Игорь Черевченко: Наш вратарь сыграл без запары

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- Какую установку давали команде при подготовке к игре со «Спартаком»?

- Мы специально под «Спартак» перестроили тактику. Смотрели матчи, против кого играл «Спартак» и какие сложности создавали соперники, какая тактика приносила им успех. Тем не менее, во втором тайме у «Спартака» были хорошие моменты, но и мы, если бы сыграли поспокойнее и рассудительнее, были шансы забить второй мяч. В перерыве я предупреждал ребят, что первые 15-20 минут второго тайма будет очень тяжело, и они выдержали натиск соперника.

- «Арсенал» добился победы впервые с конца лета, хотя показывает неплохой футбол. В чем, кроме невезения, причина недобора очков нынешней осенью?

- Моменты есть у нас в каждом матче, не хватает чего-то в завершающей стадии. К тому же мы играем против сильных соперников и качественных футболистов, которые тоже создают нам помехи при завершении атак. Стремимся атаковать в каждой игре, но тот же «Спартак» заставил нас во втором тайме глубоко сесть в оборону. Знали силу «Спартака», знали, что в составе москвичей есть быстрые игроки, поэтому старались создать им максимальные сложности, не давать им пространства на своей половине поля.

- В чем была сложность подготовки к матчу, учитывая тот факт, что «Спартак» постоянно меняет состав и схему в каждой игре?

- Сочетания игроков они меняют потому, что есть такая возможность, есть хороший выбор исполнителей. А тактической схемы «Спартак» придерживается одной и той же на протяжении всех матчей при новом тренере – с тремя центральными защитниками. Во втором тайме соперник перестроился, и это на какое-то время действительно создало нам сложности.

- Как оцените игру вратаря Егора Шамова, проводившего лишь третий матч в основном составе «Арсенала»?

- Как я могу оценивать игру голкипера, если мы сыграли на ноль? И так всем ясно, что он вытащил два-три очень сложных мяча. А также Егор очень спокойно в свои 25 лет играл на выходах. Скажем так, Шамов играл без запары.