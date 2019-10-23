Евгений Ловчев: И Лев Иваныч сказал: «Не дергайте Анзора»

«РУДАКОВ ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ И ВЫЗВАЛИ ЯШИНА»

В годы моей юности Лев Иванович был для меня кумиром, как и для всех советских мальчишек. Мы все радовались, когда ему вручили Золотой мяч лучшего футболиста Европы в 1963 году. Это было особенно важно, потому что на Яшина повесили всех собак после вылета нашей сборной в четвертьфинале чемпионата мира 1962 года, который проходил в Чили. Дошло до того, что во время матчей чемпионата страны его освистывали болельщики. Константин Иванович Бесков рассказывал, что Яшина даже перестали ставить в состав в матчах за родное «Динамо» из-за обструкции болельщиков.

Вызов в сборную мира на матч против сборной Англии, посвященный 100-летию британского футбола в 1963-м последовал очень кстати. Игра проходила на легендарном стадионе «Уэмбли» и Лев Иванович сыграл блестяще. Считается, что этот матч во многом повлиял на решение вручить Золотой мяч советскому голкиперу.

Тогда я не мог даже предположить, что всего через семь лет я пересекусь со своим кумиром в сборной СССР. Это был 1970 год, надвигался чемпионат мира в Мексике. Яшин уже не рассматривался в качестве кандидата в сборную, он планировал завершать карьеру. В сборной были два сильных вратаря – Женя Рудаков из киевского «Динамо» и Анзор Кавазашвили, только что ставший чемпионом страны в составе «Спартака». Третьим, фактически запасным голкипером, взяли тогда молодого Леню Шмуца из ЦСКА.

Сборная начала подготовку к чемпионату мира в январе. Было принято решение, что команда будет вплоть до мирового первенства готовиться на сборах и колесить по миру, проводить товарищеские матчи. В весенней части чемпионата Союза, мы, сборники, за свои команды не играли.

И вот 16 января 1970 года я сыграл свадьбу, а уже 19-го сборная отправилась в длительное турне по Южной Америке. В Москву в следующий раз мы прилетели, по-моему, со сбора в Болгарии, только 7 мая, а 9-го уже улетели опять. И, кстати, ровно через девять месяцев, 9 февраля 1971 года у меня родилась дочка.

Нашей последней страной перед тем, как окончательно отправиться с Мексику, была Колумбия. Мы играли со сборной Колумбии в Боготе. В одном эпизоде Женя Рудаков столкнулся с Альбертом Шестерневым, да так неудачно, что сломал ключицу. Плюс в этой же игре получил травму Витя Папаев. Чемпионат на носу, что делать? Тренерский штаб решил срочно вызвать из Москвы двух ветеранов – Славу Метревели и Льва Ивановича Яшина. Решили, что в этой ситуации команде нужны опытные дядьки-наставники.

ЯШИН МОГ СЫГРАТЬ В МЕКСИКЕ

Мы разместились рядом с Мехико, в отеле за городом. Там были два корпуса, я жил в небольшой комнатке в двухкомнатном номере. В большой комнате в этом же номере со мной жили Гена Логофет и Толя Пузач. Слава Метревели и Лев Иванович присоединились к нам уже в этой гостинице.

Между корпусами было небольшая лужайка. Вечерами на ней собиралась вся команда. В составе делегации были и три главных тренера команд, занявших призовые места в последнем чемпионате страны. Это Никита Павлович Симонян, приведший «Спартак» к чемпионству, Виктор Маслов из киевского «Динамо» и наставник тбилисского «Динамо» Гиви Чохели. Во время посиделок на лужайке они, а также Метревели и Яшин рассказывали разные истории. Атмосфера в команде была отличная, эти душевные посиделки на лужайке ей еще больше способствовали. Я не помню конкретно, что рассказывал Яшин, но все его внимательно слушали. Он пользовался огромным авторитетом и у игроков, и у тренеров.

