Вилков проходит минные поля, как нож сквозь масло. Аналитика Владимира Левитина - Советский спорт
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11 ноября 2019 19:30ФутболЛевитин Владимир

Вилков проходит минные поля, как нож сквозь масло. Аналитика Владимира Левитина

Эксперт по судейству Владимир Левитин обнаружил шесть грубых ошибок в восьми матчах 16-го тура, две из которых на счету печально известного Михаила Вилкова.

16-м туром начался второй круг чемпионата России. Качество судейства неуклонно катится вниз, о чем говорят специалисты и негодуют болельщики. От этого страдают футбольные клубы, которые испытывают серьезные трудности, вызванные судейскими ошибочными решениями.

«АХМАТ» – «УРАЛ» – 0:0

Судья: Сергей Иванов

В отличие от предыдущих сезонов, в этом Иванов старается не давать свистки за мелкие нарушения. Старания не сушить игру надо приветствовать, но полностью избавиться от своей болезни он пока не может. Так, в последние 10-12 минут в Грозном он, чтобы не обидеть ни одну из команд стал давать свистки страховочного характера, всячески стараясь не обострять ситуацию.

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Ничейный счет сохранился до конца игры, и теперь Иванов наверняка получит очередное назначение, но очень хотелось бы, чтобы он к следующей игре сделал необходимые выводы.

«РОСТОВ» – «ТАМБОВ» – 1:2

Судья: Сергей Карасев

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Карасев с возможностью пользоваться услугами VAR и без них (а в этом матче VAR не было) это два абсолютно разных арбитра. В Ростове его судейство заслуживает одобрения – он был раскрепощен и уверенно принимал грамотные решения. Творческий подход помог ему полностью раскрыть все те положительные качества, которые раньше в его судействе проявлялись крайне редко.

VAR – помощь посредственным судьям, а Карасев давно прошел курс молодого бойца. Судья должен самостоятельно принимать самостоятельно принимать логичные правильные решения, а если убежден в своих решениях, советами VAR можно пренебречь.

«РУБИН» – «ДИНАМО» – 0:1

Судья: Евгений Турбин

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45-я минута – грубая ошибка. Рыков задел Зуева за ногу, но свисток промолчал. Затем, когда полузащитник «Рубина» встал и попытался вступить в отбор, Рыков хитро подставился под него (блокировка), и Зуев вынужденно на него наткнулся. Турбин не разобрался в моменте и ошибочно показал Зуеву вторую желтую карточку (первая была показана по делу).

Грубая ошибка Турбина в очередной раз говорит о том, что только тренер вправе выбирать тактику на очередную игру в зависимости от соперника, а тактика судьи определяется его умением в каждой встрече учитывать многообразие факторов, позволяющих провести игру квалифицированно. Правила игры имеют широкий диапазон трактования, позволяющий судьям в ходе принимать решения, учитывающие комплексный подход к оценке игровых ситуаций.

Если в предыдущем туре, проводя игру в Уфе в морозную погоду на поле с искусственным покрытием, Турбин фиксировал нарушения правил и поднимал желтые карточки довольно часто, то в Казани игра требовала более внимательного отношения к определению нарушителей правил, поскольку и само поле, и условия и характер игры отличались. Этого Евгений в полной мере не учел.

«СПАРТАК» – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – 2:0

Судья: Виталий Мешков

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26-я минута – грубая ошибка. Лысцов в штрафной поставил подножку Ларссону. Момент был хорошо виден арбитру, а пенальти не вызывал сомнений. Однако после паузы на согласование эпизода с ассистентами VAR было принято ошибочное решение пенальти не назначать.

66-я минута – верное решение. Мияйлович около боковой линии проиграл единоборство Понсе и ударил его ногой в живот. Мешков находился недалеко, но почему-то побоялся самостоятельно принять дисциплинарное решение и обратился за помощью к VAR. На этот раз подсказ ассистентов был правильным, и нарушитель удален с поля.

80-я минута – верное решение. Карпов, спасая пустые ворота, отбил мяч рукой и был удален с поля, а «Спартак» получил право на пенальти. Здесь Мешков действовал правильно, помощь VAR ему не потребовалась.

