«Лейпциг» вынес приговор российскому футболу. Главный вывод из матчей «Зенита»

«Русское кино в жопе», – такими словами начинается один из самых популярных фильмов Кирилла Серебренникова «Изображая жертву». Но если главный герой этой ленты Валя считал, что кино спасет Федор Бондарчук, потому что его отец «Оскара брал. И Федя возьмет. Вот поднатореет и возьмет», то кто вытянет российский футбол, оказавшийся в столь же печальном положении, вопрос скорее риторический.

На такие мысли навел вторничный матч Лиги чемпионов между «Зенитом» и «РБ Лейпциг», в котором «быки» укатали российского чемпиона на его поле и даже не вспотели. Но дело даже не в результате и бесспорном преимуществе немцев, а в том стиле, который выбрал на эту игру Сергей Семак. Каждый матч наших клубов в Лиге чемпионов против представителей топ-5 европейских чемпионатов становится пыткой для зрителей – российские клубы с первых минут выстраивают эшелонированную оборону в пять защитников и словно пытаются, вдохнув воздуха на первой минуте, задержать дыхание до финального свистка. Авось как-нибудь вытерпим.

И если в случае «Локомотива», сражающегося в группе с фаворитами всей Лиги чемпионов «Атлетико» и «Ювентусом», такие попытки переждать бурю еще оправданны, то мучительные потуги самой укомплектованной команды России в матчах с клубом, которого 10 лет назад вообще не существовало на футбольной карте, вынуждают признать очевидное – в последние годы отставание отечественного футбола от лучших европейских аналогов достигло непреодолимых масштабов.

Вспомните, как в 2000-х «Локомотив» громил дома «Интер» (3:0) с Кристиано Вьери и Фабио Каннаваро, а «Зенит» в полуфинале Лиги Европы бил дома «Баварию» (4:0). Но если за последние 10 лет россиянам и удавалось обыгрывать грандов, то только за счет самоотверженного стояния в своей штрафной, как это было в случае легендарных побед Курбана Бердыева над «Барселоной» на «Камп Ноу» (2:1) с «Рубином» и над «Баварией» в Ростове (3:2). Из той же серии мучительные победы ЦСКА над «Манчестер Сити» и «Интером» (по 2:1), а «Локомотива» – в Леверкузене (2:1) в нынешнем сезоне.

А что насчет «великих» побед ЦСКА над «Реалом» (1:0 и 3:0) год назад? Результат, безусловно, радует глаз, да только в Москве мадридцы владели мячом в Москве 75% времени, а на «Сантьяго Бернабеу» 64%, и двукратно перебили соперника по ударам 28-14 по сумме двух встреч. И это при том, что в тот период хромали на обе ноги, проигрывая поочередно то «Алавесу», то «Леганесу», то «Реалу Сосьедад».

Так что в последние годы мы добивались каких-то значимых побед, о которых должны помнить потомки, только если удавалось сторговаться с фортуной, однако пересматривать те встречи ни у кого нет ни малейшего желания – только зафиксировать результат: «Да, однажды, стерев в подкатах задницы, мы не дали лучшим игрокам мира поиграть в футбол». Вау, большой успех.

А теперь вернемся в матчу в Петербурге. Безусловно, в каждой отдельной игре тренер имеет право выбрать максимально эффективную модель, которая принесет результат. Так же бесспорно, что молниеносные выходы «быков» из обороны являются разящим оружием, о чем могут подробно рассказать футболисты «Вольфсбурга» (6:1) и «Майнца» (8:0). Очевидно и то, что закрытая игра и отсутствие свободных зон на своей трети поля против команды Юлиана Нагельсманна может повысить шансы на положительный результат.

Все это верно, если рассматривать частность. Но все это так же верно и в отношении других клубов из европейской ведущей пятерки. Потому что сами мы навязать сопернику свою волю, как это делал тот же «Зенит» с Андреем Аршавиным, «Локомотив» с Дмитрием Лоськовым или «Спартак» при Егоре Титове, уже не в состоянии.

Можно было бы все свести к экономическому отставанию, да только «Аяксу» и регулярно выходящему в плей-офф Лиги чемпионов «Порту» это почему-то по силам. Значит, дело не в экономической мощи клубов, а в умении выстраивать клубную структуру и желании играть в футбол, а не мучиться на поле во имя результата. Да и тот добывается все реже.

Чтобы побеждать регулярно, надо сражаться на чужой половине поля, а не на своей. Большие победы всегда закопаны в чужой штрафной. Не осознав эту истину, наш удел – радоваться тому, что «Локомотив» вел в Турине до 77-й минуты, а «Зенит» в Лейпциге выиграл первый тайм. И трем очкам, добытым командой Юрия Семина в Леверкузене за счет затмения, нашедшего на Лукаша Градецки, и небывалого попадания Дмитрия Баринова с 35 метров по пустым воротам.

***

И еще пара слов непосредственно о «Зените». Перед матчем на «Газпром Арене» Артем Дзюба обратил внимание на тот факт, что стоимость состава «Лейпцига» более чем двукратно превышает зенитовскую. Здорово, конечно, что нападающий умеет пользоваться данными сайта transfermarkt, вот только почему-то в раздел «трансферы» он не заглянул.

А там интересно. «Зенит» за три последних сезона потратил на приобретение новых футболистов 198,2 млн евро, а немецкий клуб – 184,6 млн. При этом общая трансферная стоимость состава сине-бело-голубых за этот же период выросла на 112 млн евро (или 111%), а «Лейпцига» – на 376 млн (или 224%). То есть преимущество «быков» выросло не на голом месте, а благодаря грамотному менеджменту – умению правильно вложиться в молодых футболистов и впоследствии качественно их развивать.

Например, автор первого гола во вчерашнем матче Диего Демме (стоит 17 млн евро) в 2014 году обошелся красно-белым всего в 350 тыс. евро, а забивший по мячу в обеих встречах Марсель Забитцер (30 млн) тогда же был приобретен за 2 млн. Еще примеры? Автор гола в Лейпциге Конрад Лаймер (17 млн) в 2017-м приехал из Зальцбурга за 7 млн, а нападающий сборной Германии Тимо Вернер (65 млн) в 2016-м был куплен у «Штутгарта» за 14 млн. И, кстати, в обоих матчах отыграл в сумме 74 минуты. Это только прошлись по поверхности.

В общем, жаловаться на то, что соперники дороже стоят, не приходится. Они стоят дороже, потому что лучше играют в футбол. А лучше играют в футбол они потому, что клубная система работает эффективнее и качественнее.

Это проблема не лично Дзюбы, а скорее его руководителей, которым так и не удалось выстроить в клубе систему, позволяющую не только выигрывать у таких же хромых на обе ноги соперников чемпионат России, но и добиваться международного признания. Один из этих руководителей после 11 лет в клубе недавно пошел на повышение и теперь отвечает за развитие всего российского футбола. Как думаете, справится с взваленной на свои плечи задачей?