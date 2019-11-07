Мануэльная терапия. «Краснодар» снова обыграл «Трабзонспор» при отличной игре Фернандеша - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 ноября 2019 23:04ФутболМощенко Захар

Мануэльная терапия. «Краснодар» снова обыграл «Трабзонспор» при отличной игре Фернандеша

«Быки» вернулись в гонку за путевкой в плей-офф Лиги Европы, второй раз за две недели обыграв «Трабзонспор».

КТО У «БЫКОВ» В СПИСКЕ «НА ВЫХОД»?

Холодное дыхание надвигающейся трансферной зимы вдруг стало ощутимым даже на теплом российской юге. В день ответной игры «Краснодара» с «Трабзонспором» в Лиге Европы появилась информация, что в ближайшее трансферное окно «быки» намерены избавиться сразу от четырех легионеров. Речь идет о защитниках Йоне Фьолусоне и Кристиане Рамиресе, а также игроках средней линии Юнесе Намли и Кайо.

Понятное дело, на российский футбол неотвратимо надвигается новый лимит на легионеров, вступающий в силу с сезона-2020/21, поэтому каждому клубу РПЛ желательно провести ревизию состава и определиться, какие игроки с зарубежным паспортом попадают в разряд «непродуктивной рабочей силы».

Руководство «Краснодара» пока остановило свой выбор на упомянутом квартете футболистов, но со стороны не все кандидатуры в нем выглядят бесспорными. По двум – Фьолусон и Кайо – вопросов, пожалуй, нет: оба появлялись на поле в официальных матчах черно-зеленых считаное число раз и ничего выдающегося не продемонстрировали. Еще один персонаж – Намли – оставил за прошедшие с начала сезона месяцы двоякое впечатление, хотя негатив на чашах весов, оценивающих его вклад в игру «Краснодара», все же перевешивает.

А вот Рамирес, откровенно говоря, выглядит в этом шорт-листе «на выход» скорее неуместным, чем очевидным кандидатом. Во всяком случае, на позиции левого защитника именно 25-летний игрок сборной Эквадора на данный момент провел большинство матчей, разумно сочетая активность в атаке с выполнением оборонительных функций.

ШЕДЕВР ОТ МАНУ

Эти рассуждения подкрепил и стартовый состав «быков» на поединок с «Трабзонспором». Линия обороны предстала в абсолютно привычном виде, как и пара опорников. Изменения коснулись вратарской позиции (получившего выходной Матвея Сафонова подменил Станислав Крицюк), а также группы атаки. Здесь на левом фланге появился Дмитрий Стоцкий, позволив Мануэлу Фернандешу сместиться в центральную зону и расположиться под единственным форвардом, в роли которого выступил Ари.

Что касается гостей, их наставник Унал Караман не поменял тактическую схему (4-1-4-1) по сравнению с поединком двухнедельной давности в Трабзоне, но заменил в стартовом составе сразу восемь (!) футболистов, начиная с вратаря и заканчивая нападающим. Среди тех, на кого была сделана ставка теперь, хватало совсем молодых игроков. Например, правый защитник Серкан Асан дебютировал в Лиге Европы, а форварду Мухаммету Акпынару запретили бы выйти на поле, если бы в футболе существовала ограничительная категория «18+».

Элемент новизны и юношеского задора в составе некоторое время помогал гостям довольно смело вести игру на встречных курсах с «быками». Турок не смутил даже плотный удар Ману Фернандеша на третьей минуте, который Эрсе Кардешлер отразил не без труда. У «Трабзонспора» неплохо получалось организовывать атаки через фланги, не прибегая в их финальной стадии к дежурным навесами на авось. Вывести партнера на ударную позицию гости старались короткими и средними низовыми передачами.

