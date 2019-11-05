Немецкие «быки» – красно-белая тряпка для «Зенита». Чемпион России снова проиграл «Лейпцигу» - Советский спорт
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05 ноября 2019 23:00ФутболМощенко Захар

Немецкие «быки» – красно-белая тряпка для «Зенита». Чемпион России снова проиграл «Лейпцигу»

Команда Сергея Семака второй раз за две недели уступила «РБ Лейпцигу» и серьезно осложнила себе борьбу за путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

АВТОР ХЕТ-ТРИКА – НА СКАМЕЙКЕ

Уик-энд накануне четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» и «РБ Лейпциг» провели по-разному. Если российский чемпион натужно и при неоднозначном судействе вырвал домашнюю ничью у ЦСКА, то «быки» в очередном туре бундеслиги подняли на рога «Майнц», отгрузив ему восемь (!) безответных мячей.

Поэтому вполне логично, что на игру в Петербурге наставник немецкого клуба Юлиан Нагельсманн выставил практически тот же состав, что и против «Майнца». Исключение было лишь одно, но зато какое: на скамейке остался ведущий форвард команды Тимо Вернер, отметившийся в минувшую субботу хет-триком. Его место в паре форвардов с Юссуфом Поульсеном занял Эмиль Форсберг.

А вот состав петербуржцев Сергей Семак основательно перекроил. Не оказалось в основном составе допустившего результативную ошибку в поединке с армейцами Вячеслава Караваева, а также Себастьяна Дриусси и Юрия Жиркова, а с появлением в «старте» Йордана Осорио, Игоря Смольникова и Александра Ерохина поменялась и тактическая схема хозяев. Как и в самом первом матче этого группового турнира в Лионе, «Зенит» начал встречу с тремя центральными защитниками, единственным ярко выраженным опорником – Вильмаром Барриосом, двумя атакующими полузащитниками и привычным дуэтом форвардов.

Ориентированная на оборону по внешним признакам расстановка оказалась таковой и по сути: «Зенит» разыграл дебют встречи излишне осторожно. «Лейпциг», завладев мячом (62 процента времени контроля против 38 у соперника к середине тайма), быстро поймал игровой ритм и начал проводить атаку за атакой. И, что самое главное, старался доводить их до логического завершения.

ОДИН ГОЛ VAR ОТМЕНИЛ, ВТОРОЙ БЫЛ ЧИСТЫМ

Однажды Михаил Кержаков справился с не очень опасным дальним ударом, а вот в следующем эпизоде мяч бильярдным попаданием уложил в дальнюю «лузу» левый защитник гостей Марсель Хальстенберг. Но руки вверх вскинули больше игроков «Зенита», чем «Лейпцига», обращая внимание израильского арбитра Ореля Гринфельда на игру рукой у Поульсена за несколько секунд до результативного удара.

Судья решил воспользоваться системой VAR, и на повторах было отчетливо видно, насколько символическим был контакт мяча с рукой датского форварда гостей. Однако арбитр принял решение взятие ворот не засчитывать, что, мягко говоря, вызвало недоумение. Впрочем, ситуация отлично вписывалась в понятие «домашнее судейство».

Как и следовало ожидать, проход по лезвию ножа (а если бы гол все-таки засчитали?) довольно быстро привел сине-бело-голубых в чувство. Вспомнив, что это они играют на своем поле, и это им нужно победой возвращать себе лидерство в группе, питерцы, возможно, и не стали больше контролировать мяч, зато гораздо острее и резче ранили оборону «быков» контратаками.

Вскоре подоспел и второй эпизод, в котором VAR мог занять сторону «Зенита». Дуглас Сантос решительно полез в штрафную, а встретив препятствие в лице защитника «Лейпцига», охотно рухнул на газон. Видеоповтор показал, что бразилец явно переиграл с желанием заработать пенальти. Вот и арбитр не стал рисковать карьерой, ограничившись штрафным ударом. Который Ярослав Ракицкий разыграл как-то суетливо, сделав навес…за лицевую линию.

