяч на международном уровне. Правда, произошло это в товарищеском матче против Северной Ирландии и не принесло чехам счастья – они все равно проиграли со счетом 2:3.

Зато сам гол удался на славу – Крал протащил мяч к штрафной, обыграл оппонента и сильно пробил в ближний угол. Ничего подобного в «Спартаке» мы от него не видели. Если продолжит в том же духе, сможет убедить нового главного тренера красно-белых Доменико Тедеско в своей необходимости.

Гынсарь опозорил Молдавию, Рагнар и Арнор разбили Андорру

По-прежнему наиболее широко РПЛ представлена в сборной Грузии, в составе которой Джемал Табидзе, Гиа Григалава и Джано Ананидзе сгоняли нулевую ничью с Ирландией. Двое последних приняли участие и в победе над Гибралтаром (3:2), а полузащитник «Спартака» даже отметился результативной передачей. В той встрече принял участие и Соломон Кверквелия, вернувшийся в сборную после шестимесячного перерыва.

Также четырех представителей чемпионата России имеет в своем составе сборная Исландии, однако нападающий «Рубина» Видар Кьяртанссон участия в двух последних матчах не принимал. Зато Рагнар и Арнор Сигурдссоны приложили руку к обоим голам в ворота Андорры (2:0). Первый отдал, второй забил, и исландцы победили. А вот против французов (0:1) они не сдюжили. Правда, полный матч провел лишь защитник «Ростова», тогда как армеец вышел на последние девять минут.

А вот полузащитник «Крыльев Советов» Раду Гынсарь октябрьскую паузу на матчи сборных будет вспоминать без ностальгии. Его удаление на 55-й минуте не позволило Молдавии набрать очки в Андорре (0:1). Как следствие, пропустил он и матч следующего тура против Албании (0:4).

Хет-трик Азмуна и дубль Шомуродова

Отлично выступили в квалификации ЧМ-2022 в азиатской зоне бомбардиры чемпионата России ростовчанин Элдор Шомуродов и зенитовец Сердар Азмун, записавшие на свой счет по три гола.

Первый забил Йемену (5:0) и оформил дубль в матче с Сингапуром (3:1), благодаря чему Узбекистан с шестью очками после трех матчей возглавил свою группу. Второй отметился хет-триком во встрече с Камбоджей (14:0), но не смог отличиться в Бахрейне (0:1), в результате чего Иран сполз в своей группе на третье место.

Таким образом, на счету Шомуродова в этом отборочном цикле три гола, а у Азмуна – четыре, но до лучшего бомбардира Умара Аль-Сумы из Сирии (7 голов в трех матчах) им еще далеко.