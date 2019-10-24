Аньелли мыслит глобально. Для дальнейшего развития «Юве» ему требуются 300 млн - Советский спорт
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24 октября 2019 15:00ФутболЗибрак Артем

Аньелли мыслит глобально. Для дальнейшего развития «Юве» ему требуются 300 млн

Президент «Старой синьоры» на совете директоров поставил задачу сделать клуб одним из финансовых лидеров европейского футбола.

Во вторник «Ювентус» победил на своем поле «Локомотив» и наряду с «Атлетико» оторвался от конкурентов за выход в плей-офф на четыре очка, но президент «Старой синьоры» уже смотрит далеко вперед и стремится решать более глобальные задачи. На совете директоров, призванном утвердить бюджет на сезон с запланированным убытком на сумму 40 млн евро, он поставил задачу привлечь еще 300 млн.

«Ювентус» самый большой клуб в Италии, но всего лишь один из крупнейших в Европе. Оборот ведущих клубов Англии, Испании и Германии составляет от 500 млн до 1 млрд евро. Это наш ориентир, – объяснил свое решение Андреа Аньелли.

Для решения этой задачи президент «Юве» хочет провести рекапитализацию – процедуру изменения структуры капитала компании путем обмена одного вида ценных бумаг на другие. В феврале туринцы уже привлекли 175 млн за счет выпуска облигаций, но этого недостаточно для инвестиций в поиски новых молодых талантов.

Размер увеличения капитализации за счет выпуска облигаций вызвал удивление, но они кажутся огромными только по сравнению с итальянской реальностью, тогда как наши конкуренты находятся в Европе, – подчеркнул Аньелли. – «МЮ» запросил акционеров дополнительно выделить 400 млн фунтов, «Реал» изыскал 600 млн, а «Тоттенхэм» рефинансировал долг более чем на 500 млн. Тот же «Юнайтед» за последние годы выпустил облигаций на 1 млрд евро.

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Привлеченные средства планируется использовать в реализации плана развития клуба на 2019-2024 годы. Его основные цели – поддержание конкурентоспособности на международной арене, увеличение операционных доходов и развитие бренда во всем мире. Последний пункт, по мнению Аньелли, особенно важен для дальнейшего развития. Бренд должен быть современным, инновационным, знаковым и признанным во всем мире.

Очевидно, что для этого требуется сохранить гегемонию на внутренней арене и добиваться больших успехов в Лиге чемпионов. С экономической точки зрения требуется сохранить рост доходов, удерживая клуб среди 12 лучших в Европе по обороту, а зарплаты должны составлять 55-60% от всех операционных расходов. Кроме того, как лидер Италии, клуб задумывается и над более глобальными вопросами – как улучшить положении всей серии А, что автоматически улучшит положение всех местных клубов.

Аньелли выразил уверенность в том, что нынешняя корпоративная структура с тремя главными менеджерами – спортивным директором Фабио Паратичи, директором по доходам Джорджио Риччи и финансовым директором Марко Ре, – полностью отвечает заявленным целям. Именно эта структура позволила «Юве» за девять лет войти в пятерку лучших клубов Европы согласно рейтингу УЕФА. В 2010-м черно-белые располагались всего лишь на 42-й строчке.

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В заключение президент «Юве» рассказал о значении цифровых технологий в выполнении поставленных задач.

В ведущих лигах 10-15 клубов монополизируют все внимание. Дальнейший рост будет происходить за счет молодого поколения, которое намного шире пользуется цифровыми технологиями и платформами вроде Ott. Мы должны научиться извлекать из этого дополнительный доход.

Задачи перед «Ювентусом» стоят грандиозные. Клуб действительно перерос национальное первенство, твердо встал на ноги в финансовом отношении и готов сделать следующий рывок, чтобы выйти на передовые позиции в европейском футболе. Дело за малым – найти еще 300 млн.

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