В концовке команды обменялись голевыми моментами. Но если Сердар Азмун после тонкого паса Артема Дзюбы покатил мяч в сантиметрах от дальней штанги (Бранислав Иванович очень хотел подкорректировать траекторию, но чуть не успел), то эпизод у ворот Кержакова получился результативным. Удар со штрафного пришелся в стенку, зато капитан «быков» Диего Демме нашел свободный коридорчик в скоплении игроков и уложил мяч в левый угол ворот. Тут уже никакой VAR помочь питерцам был не в силах.

ЗАБИТЦЕР СНОВА ЗАБИЛ

Любопытно, что в перерыве оба наставника сделали по одной замене, но у хозяев она была по позиции (Караваев вместо Смольникова), тогда как Кевин Кампль, хоть формально и занял позицию ушедшего с поля Хальстенберга на левом фланге, но был готов действовать в куда более широком диапазоне, чем узкая полоса вдоль бровки. Нередко светловолосую голову Кампля можно было видеть на разных участках в центральной зоне, и с его помощью атаки «Лейпцига» становились только разнообразнее.

У «Зенита» же в атаке дела никак не ладились. В то время как Поульсен и Форсберг беспокоили Кержакова ударами разной степени сложности и силы, у ворот Петера Гулачи практически ничего запоминающегося не происходило. Дуэту Дзюба – Азмун явно не хватало поддержки из глубины, и только Дуглас Сантос временами пытался рывками раздергать оборону соперника.

Однажды «Зениту» удался перехват в центре поля, после которого мяч быстро доставили Азмуну, но иранец пробил хоть и сильно, но почти в руки Гулачи. «Быки» ответили заменой, и выход на поле Вернера стал приговором для питерцев. В первой же атаке главный бомбардир «Лейпцига» выиграл верховую борьбу, сбросив мяч Поульсену. Тот быстро отдал пас Форсбергу, а швед вывел один на один с Кержаковым Марселя Забитцера. Австрийский полузащитник, забивший «Зениту» гол-красавец две недели назад в Лейпциге, отличился и теперь, закатив мяч в пустые ворота.

Лишь после второго пропущенного мяча, за двадцать минут до конца встречи Семак решился реформировать тактическую схему, выпустив Дриусси вместо Ивановича. «Зениту» ненадолго удалось перевести игру к чужой штрафной, разыграть пару опасных угловых, после одного из которых Осорио довольно опасно бил головой. Но здесь и близко не пахло коренным переломом в игре. «Лейпциг», возможно, теперь чуть меньше контролировал мяч, но в целом игру в руках держал крепко.

Главный вывод, увы, печален: можно упиваться своим преимуществом на внутренней арене, но арена европейская все расставляет по своим местам. Наши клубы, даже самые могущественные, беспомощны на фоне крепких команд Старого Света, не говоря уже о грандах. И выход из группы Лиги чемпионов по-прежнему должен восприниматься всеми без исключения российскими клубами как невероятный успех.

Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур

«Зенит» – «РБ Лейпциг» – 0:2 (0:1)

Голы: Демме, 45+5; Забитцер (Форсберг), 63

«Зенит»: Кержаков – Смольников (Караваев, 46), Осорио, Иванович (к) (Дриусси, 70), Ракицкий, Дуглас Сантос – Барриос – Оздоев, Ерохин (Кузяев, 85) – Дзюба, Азмун

«РБ Лейпциг»: Гулачи – Мюкиеле, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг (Кампль, 46) – Забитцер, Лаймер, Демме (к), Нкунку (Вернер, 62) – Форсберг (Айдара, 76), Поульсен

Предупреждения: Ерохин, 6; Дзюба, 66; Кузяев, 88 – Упамекано, 66

Судья: Орель Гринфельд (Израиль)

5 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена»

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