Непотопляемый Вилков. Судейская экспертиза 15-го тура от Владимира Левитина - Советский спорт
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06 ноября 2019 08:00ФутболЛевитин Владимир

Непотопляемый Вилков. Судейская экспертиза 15-го тура от Владимира Левитина

Пока глава судейского департамента РФС Александр Егоров оправдывает работу арбитров, независимый эксперт «Советского спорта» анализирует их работу в 15-м туре РПЛ.

Пройден первый круг чемпионата России. Окончание 15-го тура совпало с празднованием россиянами Дня народного единства. Если говорить о судействе, то единство российских арбитров должно проявляться в первую очередь в единой трактовке правил игры. В упрощенном понимании – комплексе требований, включающих:

А) объективную спортивную конкуренцию арбитров;

Б) их независимость от нездоровых факторов, которые мешают судьям быть объективно оцененными и занимать собственную ступеньку в табели о рангах, которая соответствовала бы их квалификации.

Причин отсутствия независимости много, но главная из них – отсутствие спортивной объективной конкуренции и отсутствие контроля над привилегированным судейским подразделением РФС – Департаментом судейства и инспектирования (ДСИ РФС).

В результате объективно оценивать работу арбитров в каждом туре приходится мне, предварительно согласовывая свое мнение с членами нашей Общественной судейской организации. Насколько нам это удается, судить вам.

«ДИНАМО» – «АХМАТ» – 1:1

Судья: Сергей Лапочкин

30-я минута – грубая ошибка. Мусалов, пытаясь в своей штрафной отвернуться от мяча, принимает плечом сильный удар. Судья ошибочно усмотрел в его действиях игру рукой, назначил явно необоснованный пенальти и в дополнение ко всему наказал защитника «Ахмата» желтой карточкой.

42-я минута – верное решение. Морозов руками толкнул Харина, за что абсолютно по делу был назначен пенальти в ворота «Динамо», а Морозову вынесено предупреждение.

79-я минута – ошибка. Игрок «Динамо» наступил Харину на подъем ноги в середине поля. Харин захромал, а Лапочкин по делу остановил игру, но почему-то не показал нарушителю желтой карточки.

Лапочкин напорол в 14-м туре, но все равно получил назначение. Как следствие – очередное фиаско.

«УФА» – «ЛОКОМОТИВ» – 1:1

Судья: Евгений Турбин

72-я минута – верное решение. Пенальти в ворота «Локомотива» назначен абсолютно правильно. Крыховяк очевиднейшим образом сбил Голубева.

Упорная борьба, тяжелое поле, грубая игра. Турбин избрал тактику тотальной педантичной фиксации нарушений, а их было предостаточно. Нарушения справедливо и объективно фиксировались игрокам обеих команд, а общее количество желтых карточек было показано в три раза больше, чем в среднем за один матч в РПЛ. Игра показала, что тактика Турбина оказалась правильной.

«СОЧИ» – «ТАМБОВ» – 1:2

Судья: Николай Волошин

42-я минута – грубая ошибка. Померко хватал за футболку Мелкадзе. Явная желтая карточка для имевшего предупреждение полузащитника «Сочи» сомнений не вызывала, но Волошин ее не дал. Боязнь дать вторую желтую снизила рейтинг смоленского судьи.

«ЗЕНИТ» – ЦСКА – 1:1

Судья: Михаил Вилков

7-я минута – грубая ошибка. Азмун в борьбе с Обляковым сзади наступил ему на икроножную часть ноги. Удар умышленный, но никакой карточки нарушитель не получил, тогда как, согласно правилам, за умышленный удар сзади должен был быть удален.

На 85-й минуте все тот же Азмун получил предупреждение за грубую игру. Оно стало бы для него вторым, если бы арбитр в первом эпизоде выписал ему хотя бы горчичник. Таким образом, либеральность Вилкова в первом эпизоде стоила ему «двойного» удаления Азмуна.

50-я минута – верное решение. Бийол справедливо предупрежден за нарушение правил на Дзюбе, которого он держал за майку.

