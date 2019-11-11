Александр Егоров: Нанеси травму лбом нельзя - Советский спорт
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11 ноября 2019 18:10ФутболГригорьевская Юлия

Александр Егоров: Нанеси травму лбом нельзя

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС остановился на самых резонансных моментах тура.

О ФОЛЕ НА КРЫХОВЯКЕ

- В матче «Локомотив» - «Краснодар» первому голу предшествовало нарушение Жоау Мариу на Руслане Камболове. Бригада Владислава Безбородова ошибочно фол не зафиксировала… А вот Ари за удар Гжегожа Крыховяка справедливо показали желтую, а не красную карточку. Желаю польскому полузащитнику «Локо» скорейшего выздоровления, но умысла в действиях Ари не было. Нанести травму лбом нельзя.

ОБ УДАЛЕНИИ МИЯЙЛОВИЧА

- Вот Срджан Мияйлович на 70-й минуте матча «Спартак» - «Крыльев Советов» действовал умышленно, и поэтому увидел перед собой красную карточку. Однако без судейской ошибки в этой игре не обошлось. Когда Виталий Лысцов на 26-й минуте сбил Джордана Ларссона, надо было ставить пенальти.

О ГОЛЕ ОБЛЯКОВА В СОЧИ

- Полузащитник ЦСКА Иван Обляков забил абсолютно законный гол. Нет ни одной видеозаписи, которая показала бы, что мяч покинул пределы поля до подачи Константина Кучаева. Так что Станислав Васильев правильно засчитал взятие ворот. Ну а то, что ему в перерыве наговорил Виктор Гончаренко, я пока комментировать не готов. Давайте дождемся вердикта КДК.

ОБ ОШИБКАХ ВИЛКОВА

- К сожалению, в матче «Оренбург» - «Уфа» Михаил Вилков не разобрался сразу с двумя эпизодами, в которых надо было назначать 11-метровые в ворота гостей. Александр Пуцко нарушал правила в обеих ситуациях, касаясь мяча рукой… Будем разбираться.

ОБ УДАЛЕНИИ ЗУЕВА

- В матче «Рубин» - «Динамо» арбитр Евгений Турбин не должен был показывать Александру Зуеву предупреждение, ставшего для того вторым. Там Владимир Рыков больше виноват, чем Зуев. Но судья момент из-за спин не увидел и положился на подсказку ассистента.

О КРИТИКЕ В СВОЙ АДРЕС

- Вокруг возглавляемого мной департамента нагнетается негатив. Мы видим потоки критики, читаем призывы отправить меня в отставку. Что ж, я согласен, что ситуация неидеальная. Но РФС дал нам время исправиться до конца года. Продолжаем работу и верим, что все наладится.

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