В первой игре, это был матч открытия, проходивший на переполненном стадионе «Ацтека», мы сыграли вничью 0:0 с хозяевами, мексиканцами. Затем разгромили сборную Бельгии 4:1. Анзор Кавазашвили прекрасно провел обе игры, а в матче с бельгийцами, помню, вытащил мяч из самой девятки в каком-то сумасшедшем прыжке. Последняя игра в группе была с Сальвадором. Считалось что наша команда намного выше классом, проблем здесь быть не должно. И тогда старший тренер сборной Гавриил Дмитриевич Качалин решил доверить место в воротах Яшину в знак уважения.

Чтобы легендарный вратарь смог сыграть еще на одном чемпионате мира. Но Лев Иванович сказал: «Анзор в отличной форме, не надо его дергать. Он должен играть».

«ЭТО МАРШАЛ ЖУКОВ? НЕТ, ВИТАЛИЙ ХМЕЛЬНИЦКИЙ»

К нам организаторы приставили полицейского, он должен был ехать на мотоцикле впереди нашего автобуса, как бы расчищать нам дорогу, когда команда едет на тренировки или на матчи. Поэтому много времени он проводил на территории нашего отеля. Мы его прозвали Чепука. Почему? Там уже посмотрели мексиканский фильм, в нем главного героя полицейского звали Чепука.

В Мехико стояла жара. Однажды этот Чепука снял китель, фуражку, повесил их на дерево и прилег в теньке. Виталий Хмельницкий очень любил пошутить. Не мог упустить такую возможность. Он надел форму полицейского, фуражку. Толя Пузач и еще кто-то маршировали мимо по асфальту, а Хмельницкий будто бы принимал у них парад, отдавал им честь. Кто-то его заснял в этой форме. Видимо, из сотрудников отеля, и отправил снимок в газету. И вот в свежем номере местной газеты выходит снимок – Виталик в форме мексиканского полицейского по стойке смирно отдает честь.

И подпись под фото: «Кто это – маршал Жуков? Нет, футболист сборной СССР Виталий Хмельницкий!».

Эта история получила продолжение. Через год сборная вновь прилетела в Мексику на товарищеские матчи. Начальником делегации был Лев Иванович. Чепука нас встретил в аэропорту и сказал, что его за тот случай разжаловали и уволили из полиции Типа, не сберег честь мундира. Яшин и Гавриил Дмитриевич Качалин взяли с собой пару бутылок водки и поехали в полицейское управление. Им удалось объяснить полицейским начальникам, что Чепука ни причем, виноваты наши игроки. В общем, его восстановили на службе в полиции.

«ЯШИН СКАЗАЛ: «ЖЕЛАЮ УДАЧИ В «ДИНАМО»

Был у меня в карьере один прокол – я недолгий период играл в «Динамо». За это я уже извинялся перед спартаковскими болельщиками. Я ведь не в «Динамо» уходил, а от Бескова, хотел ему доказать, что еще могу играть на высоком уровне. Это была весна 1978 года, «Спартак» только вернулся в высшую лигу. Я пошел к Сан Санычу Севидову, он тогда тренировал «Динамо», и

он меня взял. А в этот момент как раз сняли с начальников команды Яшина. Был такой генерал Богданов, который возглавлял общество «Динамо. Приехал я к стадиону «Динамо», Лев Иваныч идет навстречу. Присели на лавочку. Я не знал, что его увольняют. Он спросил: «Жень, ты каким судьбами здесь?» Я объяснил, Лев Иванович ни слова плохого не сказал ни про «Динамо», ни про руководство. Только хвалил клуб и пожелал мне удачи: «Все будет нормально».

Я тогда еще не знал, что мне в этом начинающемся сезоне 1978 года не разрешат играть, так как я был заявлен за «Спартак». Лишь в следующем сезоне я сыграл за «Динамо», но пробыл там недолго – месяца три.