53-я минута – верное решение. Бийол получил вторую желтую карточку за опасную игру на уровне головы Барриоса. Второе предупреждение завершилось для него удалением с поля.

Вилкова характеризует слово «неторопливый». Рекордсмен по количеству грубых ошибочных решений вновь получил назначение на судейство центральной игры тура и провел ее далеко не безошибочно. Его рейтинг по количеству грубых ошибок по-прежнему стабильно низкий – восемь в восьми матчах.

Игра была жесткой, порой грубой, а судья был либерален. В результате мы наблюдали несколько стычек, особенно в конце матча, в которых принимали участие по пять-семь человек с каждой стороны. Остается лишь ждать, когда наконец назначать на судейство центральных матчей будут судей, рейтинг которых, а стало быть и квалификация, будет главным определяющим фактором.

«КРАСНОДАР» – «РОСТОВ» – 2:2

Судья: Алексей Еськов

7-я минута – ошибка. Попов не получил предупреждения за то, что толкнул руками в спину Берга.

46-я минута – ошибка. Грубый подкат против Спайича также остался без внимания арбитра.

Матч в Краснодаре я бы назвал самым сложным в туре. В дерби южных команд был огромный накал борьбы, частые стыки в борьбе за мяч с нарушением правил, потасовки, в которых участвовали по несколько человек из обеих команд.

Тактика Еськова на эту игру, в отличие от его предыдущей работы в Москве на матче «Локомотив» – «Спартак», где свистков было больше, чем требовала игра, была более современной и давала возможность игрокам в полной мере использовать жесткие приемы в рамках правил в борьбе за мяч.

Эта тактика себя оправдала – матч получился зрелищным, количество свистков не зашкаливало, спортивный характер игры и объективная трактовка моментов просматривались на протяжении всего матча. Брак в моментах был, но в целом незначительный. Описанные выше ошибки –теневые штрихи к качественно проведенной игре московским арбитром, который самостоятельно принимал почти всегда правильные решения и не получал на них подтверждение от ассистентов VAR.

«УРАЛ» – «ОРЕНБУРГ» – 1:2

Судья: Станислав Васильев

Судью Васильева отличает простота, отсутствие нелогичных и надуманных принимаемых им решений. Все его действия понятны зрителям и игрокам. Указанные качества в полной мере были проявлены им в дерби сибирских команд.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – «РУБИН» – 0:0

Судья: Владислав Безбородов

После допущенной в 13-м туре грубой ошибки в Уфе игру 15-го тура провел грамотно и квалифицированно. Вопросов по его судейству не было ни у руководителей команд, ни у меня, что позволило назвать его лучшим рефери выходных.

«СПАРТАК» – «АРСЕНАЛ» – 0:1

Судья: Алексей Сухой

30-я минута – грубая ошибка. Луценко совершил грубый подкат против Айртона и нанес ему травму. Его действия носили агрессивный характер, что позволяло Сухому удалить нападающего «Арсенала» с поля, но он ограничился полумерой в виде желтой карточки. Нельзя сказать, что арбитр после этого «поплыл», но несколько свистков невпопад им было совершено.

83-я и 87-я минуты – верные решения. Дважды Жиго заваливался на газон в чужой штрафной. В обоих эпизодах нарушений правил не было, как и повода останавливать игру для предъявления ему предупреждения за симуляцию. Здесь арбитр разобрался верно.

Сложно судить в Москве «Спартак», особенно когда он проигрывает средней по уровню команде и беспрерывно атакует большими силами. Это испытали на себе многие судьи, и Сухой не стал исключением.

ИТОГ ПЕРВОГО КРУГА

После 15 туров РПЛ судьи допустили 52 грубых ошибки. ДСИ во главе с Егоровым идет на рекорд. Если ранее в течение каждого сезона общее количество грубых ошибок составляло 70-75 (2,85 в среднем в каждом туре), то при данной тенденции вполне возможно, что к концу сезона их количество перевалит за сотню. Отчего в первую очередь страдают сами клубы, чему в подтверждение таблица ниже.

ЛУЧШИЙ АРБИТР 15-го ТУРА – Владислав БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург)

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