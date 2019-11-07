Мануэльная терапия. «Краснодар» снова обыграл «Трабзонспор» при отличной игре Фернандеша

КТО У «БЫКОВ» В СПИСКЕ «НА ВЫХОД»?

Холодное дыхание надвигающейся трансферной зимы вдруг стало ощутимым даже на теплом российской юге. В день ответной игры «Краснодара» с «Трабзонспором» в Лиге Европы появилась информация, что в ближайшее трансферное окно «быки» намерены избавиться сразу от четырех легионеров. Речь идет о защитниках Йоне Фьолусоне и Кристиане Рамиресе, а также игроках средней линии Юнесе Намли и Кайо.

Понятное дело, на российский футбол неотвратимо надвигается новый лимит на легионеров, вступающий в силу с сезона-2020/21, поэтому каждому клубу РПЛ желательно провести ревизию состава и определиться, какие игроки с зарубежным паспортом попадают в разряд «непродуктивной рабочей силы».

Руководство «Краснодара» пока остановило свой выбор на упомянутом квартете футболистов, но со стороны не все кандидатуры в нем выглядят бесспорными. По двум – Фьолусон и Кайо – вопросов, пожалуй, нет: оба появлялись на поле в официальных матчах черно-зеленых считаное число раз и ничего выдающегося не продемонстрировали. Еще один персонаж – Намли – оставил за прошедшие с начала сезона месяцы двоякое впечатление, хотя негатив на чашах весов, оценивающих его вклад в игру «Краснодара», все же перевешивает.

А вот Рамирес, откровенно говоря, выглядит в этом шорт-листе «на выход» скорее неуместным, чем очевидным кандидатом. Во всяком случае, на позиции левого защитника именно 25-летний игрок сборной Эквадора на данный момент провел большинство матчей, разумно сочетая активность в атаке с выполнением оборонительных функций.

ШЕДЕВР ОТ МАНУ

Эти рассуждения подкрепил и стартовый состав «быков» на поединок с «Трабзонспором». Линия обороны предстала в абсолютно привычном виде, как и пара опорников. Изменения коснулись вратарской позиции (получившего выходной Матвея Сафонова подменил Станислав Крицюк), а также группы атаки. Здесь на левом фланге появился Дмитрий Стоцкий, позволив Мануэлу Фернандешу сместиться в центральную зону и расположиться под единственным форвардом, в роли которого выступил Ари.

Что касается гостей, их наставник Унал Караман не поменял тактическую схему (4-1-4-1) по сравнению с поединком двухнедельной давности в Трабзоне, но заменил в стартовом составе сразу восемь (!) футболистов, начиная с вратаря и заканчивая нападающим. Среди тех, на кого была сделана ставка теперь, хватало совсем молодых игроков. Например, правый защитник Серкан Асан дебютировал в Лиге Европы, а форварду Мухаммету Акпынару запретили бы выйти на поле, если бы в футболе существовала ограничительная категория «18+».

Элемент новизны и юношеского задора в составе некоторое время помогал гостям довольно смело вести игру на встречных курсах с «быками». Турок не смутил даже плотный удар Ману Фернандеша на третьей минуте, который Эрсе Кардешлер отразил не без труда. У «Трабзонспора» неплохо получалось организовывать атаки через фланги, не прибегая в их финальной стадии к дежурным навесами на авось. Вывести партнера на ударную позицию гости старались короткими и средними низовыми передачами.

Но мы-то знаем, кто настоящий ас в такой игре! Подопечные Мурада Мусаева уложили в менее чем десятиминутный интервал две красивейшие результативные атаки с мгновенным перемещением мяча и ставящими соперника в тупик ходами исполнителей. В первом случае Кристоффер Олссон вывел на ударную позицию Фернандеша, но тому под ногу подвернулся тот самый Серкан Асан, ненароком вколотивший мяч в свои ворота. А затем Магомед-Шапи Сулейманов помог Ману сотворить мини-шедевр: португалец пяткой переправил мяч в дальний угол ворот, находясь к ним спиной.

НЕ ЗАБЫВАЯ ПРО ВОСКРЕСНУЮ БИТВУ В ЧЕРКИЗОВО…

Здесь вспомнилось, что и турецкие клубы в целом, и «Трабзонспор» в частности крайне неудачно играют в еврокубках в гостях у российских клубов. Из 18 выездных встреч им удалось выиграть лишь две, а клуб из Трабзона в России до визита в Краснодар не мог забить даже один мяч.

Впрочем, это не означало, что «быков» после перерыва ждет легкая прогулка. Тем более что нужно было попытаться сгладить последствия разгрома (0:5) от «Базеля» в первом туре группового раунда и одним-двумя голами улучшить разницу забитых и пропущенных мячей. В параллельном поединке, кстати, швейцарцы второй раз за две недели обыгрывали «Хетафе», и это означало, что за два тура до конца турнира «Краснодар» по очкам сравнялся с испанцами в борьбе за вторую путевку в плей-офф.

В то же время в головах у тренеров и игроков черно-зеленых наверняка роились мысли о предстоящем в воскресенье выездном поединке с «Локомотивом» в очередном туре РПЛ. Железнодорожники свой еврокубковый матч с «Ювентусом» провели накануне, а значит, получили лишний день для восстановления. Так что у «быков» был резон приберечь прыть и силы к воскресной битве в Черкизово. По этой причине уже в середине второго тайма были заменены герой матча Фернандеш и неплохо потрудившийся Ари.

Учитывая все эти факторы, краснодарцы и старались найти золотую середину между привычным акцентом на атаку, аккуратностью в обороне и желанием избежать ненужных травм и желтых карточек. Естественно, не обошлось без нескольких опасных ситуаций у ворот Крицюка, но хозяева держали игру под контролем.

В компенсированное время случилась еще одна голевая вспышка – соперники обменялись голами, но главное было сделано: «Краснодар» одержал вторую победу подряд и вернулся в борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы.

Лига Европы. Группа С. 4-й тур

«Краснодар» (Россия) – «Трабзонспор» (Турция) – 3:1 (2:0)

Голы: Серкан Асан, 27 – в свои ворота – 1:0. М.Фернандеш (Сулейманов), 35 – 2:0. И.Игнатьев (Стоцкий), 90+3 – 3:0. Нвакаэме (Серлот), 90+4 – 3:1

«Краснодар»: Крицюк – Петров, Мартынович (к), Спайич, Рамирес – Олссон (Камболов, 77), Вилена – Сулейманов, М.Фернандеш (Уткин, 63), Стоцкий – Ари (И.Игнатьев, 66)

«Трабзонспор»: Эрсе Кардешлер – Серкан Асан, Кампи, И.Фернандеш, Дурсун – Хоссейни – Чорекчи (к) (Сары, 87), Джанбаз, Доган Эрдоган, Авдияй (Нвакаэме, 65) – Акпынар (Серлот, 72)

Предупреждения: Спайич, 19 – Кампи, 64

Судья: Бенуа Бастьян (Франция)

7 ноября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 21 669 зрителей

«Базель» (Швейцария) – «Хетафе» (Испания) – 2:1

Положение команд в группе С: «Базель» – 10 очков. «Хетафе» – 6. «Краснодар» – 6. «Трабзонспор» – 1