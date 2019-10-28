Валерий Рейнгольд: Оказывается футболисты «Спартака» умеют играть

– «Спартак» приятно удивил. Я не ожидал такой игры. Команда провела хороший матч. Оказалось, что многие футболисты способны показывать высокое мастерство. Кто-то обязательно скажет, что основная вина лежит на самом «Локомотиве». Отчасти соглашусь, «железнодорожники» удивили с неприятной стороны. Я не понимаю, почему такую тактику выбрал Юрий Семин. «Локомотив» играл в открытый футбол, словно он оценил соперника только по месту в турнирной таблице. В итоге все три мяча забиты после блестящих контратак. «Спартак» показал современный футбол и мог забить больше.

Даже появилась мысль, что футболисты, которых я критиковал, могут по-новому раскрыться. Они подали надежду.

– А по фамилиям?

– Зелимхан Бакаев абсолютно лучший. Джордан Ларссон забил блестящие голы. Эсекьэль Понсе – красавец. Кто еще?

– Скажите что-нибудь про Айртона.

– Сыграл отлично. Везде успевал. Сыграла вся команда. «Спартак» полностью превзошел «Локомотив». В это никто не верил, и я в том числе.

– Сказалось ли на «Локомотиве» игра с «Ювентусом» в середине недели?

– Мы все знаем, что «Локомотив» играет не в самый привлекательный футбол. Чем он хорош? Строгостью и дисциплиной. Тренерская команда, которая не раскрывается. «Локомотиву» тяжело забить. Даже «Ювентусу» было тяжело распечатать ворота москвичей. Но «Спартак» разорвал «Локомотив», потому что те увлеклись нападением. Красно-белые оказались сильнее тактически.

– Почему команда так преобразилась при новом тренере?

– Все очень просто. Доменико Тедеско – немец. Значит, приверженец дисциплины и пунктуальности. Он дает точные задания футболистам. Это просматривается. Ошибки всегда есть и я не хочу бежать впереди паровоза. Но то, как он переживает за команду на кромке поле – это говорит о многом. Он не безразличен и этим дает фору Олегу Кононову, у которого лица не было во время матча. И команда боялась всего.

– Перейдем к Андресу Шюррле.

– Да, понимаю. Но что бы с ним произошло, если бы он забил мяч, когда была перекладина. Все бы поменялось и настроение игрока. Это один из ведущих футболистов. Все в порядке. Никаких скоропалительных выводов делать не стоит. Шюррле не играл слабо.

– Как «Спартак» сыграет с «Ростов» на Кубок России? Матч в Москве.

– Эмоций у «Спартака» достаточно. Если красно-белые продемонстрируют те качества, которые продемонстрировали сегодня, они обыграют «Ростов». Самое главное, что остается «Спартаку»? Он может выиграть только Кубок. Остальные турниры уже проиграны. И если команда обыграет «Ростов», о ней можно говорить еще более приятные слова, а с «Локомотивом» был маленький шедевр.