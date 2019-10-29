Когда Медведев станет первой ракеткой? Кажется, мы знаем ответ - Советский спорт
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29 октября 2019 15:00ФутболМысин Николай

Когда Медведев станет первой ракеткой? Кажется, мы знаем ответ

Даниил Медведев уже – четвертый в рейтинге. Он выиграл два «Мастерса» и дошел до финала на US Open. Когда россиянин станет первой ракеткой планеты? «Советский спорт» изучил основные расклады.

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ

Оговоримся сразу – тут слишком много «если». Ситуацию с рейтингом в теннисе можно просчитать на один-два турнира вперед, но дальше количество вариантов возрастает в геометрической прогрессии (как число расстановок шахматных фигур на доске). Все упирается в результаты спортсменов. А мы не знаем ничего. Например:

1) как будет выступать Медведев? Продолжит ли стабильно выходить в финалы или, внезапно, сбавит обороты, начнет вылетать в первых раундах?

2) как будут играть его конкуренты – Джокович, Надаль, Федерер?

3) не случится ли травмы у кого-то из лидеров? В том числе - у Медведева (тьфу-тьфу-тьфу)?

4) не выстрелит ли кто-то из других игроков? Ближе всех к топ-4 стоит Доминик Тим, но и ребята позади него полны талантов и амбиций.

Оговоримся сразу: все рассуждения ниже – чисто гипотетические. И бессмысленны, если Медведев начнет играть плохо. Так что возьмем за аксиому, что он и дальше продолжит радовать нас победами. И будет доходить до решающих стадий всех главных турниров (от четвертьфиналов и выше). А для удобства изучения раскладов разделим ближайшее будущее на несколько главных этапов.

ДО КОНЦА СЕЗОНА-2019

У россиянина нет шансов стать первой ракеткой в текущем году. Лидером рейтинга, скорее всего, будет Надаль. В чемпионской гонке он опережает Даниила на 3350 очков. При этом сам Медведев может набрать максимум 2500 (если выиграет и «Мастерс» в Париже, и Итоговый чемпионат ATP, при этом не потерпев на последнем ни одного поражения в группе). Опередить испанца возможности нет никакой. Зато есть вероятность опередить Джоковича: преимущество Новака над россиянином – 2070 баллов. Правда, вероятность невысокая – даже в случае сплошных побед Даниила, сербу достаточно набрать 430 очков. И 45 у него уже есть – за второй круг в Париже, куда он попадает автоматом, как первый сеяный. Еще 400 дадут два выигранных матча в Лондоне или, скажем, финал во Франции (за него положено 600). В общем, придется рассчитывать на исключительный провал Новака либо на «Мастерсе», либо в британской столице. А в это верится с трудом.

Зато Федерера Даниил должен обойти. В случае выхода в финал в Париже он уже опередит Роджера не только в гонке (как было неделю назад), но и в рейтинге. А при успешном выступлении в Лондоне точно останется впереди швейцарца. Так что, скорее всего, впервые с 2006 года в топ-3 рейтинга по итогам сезона будет российский теннисист (тогда им был Николай Давыденко).

ЧЕМПИОНАТ АВСТРАЛИИ

С началом нового года ситуация резко изменится. Важный нюанс – до начала травяного сезона Медведеву почти нечего защищать! В сравнении с другими игроками топ-5 – уж тем более. Ведь почти все свои очки он набрал уже летом и осенью. Даже Надаль не был так продуктивен – он хоть и выиграл Монреаль с US Open, но больше-то нигде не выступал. В итоге после Уимблдона в активе Рафы – «всего» 3000 баллов. У Даниила – 4350. И да, как раз будущим летом россиянину придется сложно. Но до «Ролан Гарроса» включительно у него – полный карт-бланш! Если и становиться первой ракеткой планеты, то именно в этот период.

