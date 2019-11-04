Георгий Джикия: Мы пропустили нелепый мяч

- Когда Тедеско объявляет состав на матч? - вопрос Джикии.

- Примерно за час до игры. Тогда и узнаем, как будем играть. .

- Вы были удивлены тому, что Жано поставили опорником?

- Тренер посчитал, что так нужно. У нас все ребята готовятся к игре.

- То есть не наигрывали Жано на тренировках? Он вроде раньше не играл на этой позиции.

- У нас на тренировках отрабатываются разные варианты и за час до матча никто еще не знает, кто и где будет играть.

- Насколько вам понравился первый тайм и что позитивного из него можно вынести?

- Понятное дело, что мы пропустили нелепый мяч. Это был единственный момент, который создал «Арсенал». А мы не смогли впереди отдать последний пас и забить, хотя были хорошие моменты. В первом тайме хорошо выходил Айртон один на один, а во втором тайме Мирзов был в убойной позиции. Мы хорошо создавали моменты, но в итоге забить все равно не получилось.

- В перерыве Тедеско был эмоционален?

- Да нет. Спокоен. Мы все обсудили, перестроили схему, внесли корректировки, вышли на второй тайм и полностью доминировали. Но опять же не получилось забить.

- Что можно еще поменять, чтобы добиться победы над командой, которая стоит «автобусом»?

- Посмотрим. Мы доверяем тренерскому штабу. Будем анализировать.

- Вы могли бы подвести промежуточные итоги и сказать, что борьбы за еврокубки через чемпионат уже закончена?

- Почему закончена?

- Потому что очень большое отставание.

- Впереди еще пятнадцать туров. После тридцатого и посмотрим.

- Вы как капитан можете давать советы главному тренеру или как-то подсказывать?

- Если я посчитаю нужным что-то сказать, то обязательно скажу.

- В трех матчах Тедеско получил две желтые карточки. Может, посоветуете ему быть менее эмоциональным?

- Да нет. Этого точно советовать ему не буду.

«Самым опасным игроком считал Мирзова, но когда он бахнул по воробьям понял, что это не его день»

- Как удалось отыграть на ноль, когда «Спартак» во втором тайм навалился на ворота? - вопрос Шамову.

- Все ребята выполнили установку, изначально играли в пять защитников. Мы понимали, что будем играть вторым номером. «Спартаку» практически ничего не удалось создать. А с тем, что создали, мы справились.

- Ехали в Москву не пропустить, в первую очередь, и не проиграть?

- Нет. Мы ехали за победой. Просто у нас была такая тактика - отдать инициативу и закрыть зоны, потому что у «Спартака» много разрезающих передач. Также планировали выбегать в контратаки.

- Вы готовились к такому составу «Спартака»?

- К составу практически не готовились, разбирали команду в целом.

- Вы кого считали перед игрой самым опасным в составе «Спартака»?

- Мирзова.

- Почему?

- Мы вместе играли. Бывало, он мне клал в угол (смеется).

- Выдохнули, когда он бахнул по воробьям?

- Да. Я понял, что сегодня не его день.

- Вас признали лучшим игроком этого матча. Удивлены?

- Да нет. Почему? Я хорошо сыграл.

- Это ваш лучший матч в карьере?

- Конечно. В других лигах я такого не припомню. Мне первый раз дали такой приз. Надеюсь, в дальнейшем будет так же.

- Редко можно увидеть, когда вратарь с вратарем играют вместе на последних минутах. Вы оказались вместе с Александром Максименко. Не было опасений, что он вам забьет?

- Да нет. Он пришел в штрафную и понятно, что хотел забить, но у него не получилось. Конкретно на него я внимания не обратил.

- Во втором тайме, когда «Спартак» насел на ворота, не давила спартаковская трибуна?

- Изначально, когда вышел, то услышал рев сзади. Но какого-то супердавления не было.