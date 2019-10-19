Егор Сорокин: Игра получилась удачной для нас, единственное – не забили

– У нас были моменты, чтобы забить и добиться победы. Но ничья на выезде со «Спартаком» – это тоже положительный результат, – отметил Сорокин.

– Вы вышли на поле после долгой паузы. Как себя чувствовали?

– Первые минуты было тяжеловато, потому что почти месяц находился без игровой практики. Но потом ничего – вошел в ритм. В целом, считаю, провел нормальный матч. Для первой игры после длительной паузы. Были ошибки, но это поправимо.

– Перед матчем был разговор с тренерским штабом?

– Нет. Была обычная подготовка к игре.

– Сами ожидали, что выйдете на поле?

– Когда сидишь на замене, всегда ждешь шанса, чтобы выйти. Я и надеялся на это.

– Своей игрой довольны?

– В целом, нормально, но есть, над чем работать. Дальше надо прибавлять.

– Есть ли у вас понимание того, будете ли получать игровую практику?

– Надеюсь на это. Буду работать, чтобы тренер видел, что я стараюсь на тренировках. После матча наставник сказал, что мы можем лучше.

– Как готовились к «Спартаку»?

– Больше отталкивались от своей игры и кардинально не подстраивались под соперника. Игра получилась удачной для нас. Единственное – не забили.

– «Рубин» был не готов к тому, что «Спартак» отдаст инициативу в первом тайме?

– Почему не готов? Мы делаем упор на это и тоже не хотим отдавать инициативу. Наверное, мы были сильнее, потому что москвичи отдали нам инициативу. Были моменты, когда «Спартаку» повезло». Штанга, например. Мы не хотели отдавать сопернику пространство и играть вторым номером.

– В первом тайме «Рубин» выглядел лучше соперника. Что изменилось после перерыва?

– С нашей стороны игра не изменилась. Мы продолжали действовать также, а вот «Спартак» стал активнее. Все-таки команда играла дома, при своих болельщиках. Но стопроцентных моментов мы не давали создавать. Были у них подходы, но и у нас они были. Игра была равная.

– Получается, ничья – закономерный результат?

– Скорее да, чем нет. Если бы мы выиграли – было бы очень хорошо, но поскольку забить не получилось, ничьей мы тоже довольны.

«СПАРТАК» ТЕПЕРЬ БОЛЬШЕ ЗАТОЧЕН НА БЫСТРЫЕ АТАКИ»

– «Рубин» приобрел одно очко или потерял? – вопрос Дюпину.

– И у «Спартака» было много моментов, и у нас. Поэтому считаю, что ничья – закономерный результат.

– Успели понять, что изменилось в «Спартаке» при Тедеско?

– Мы особо не уделяли время «Спартаку», потому что тренер в команде новый и непонятно, в какой футбол будет играть соперник. Больше отталкивались от своей игры. Но, как я увидел, красно-белые больше рассчитывали на контратаки. У них было мало позиционных атак. В конце только мы чуть подсели и им удавались позиционные атаки. Думаю, ставка у них будет на это.

– У «Рубина» был кризис, спад в игре. Сейчас команда из него начала выбираться. Можно сказать, что преодолели его?

– Ну да. Было несколько игр, в которых у нас не получалось. Мы много пропускали, соперник много создавал у наших ворот. Мы поправили игру. У нас строится новая команда. Нам с каждым матчем удается играть все увереннее. Сегодня, например, больше времени действовали первым номером. Больше моментов создавали. В конце встречи только чуть подсели, как я сказал. И отдали инициативу «Спартаку».

– Москвичи чем-то удивили сегодня?

– Да нет, ничем. До этого при Кононове «Спартак» больше старался играть в контроль мяча. А сейчас по одной игре видно, что они больше заточены на быстрые атаки.