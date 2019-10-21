Антон, Дзюба или Семин: кто стал главным героем 13-го тура

ГОЛ ТУРА
Пауль АНТОН («Крылья Советов»)
Тур изобиловал голами с пенальти и других стандартных положений. Не стал исключением и самый красивый – забитый румынским полузащитником самарцев хлестким ударом с лета метров с двадцати после того, как Дмитрий Комбаров навесил со штрафного в район 11-метровой отметки, а игроки «Оренбурга» неудачно вынесли мяч оттуда прямо на ногу Антону.
ИГРОК ТУРА
Артем ДЗЮБА («Зенит»)
Лидер питерского клуба и сборной России проводит феноменальный октябрь. На данный момент он лидирует по системе «гол + пас» как в РПЛ (8+8), так и в отборочном цикле Евро-2020 (9+5). Матч с «Ростовом» превратился в бенефис Дзюбы, который неслучайно после игры забрал мяч себе на память. Даже для него хет-трик и дубль из голевых передач – неординарное событие. Тем более во встрече с прямым конкурентом «Зенита» по золотой гонке.
ТРЕНЕР ТУРА
Юрий СЕМИН («Локомотив»)
72-летний мэтр снова вне конкуренции – третий раз за четыре тура и четвертый в нынешнем чемпионате. Семин в Грозном не скакал вдоль бровки и не размахивал руками аки Доменико Тедеско, но, тем не менее, решал крайне непростые задачи – в отсутствии дисквалифицированных Владислава Игнатьева и Дмитрия Баринова, отравившегося Гжегожа Крыховяка и целой армии травмированных во главе с Антоном Миранчуком, Федором Смоловым и Мацеем Рыбусом. Даже потеря Луки Джорджевича в первом тайме не выбила «Локо» из колеи. Все дублеры (включая дебютанта РПЛ Даниила Куликова) пришлись ко двору. Каждый четко выполнил тренерское задание. Ну а Семин в выходные еще и в Турин успел слетать – посмотреть вживую на «Ювентус» перед Лигой чемпионов. Наверняка и туринцев ждут сюрпризы от маэстро.
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