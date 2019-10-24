Никола Влашич: Мы должны были заканчивать матч еще в первом тайме

– Как прокомментируете игру? – вопрос Влашичу.

– Больно смотреть в таблицу. Я знаю, что это совсем не отражает реальную силу нашей команды. Мы должны набирать максимальное количество очков, забивать максимальное количество голов. Мы должны были заканчивать матч еще в первом тайме. У нас было много моментов, но не смогли их реализовать. Очень расстроены результатом. Я не сказал бы, что мы плохо играли – несколько раз вратарь выручил «Ференцварош». Мы доминировали всю игру

– В первом тайме у вас был великолепный момент забить. Почему не получилось?

– Да, был хороший шанс, обычно я не промахиваюсь с таких позиций.

«ЦСКА ПОДВЕЛА РЕАЛИЗАЦИЯ»

– Чего не хватило для победы над не самым мастеровитым соперником? – вопрос Карпову

– Подвела реализация. Технически мы не так оснащены, как венгры. Они своим шансом воспользовались.

– Вас это не удивляет? Все-таки по классу ЦСКА намного превосходит «Ференцварош», который много лет не выступал в еврокубках.

– В Лиге Европы все соперники серьезные. А нам надо прибавлять в атаке и обороне. Тогда все будет нормально.

– Вините себя за эпизод с пропущенным голом?

– Проиграл в скорости и неправильно занял позицию. Виноват, конечно.

– ЦСКА еще может выйти из группы? Или теперь о Лиге Европы надо забыть?

– Да почему забыть-то? Впереди еще три тура. Можно набрать девять очков. Тогда и выйти из группы реально. Будем пробовать, готовиться.

«ПЕРВЫЙ ТАЙМ БЫЛ ЗА ЦСКА, А ВО ВТОРОМ МЫ ПЕРЕЛОМИЛИ ХОД МАТЧА»

– Результат для вашей команды наверное прекрасный, учитывая, сколько моментов было у ЦСКА? – вопрос Харатину.

– Да. Первый тайм был за ЦСКА. Он хорошо прессинговал, давил. У армейцев были моменты, но и у нас тоже они имелись, когда выходили в контратаки. Но мы тоже не использовали свои шансы. Во втором тайме немного переломили ход событий, играли более уверенно, контролировали мяч. ЦСКА уже не так уверенно прессинговал и как итог, в конце мы забили решающий мяч. Это важные три очка для нас.

– Смотрели матч ЦСКА с «Эспаньолом»? В первом тайме там соперник тоже играл не очень хорошо, а после перерыва переломил ход игры?

– Да. Мы смотрели, анализировали и знали, что ЦСКА любит атаковать, прессинговать. Это все-таки молодая команда, которая не любит сидеть в обороне, старается играть на результат и для болельщиков. Первые два тура они проиграли, но смотрелись очень достойно. То, что они много пропустили в двух предыдущих матчах – это незаслуженно. Впереди и у нас, и у ЦСКА еще три матча.

– Как оцените шансы на выход в плей-офф?

– Рано загадывать. Будем смотреть. Как проведем четвертый матч. В Будапеште будет интересна игра. Надо идти шаг за шагом.»Эспаньол» выиграл у «Лудогорца», и ситуация в нашей таблице непростая. Будем бороться до конца, другого выхода у нас нет.

– От ЦСКА ожидали большего?

– Мы знали, что это хорошая команда и по игре она мне тоже понравилась. Она старалась прессинговать, контролировать матч, но упускают свои моменты. Но у нас тоже были шансы забить и мы их также не использовали. Только один получилось забить.