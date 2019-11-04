Резиуан Мирзов: Сегодня был день «Арсенала», а не «Спартака»

- Какие впечатления от матча?

- Пропустили одну единственную атаку в первом тайме и нам забили мяч. Потом пытались отыграть в первом тайме, но моментов не было. После перерыва перестроились и начали играть хорошо. У нас все получалось и моменты были. Но как обычно, с нами все выдают сумасшедшие матчи.

- Возможно, у вас был один из самых опасных моментов, когда не получился удар слева. Это проблема в технике или в поле?

- Я просто не попал.

- Вратарь соперника Егор Шамов сказал, что считал вас самым опасным игроком «Спартака» и когда момент был упущен, он понял, что сегодня был не ваш день.

- Все видели, что сегодня был день «Арсенала». Если мы проиграли, значит, это был не наш день.

- Тедеско объяснил большое количество замен по сравнению с прошлым матчем?

- Он назвал стартовый состав и сказал, как играть. А что он будет объяснять? У нас есть команда и люди, которые могут выходить и играть.

- Вы уже давно в «Спартаке», но пока складывается ощущение, что вам многое не удается. Чего не хватает для того, чтобы «Спартак» начал забивать регулярно?

- В принципе игра давалась. Моменты были. Остается только забивать. Нам сегодня не повезло, значит повезет в следующий раз.

- Как вы реагируете на слова некоторых болельщиков о том, что «Спартак» - не ваш уровень?

- Я делаю все, что могу. Моменты есть. Сами видите, что игра у меня тоже получается. Но если не получается забивать, значит, пока что-то не идет.

- Были какие-то особенные эмоции, когда выходили против своей бывшей команды?

- Нам надо выигрывать в каждом матче, пониматься выше, а остальное уже второстепенно.

- Что говорил тренер команде в перерыве? Он был злой?

- Да нет. Сказал, надо верить в себя, что есть еще сорок пять минут, надо забивать два-три мяча. Мы это можем. Он верил в нас. И мы в себя верили, но нам немного не повезло.

- Как вы видели этот мяч? Там было три высоких центральных защитника, которые оставили Луценко одного на дальней штанге.

- Я видел это гол также, как и вы.

- Почему так произошло?

- Где-то недоглядели, пошла хороша подача. Он хорошо пробил и забил.

- Не при Кононове, ни при Тедеско у «Спартака» не получается взламывать соперников, которые играют от обороны и встают вдесятером перед своими воротами.

- У нас получается взламывать, но не получается забивать. Моменты есть. Но то вратарь вытаскивает, то еще что-то. Пройдет черная полоса и я надеюсь, у нас все будет хорошо.

- Когда вам тренер сообщает состав на матч?

- Я не скажу. Пусть это останется секретом. Спросите лучше у него.