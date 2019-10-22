Михаил Шац: Жду в Лейпциге от Дзюбы голов. Или передач

Загрузка...

«ОБОРОНА У «ЗЕНИТА» НЕ ХУЖЕ АТАКИ»

– Вас нередко можно увидеть на выездных матчах «Зенита». В среду планируете посетить «Ред Булл Арену»?

– Нет, в Лейпциг не полечу. График не позволяет. Но за игрой, конечно, буду следить. В Лиге чемпионов каждый матч – событие.

– Согласны, что «Зенит» сейчас на ходу и вправе рассчитывать на положительный результат в Германии?

– Я не умею предугадывать события, поэтому не буду давать прогноз. Уверен только в одном: зенитовцев ждет очень непростой матч.

– Не помешает ли команде эйфория после разгромной победы над «Ростовом»?

– Точно – нет. В еврокубках другая мотивация. Какая-то расслабленность в Лиге чемпионов полностью исключена. А вот уверенности у «Зенита» после убедительной победы в премьер-лиге добавилось. Это хорошо.

– «Зенит» поставил голы на поток: по три получили «Бенфика» и «Урал», шесть – «Ростов». Атака – самая сильная линия команды Сергея Семака?

– Что значит самая сильная? «Зенит» пропустил меньше всех в чемпионате. Так что и оборона в порядке. Дисбаланса не вижу.

«ОДИНАКОВО ПЛОХО ЗНАЮ НАГЕЛЬСМАННА И ТЕДЕСКО»

– Артем Дзюба забивает и раздает голевые передача пачками – что в «Зените», что в сборной России. Ждете продолжения в Лейпциге?

– Да, Артем находится в отличной форме. Так что вполне можно ждать от него голов. Или передач. Но я же сказал, что прогнозы не даю. Потому что обычно не угадываю.

– Дзюба до сих пор не подписал новый контракт с «Зенитом». Ему стоит зимой ехать в Европу? Об этом все чаще пишут…

– Думаю, далеко не все из написанного – правда. А Дзюба должен сам решать. Это его жизнь. Мы не вправе давать советы.

– Кто должен сыграть в Лейпциге в воротах? Андрей Лунев или Михаил Кержаков?

– Опять же, мое мнение ничего не решает. А Семак точно знает, кто лучше готов на данный момент. Я в данном случае полностью доверяю главному тренеру «Зенита».

– Семаку нечасто приходится сталкиваться с коллегами, которые младше его по возрасту. Но в Лейпциге будет тот самый случай, потому что Юлиану Нагельсманну всего 32…

– В современном футболе это уже тренд – доверять молодым тренерам. Но я не считаю возраст значимым фактором. «Лейпциг» до Нагельсманна был играющей командой и сейчас остается таким же. И дело тут не в том, что тренер молодой. Много команд добиваются успеха с возрастными наставниками. Возьмите того же Юрия Семина в «Локомотиве».

– «Спартак» недавно тоже назначил главным тренером молодого немца – Доменико Тедеско.

– Я одинаково плохо знаю и Тедеско, и Нагельсманна. Пока мне нечего о них сказать.

«МАТЧ 2018-го ЗАПОМНИЛСЯ ТРАВМОЙ КОКОРИНА»

– А помните матчи «Зенита» с «Лейпцигом» весной 2018 года, в 1/8 финала Лиги Европы?

– Конечно, помню. В гостях проиграли в один мяч, дома была ничья. Тогда еще Саша Кокорин получил травму крестообразной связки.

– В 2018-м летали с «Зенитом» в Лейпциг?

– Нет, как и сейчас, не получилось. А вообще в Лейпциге бывал. Правда, очень давно.

– Четырехматчевая безвыигрышная серия «Лейпцига» во всех турнирах на руку «Зениту»?

– Опять вы хотите вытащить из меня прогноз. А я опять отвечу – игра покажет.