Мешкову в помощь был дан VAR (ассистенты Сухой и Матюнин). В этом матче было много неординарных моментов, и не во всех он смог разобраться. Класс его судейства в нынешнем сезоне значительно ниже, чем в предыдущих. Поскольку в качестве резервного судьи в этом матче был Василий Казарцев, считаю, что был бы резон поменять их местами.

«ОРЕНБУРГ» – «УФА» – 0:0

Судья: Михаил Вилков

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23-я минута – грубая ошибка. Умышленное касание мяча «опорной» рукой в подкате защитником Малых должно было быть наказано назначением пенальти, но арбитр этот фол проигнорировал.

86-я минута – грубая ошибка. Пуцко в верховой борьбе с Деспотовичем в своей штрафной ударил соперника локтем. Пенальти вновь не назначен.

Удивляет упрямство в сочетании с недальновидностью, с которой руководство ДСИ продолжает назначать Вилкова на очередные матчи, хотя качество его судейства подвергается справедливой критике после каждого проведенного тура.

Рекордсмен по общему количеству допущенных в нынешнем сезоне грубых ошибок и в Оренбурге к пяти ошибкам, связанным с назначением пенальти, добавил еще две оплошности. Неясно, почему, несмотря на такое обилие ошибок, он каждый раз проходит судейские минные поля, как нож сквозь масло.

«АРСЕНАЛ» – «ЗЕНИТ» – 0:1

Судья: Алексей Еськов

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Еськов прибавил в классе по сравнению с прошлым сезоном. Это выражается в спокойной и уверенной манере ведения игры, а также в принципиальных и квалифицированных решениях. Все эти положительные качества в полной мере проявились в Туле, что сделало напряженную игру более зрелищной и интересной.

«СОЧИ» – ЦСКА – 2:3

Судья: Станислав Васильев

45-я минута – верное решение. Карпов в своей штрафной, пытаясь выиграть борьбу за мяч после навеса, толкнул оппонента в спину. Васильев смело назначил пенальти и был абсолютно прав.

49-я минута – грубая ошибка. Мяч попал в руку находящемуся в штрафной защитнику «Сочи», хотя удар средней силы позволял успеть ее убрать. У Васильева были все основания назначить пенальти, но он этого не сделал.

52-я минута – грубая ошибка. Обляков забил очень красивый мяч без нарушения правил, однако в ходе атаки армейцев мяч покинул пределы поля. Ассистент Гаврилин этого не заметил, и гол был засчитан.

Две серьезные ошибки молодого судьи не должны ставить крест на нашем представлении о его перспективности и потенциальных возможностях. Тем не менее, этот матч в актив не занесет.

«ЛОКОМОТИВ» – «КРАСНОДАР» – 1:1

Судья: Владислав Безбородов

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41-я минута – ошибка. Мариу в центре поля толкнул в спину Камболова. Явный фол, но Безбородов не дал свисток. Железнодорожники перехватили мяч и несколькими передачами довели его до штрафной соперника. Краснодарцы нарушили правила, за что Безбородов справедливо назначил штрафной, с которого «Локомотив» и открыл счет.

Страсти накалились, но принципиальные, квалифицированные и логичные решения Безбородова позволили снизить градус напряженности этого, несомненно, весьма сложного для судейства матча. С этого момента возникло особенно много сложных ситуаций, потребовавших от арбитра проявить твердость характера и строгость к нарушителям (в итоге – девять желтых карточек).

ЛУЧШИЙ СУДЬЯ ТУРА: Алексей Еськов (Москва)

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Ошибочное удаление Зуева сыграло плохую шутку с Турбиным, опустившимся со второго места на четвертое, а его позицию занял лучший арбитр 16-го тура Еськов, допустивший в восьми матчах всего одну промашку. Лучше рейтинг только у Павла Кукуяна, но он отработал всего в шести турах и не появлялся на поле в РПЛ более месяца, с 5 октября.
Две ошибки Васильева (столько же он сделал в предыдущих семи матчах) выбили его из топ-5 в нижнюю половину рейтинга, а «дубль» Вилкова поднял среднее количество неудачных решений до более одного за матч. Катастрофическая статистика, если учесть, что он отработал девять туров из 16.

Потихоньку выбирается из кризиса Карасев, уменьшивший благодаря чистой работе в Ростове среднее количество грубых ошибок на 0,8 и опередивший благодаря этому Игоря Панина. И все же семь серьезных неверных решений в 10 матчах – слишком слабый результат для еще недавно лучшего арбитра России.

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