Первый этап сезона – Australian Open и несколько мелких турниров, предваряющих чемпионат. Медведев в прошлом году сыграл финал в Брисбене (проиграл японцу Кею Нишикори), а в Мельбурне в четвертом раунде не справился с Джоковичем. На этом отрезке ему защищать всего 330 очков. Да, Федереру – меньше (на Australian Open он также выбыл в 1/8 финала). Как и Тиму. Но Джокович с Надалем сыграли друг с другом финал! Если мы предположим, что Медведев ударно закончит текущий сезон и вплотную приблизится к испанцу и сербу (на расстояние 300-500 очков), то в случае осечки Рафы и Новака в Мельбурне (скажем, вылета до полуфинала), он сможет их опередить! Конечно, только в том случае, если сам возьмет титул. Или хотя бы выступит в решающем матче.

Варианты из серии «Даниил – чемпион, а Джокович с Надалем и Роджером снялись с чемпионата» рассматривать не будем. Они малореальны. Хотя, понятно, что в этом случае Медведев точно возглавит рейтинг.

ИНДИАН-УЭЛС И МАЙАМИ

Все же, в начале сезона у Медведева не так много шансов выйти в лидеры. Весной их будет больше. Поскольку отрезок между Australian Open и началом грунтовых турниров предполагает два «Мастерса» (Индиан-Уэлс и Майами), а значит - немало очков. И здесь россиянину защищать, в общем, немного. Да, в этом году он взял титул в Софии и был в полуфинале в Роттердаме, но и только. Весной в Америке Даниил отыграл неудачно. В отличие от Тима (победа в Индиан-Уэлсе) и Федерера (два финала на «Мастерсах», титул в Майами). Опять же, в случае с Медведевым – здесь огромный ресурс для роста в рейтинге! Как минимум 1000 баллов он может добрать даже и без трофеев. Что гарантирует ему преимущество перед Роджером и Домиником. Но точно так же могут прибавить и Новак с Рафой, которые этой весной, признаем, тоже не блистали. Если удастся – они, видимо, останутся впереди Даниила.

«РОЛАН ГАРРОС»

В ситуации «все уступают в первых раундах, Медведев – везде чемпион», он станет первой ракеткой уже в феврале – после Australian Open. Но будем реалистами – такой расклад нереален. При наиболее реалистичном развитии событий (скажем, все теннисисты топ-5 стабильно доходят до четвертьфиналов всех главных турниров, за редкими исключениями), вплоть до начала сезона на грунте первая строчка Даниилу не светит.

А вот к концу «Ролан Гарроса» она светит вполне!

Да, в апреле Медведев сыграл полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне. Но после провалил три турнира подряд, вылетев в первом круге и в Риме, и в Мадриде, и в Париже. За этот период он набрал 690 очков – и это значительно меньше, чем у всех основных конкурентов! Поскольку Тим взял в Барселоне титул, сыграл финал «Ролан Гарроса». Надаль «Ролан Гаррос» выиграл, как и «Мастерс» в столице Италии. А Новак покорил Мадрид и был в полуфинале в Париже. Федерер «зажигал» не так ярко, но тоже выглядел успешнее россиянина (скажем, в столице Франции дошел до полуфинала). В итоге всем им защищать значительно больше очков, чем Медведеву. И вероятность, что всем из них это удастся, стремится к нулю.

Тогда как Даниил может набрать от 1000 до 4000 баллов в плюс к нынешнему счету! Конечно, при условии, что сохранит текущий темп. И если у него это получится, то даже без титулов на «Больших шлемах» (но минимум с финалом на одном из них), он почти гарантированно станет первой ракеткой перед началом травяного сезона. Чистая математика! А с ней – не поспоришь.

Все упирается в один вопрос: а сможет ли Медведев еще 8 месяцев поддерживать свою феноменальную форму?

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КОМУ СКОЛЬКО ОЧКОВ ЗАЩИЩАТЬ?

Сводная таблица результатов теннисистов топ-5 по периодам в календаре ATP-Тура. Указано количество очков, которое необходимо защитить за аналогичный период предыдущего года.

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* В последнем столбце – количество очков, которое окажется у игроков в случае пропуска всех турниров, начиная с этой недели и до РГ-2020 включительно.

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