Михаил Костюков: Гонки за золото и выживание будут идти до последнего тура

100 ПРОЦЕНТОВ ПЕРВУШИНА

Конечно, текущее положение в турнирной таблице премьер-лиги – большая условность. Первая пятерка уместилась в диапазон шести очков – и такая же смехотворная дистанция сейчас отделяет идущий шестым «Арсенал» от занимающего последнюю, шестнадцатую строчку «Сочи». И все же взлет «Тамбова» с самого дна на 14-е место (выше «Ахмата») обращает на себя внимание. Мало кто предполагал, что скромная по бюджету и составу команда, проводящая домашние матчи в Саранске, завершит первый круг двумя победами. Ведь за 13 предыдущих туров она одержала столько же!

Преображение «Тамбова» совпало с увольнением Александра Григоряна. Пока у исполняющего обязанности главного тренера «волков» Сергея Первушина лучший баланс побед в РПЛ-2019/20: 100 процентов, 2 из 2! И огромную лепту в этот результат внес Костюков, открывавший счет в обоих недавних победных матчах – против «Уфы» (3:0) и «Сочи» (2:1).

В этом сезоне, кстати, нижегородец уже забил три мяча, на один меньше, чем за пока рекордный для него чемпионат-2018/19, когда он защищал цвета «Енисея». А еще Костюков дважды ассистировал партнерам, в том числе в победной игре со «Спартаком» (2:0). Тогда, в июле, «Тамбов» впервые громко заявил о себе в РПЛ, после чего отпустил в ЦСКА своего лучшего защитника Седрика Гогуа и угодил в кризис, из которого сейчас стремительно выбирается. К удивлению большинства экспертов.

«ХОРОШО, ЧТО УВЕЗЛИ ТРИ ОЧКА ИЗ СОЧИ»

– Чем объясняете такой всплеск результативности? Фортуна повернулась к вам и команде лицом? – вопрос Костюкову.

– До этого действительно где-то не везло. Но сейчас мы стали уделять на тренировках больше внимания ударам из-за пределов штрафной и подачам с флангом. Почти на каждом занятии тренеры предлагают игрокам бить по воротам из разных точек. Думаю, эта работа и дает сейчас плоды.

– Какая победа далась проще – над «Уфой» или «Сочи»?

– Обе игры получились тяжелыми. Счет 3:0 в первом из матчей не должен вводить в заблуждение. У уфимцев тоже были шансы. Просто мы очень строго сыграли в обороне и не позволяли сопернику доводить перспективные атаки до реальной угрозы. При этом сами свои моменты реализовали. Примерно то же самое было в Сочи. Очень хорошо, что нам удалось увезти оттуда три очка. У «Сочи» – приличный состав. Почти не сомневаюсь, что во втором круге они наберут много очков, ведь теперь гораздо чаще будут играть у себя дома. Так составлен календарь.

– Но пока «Сочи» опустился на шестнадцатое место, а вы поднялись на четырнадцатое, покинув зону прямого вылета из премьер-лиги. Уверенности больше, чем еще две недели назад, когда в команде произошла смена тренера?

– Конечно, мы чувствуем себя увереннее после таких двух побед над прямыми конкурентами. Но расслабляться все равно нельзя. До зимней паузы много матчей с лидерами. Вот сейчас едем в Ростов-на-Дону. Понятно, что там будет еще сложнее. Тем не менее, настраиваемся дать бой.

– Как в целом оцениваете выступление «Тамбова» в первом круге дебютного для клуба сезона в РПЛ?

– Не вижу смысла проводить промежуточные итоги. Были хорошие матчи, в которых мы недосчитались очков, но что теперь об этом вспоминать? Главные испытания – впереди.

– На данный момент участниками борьбы за выживание можно назвать аж 11 клубов. Как долго будет сохраняться такая плотность внизу таблицы?

– Почему только внизу? В чемпионской гонке тоже ничего непонятно. Этот сезон очень интересный. Полагаю, болельщикам такая интрига нравится. И почти не сомневаюсь, что борьба за выживание, равно как и борьба за золото, будет продолжаться до последнего тура.

«СЛЫШИМ В САРАНСКЕ ТАМБОВСКИЙ ФАН-СЕКТОР»

– Многие еще пару недель назад поспешили похоронить «Тамбов». А сами верите, что сохраните прописку?

– Когда я приходил в команду, была поставлена задача – закрепиться в премьер-лиге надолго. И сейчас мы всем вместе движемся к этой цели. Никто ее с повестки не снимал.

– А личные цели для себя поставили?

– Своя статистика меня интересует только при условии положительных результатов команды. Поэтому думаю не о том, чтобы бы больше забить, а о том, чтобы «Тамбов» чаще побеждал. Естественно, когда одно совпадает с другим, радости еще больше. Сейчас мы все на подъеме. Вместе с нашими болельщиками.

– Кстати, о болельщиках. Как минимум до зимы «Тамбов» продолжает проводить домашние матчи в Саранске. Это большой минус?

– Если бы играли у себя в Тамбове – в городе был бы ажиотаж, трибуны всегда заполнялись бы. В Саранске не совсем так. И это понятно: там есть своя команда – «Мордовия», и на нас ходят не так охотно. Впрочем, мы всегда слышим тамбовский фан-сектор. Люди приезжают поболеть за нас – и делают это здорово, большое им спасибо.