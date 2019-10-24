Аньелли мыслит глобально. Для дальнейшего развития «Юве» ему требуются 300 млн

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Во вторник «Ювентус» победил на своем поле «Локомотив» и наряду с «Атлетико» оторвался от конкурентов за выход в плей-офф на четыре очка, но президент «Старой синьоры» уже смотрит далеко вперед и стремится решать более глобальные задачи. На совете директоров, призванном утвердить бюджет на сезон с запланированным убытком на сумму 40 млн евро, он поставил задачу привлечь еще 300 млн.

– «Ювентус» самый большой клуб в Италии, но всего лишь один из крупнейших в Европе. Оборот ведущих клубов Англии, Испании и Германии составляет от 500 млн до 1 млрд евро. Это наш ориентир, – объяснил свое решение Андреа Аньелли.

Для решения этой задачи президент «Юве» хочет провести рекапитализацию – процедуру изменения структуры капитала компании путем обмена одного вида ценных бумаг на другие. В феврале туринцы уже привлекли 175 млн за счет выпуска облигаций, но этого недостаточно для инвестиций в поиски новых молодых талантов.

– Размер увеличения капитализации за счет выпуска облигаций вызвал удивление, но они кажутся огромными только по сравнению с итальянской реальностью, тогда как наши конкуренты находятся в Европе, – подчеркнул Аньелли. – «МЮ» запросил акционеров дополнительно выделить 400 млн фунтов, «Реал» изыскал 600 млн, а «Тоттенхэм» рефинансировал долг более чем на 500 млн. Тот же «Юнайтед» за последние годы выпустил облигаций на 1 млрд евро.

Привлеченные средства планируется использовать в реализации плана развития клуба на 2019-2024 годы. Его основные цели – поддержание конкурентоспособности на международной арене, увеличение операционных доходов и развитие бренда во всем мире. Последний пункт, по мнению Аньелли, особенно важен для дальнейшего развития. Бренд должен быть современным, инновационным, знаковым и признанным во всем мире.

Очевидно, что для этого требуется сохранить гегемонию на внутренней арене и добиваться больших успехов в Лиге чемпионов. С экономической точки зрения требуется сохранить рост доходов, удерживая клуб среди 12 лучших в Европе по обороту, а зарплаты должны составлять 55-60% от всех операционных расходов. Кроме того, как лидер Италии, клуб задумывается и над более глобальными вопросами – как улучшить положении всей серии А, что автоматически улучшит положение всех местных клубов.

Аньелли выразил уверенность в том, что нынешняя корпоративная структура с тремя главными менеджерами – спортивным директором Фабио Паратичи, директором по доходам Джорджио Риччи и финансовым директором Марко Ре, – полностью отвечает заявленным целям. Именно эта структура позволила «Юве» за девять лет войти в пятерку лучших клубов Европы согласно рейтингу УЕФА. В 2010-м черно-белые располагались всего лишь на 42-й строчке.

В заключение президент «Юве» рассказал о значении цифровых технологий в выполнении поставленных задач.

– В ведущих лигах 10-15 клубов монополизируют все внимание. Дальнейший рост будет происходить за счет молодого поколения, которое намного шире пользуется цифровыми технологиями и платформами вроде Ott. Мы должны научиться извлекать из этого дополнительный доход.

Задачи перед «Ювентусом» стоят грандиозные. Клуб действительно перерос национальное первенство, твердо встал на ноги в финансовом отношении и готов сделать следующий рывок, чтобы выйти на передовые позиции в европейском футболе. Дело за малым – найти еще 300 млн.