Но мы-то знаем, кто настоящий ас в такой игре! Подопечные Мурада Мусаева уложили в менее чем десятиминутный интервал две красивейшие результативные атаки с мгновенным перемещением мяча и ставящими соперника в тупик ходами исполнителей. В первом случае Кристоффер Олссон вывел на ударную позицию Фернандеша, но тому под ногу подвернулся тот самый Серкан Асан, ненароком вколотивший мяч в свои ворота. А затем Магомед-Шапи Сулейманов помог Ману сотворить мини-шедевр: португалец пяткой переправил мяч в дальний угол ворот, находясь к ним спиной.

НЕ ЗАБЫВАЯ ПРО ВОСКРЕСНУЮ БИТВУ В ЧЕРКИЗОВО…

Здесь вспомнилось, что и турецкие клубы в целом, и «Трабзонспор» в частности крайне неудачно играют в еврокубках в гостях у российских клубов. Из 18 выездных встреч им удалось выиграть лишь две, а клуб из Трабзона в России до визита в Краснодар не мог забить даже один мяч.

Впрочем, это не означало, что «быков» после перерыва ждет легкая прогулка. Тем более что нужно было попытаться сгладить последствия разгрома (0:5) от «Базеля» в первом туре группового раунда и одним-двумя голами улучшить разницу забитых и пропущенных мячей. В параллельном поединке, кстати, швейцарцы второй раз за две недели обыгрывали «Хетафе», и это означало, что за два тура до конца турнира «Краснодар» по очкам сравнялся с испанцами в борьбе за вторую путевку в плей-офф.

В то же время в головах у тренеров и игроков черно-зеленых наверняка роились мысли о предстоящем в воскресенье выездном поединке с «Локомотивом» в очередном туре РПЛ. Железнодорожники свой еврокубковый матч с «Ювентусом» провели накануне, а значит, получили лишний день для восстановления. Так что у «быков» был резон приберечь прыть и силы к воскресной битве в Черкизово. По этой причине уже в середине второго тайма были заменены герой матча Фернандеш и неплохо потрудившийся Ари.

Учитывая все эти факторы, краснодарцы и старались найти золотую середину между привычным акцентом на атаку, аккуратностью в обороне и желанием избежать ненужных травм и желтых карточек. Естественно, не обошлось без нескольких опасных ситуаций у ворот Крицюка, но хозяева держали игру под контролем.

В компенсированное время случилась еще одна голевая вспышка – соперники обменялись голами, но главное было сделано: «Краснодар» одержал вторую победу подряд и вернулся в борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы.

Лига Европы. Группа С. 4-й тур

«Краснодар» (Россия) – «Трабзонспор» (Турция) – 3:1 (2:0)
Голы: Серкан Асан, 27 – в свои ворота – 1:0. М.Фернандеш (Сулейманов), 35 – 2:0. И.Игнатьев (Стоцкий), 90+3 – 3:0. Нвакаэме (Серлот), 90+4 – 3:1
«Краснодар»: Крицюк – Петров, Мартынович (к), Спайич, Рамирес – Олссон (Камболов, 77), Вилена – Сулейманов, М.Фернандеш (Уткин, 63), Стоцкий – Ари (И.Игнатьев, 66)
«Трабзонспор»: Эрсе Кардешлер – Серкан Асан, Кампи, И.Фернандеш, Дурсун – Хоссейни – Чорекчи (к) (Сары, 87), Джанбаз, Доган Эрдоган, Авдияй (Нвакаэме, 65) – Акпынар (Серлот, 72)
Предупреждения: Спайич, 19 – Кампи, 64
Судья: Бенуа Бастьян (Франция)
7 ноября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 21 669 зрителей

«Базель» (Швейцария) – «Хетафе» (Испания) – 2:1

Положение команд в группе С: «Базель» – 10 очков. «Хетафе» – 6. «Краснодар» – 6. «Трабзонспор» – 1

Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Сергей Чепиков: На первые этапы Кубка мира акцентировано едет сборная России Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки Сборная России продолжит работать по стратегии Хованцева
Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский назвал Сауля Альвареса фаворитом в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Бой пройдет в США 2 ноября 31.10.2019 16:00 Бокс Усачев Владислав
Сыграть за Кудашова. В Хельсинки стартует Кубок Карьяла Сборная России сыграет с хозяевами турнира финнами. Этот матч станет дебютом для Алексея Кудашова в качестве главного тренера национальной команды. 07.11.2019 08:30 Хоккей Домрачев Владислав
Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 07:30 Теннис Липкин Антон
Еще по теме:
Дзюба не стал помогать девушкам, на которых завели дело в связи с кражей его алюминиевой фигуры Итоговый турнир ATP. Медведев сыграет в группе с Надалем, Циципасом и Зверевым Дзюба, Миранчук и Влашич вошли в символическую сборную тура по версии InStat
На Хэллоуин Косторная точит зубы на рекорд Трусовой. Анонс турниров уик-энда В пятницу и субботу во Франции состоится, пожалуй, самая интересная российская дуэль Гран-при-2019: Алина Загитова против Алены Косторной. 01.11.2019 08:30 Фигурное катание Тигай Лев
Сергей Шахрай: Трусова – вундеркинд, мировой рекорд она точно улучшит Наш обозреватель Сергей Шахрай – о блестящей победе Александры Трусовой, произвольной Евгении Медведевой и прогрессе молодой пары Александра Бойкова– Дмитрий Козловский. 27.10.2019 11:00 Фигурное катание Волохов Юрий
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Мануэльная терапия. «Краснодар» снова обыграл «Трабзонспор» при отличной игре Фернандеша «Быки» вернулись в гонку за путевкой в плей-офф Лиги Европы, второй раз за две недели обыграв «Трабзонспор». 07.11.2019 23:04 Футбол Мощенко Захар
Косторная – Загитова – 1:0. Пока без рекордов Во Франции стартовал третий турнир серии Гран-при. В женском одиночном катании после короткой программы лидируют россиянки Алена Косторная и Алина Загитова. 01.11.2019 22:30 Фигурное катание Тигай Лев
Наш парный конвейер работает без выходных. Золото Гран-при – у Мишиной и Галлямова Вслед за женским катанием у России в Гренобле победный дубль и в парном: Анастасия Мишина и Александр Галлямов – первые, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – вторые. 03.11.2019 15:45 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
23:07 Футбол «Лацио» на последних минутах проиграл «Селтику», шотландцы вышли в плей-офф ЛЕ
22:53 Хоккей Рушан Рафиков: Не помню, когда последний раз был дубль
22:52 Футбол Дубль Фернандеша помог «Краснодару» обыграть «Трабзонспор»
22:44 Хоккей Алексей Кудашов: Не было возможности как следует подготовиться
22:22 ММА Александр Емельяненко замечен в пьяном состоянии (видео)
22:03 Футбол «Ференцварош» – ЦСКА. Стартовые составы
21:59 Хоккей Сборная России стартовала на Кубке Карьяла с поражения хозяевам
21:45 Баскетбол «Химки» в гостях обыграли «Зенит» в Евролиге
21:44 Футбол Фанаты ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште (видео)
21:26 Футбол Алексей Миранчук: Между Европой и «Зенитом» выберу Европу
21:09 Футбол «Ливерпуль» вступил в борьбу за Мбаппе
21:00 Футбол «АЗ Алкмар» на выезде разгромил «Астану»
20:55 Футбол «Краснодар» – «Трабзонспор» – 3:1. Как это было
20:42 Футбол Черчесов – об ошибке Гилерме: Я это называю недочет
20:39 Футбол Алексей Миранчук: Столько людей вчера пришло, не хотелось их подвести
20:32 Футбол Гилерме: Эпизод с первым голом пересмотрел 20 раз
20:23 ММА Джон Джонс: Следующий бой я проведу против Рейеса
20:03 Футбол «Краснодар» – «Трабзонспор». Стартовые составы
19:41 Футбол Сборная России представила форму на Евро-2020 (видео)
19:24 Футбол Сергей Ребров: «Ференцварош» хочет выйти из группы, но это непросто
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array