Анзор Кавазашвили: Иностранец - плохая замена Егорову

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Глава департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Александр Егоров ранее заявил, что руководство дало ему срок до конца года на исправление ситуации. Но не факт, что в верхах действительно готовы ждать. В кулуарах уже вовсю обсуждаются варианты замены Егорова. Глава Общественной судейской организации (ОСО), знаменитый в прошлом вратарь сборной СССР, который не раз выступал на страницах нашего издания, предостерегает РФС от необдуманных решений.

ПОЗВАТЬ РОЗЕТТИ - НАСТУПИТЬ НА СТАРЫЕ ГРАБЛИ

- Российская щедрость не знает границ, наша доброта порой близка к безумию, - считает Кавазашвили. - Безусловно, руководство ДСИ надо менять. Но когда я слышу, что на место Егорова могут позвать Роберто Розетти, недавно приезжавшего в Москву на семинар по работе системы VAR, или какого-нибудь другого иностранца, отказываюсь верить своим ушам.

Освежите память, друзья! Вспомните «невезучего» тренера Фабио Капелло, который за баснословный гонорар оставил нашу сборную у разбитого корыта. И сравните его работу с теми результатами, которых за мизерную (по меркам Капелло) зарплату добивается сейчас с национальной командой Станислав Черчесов.

Розетти в свое время обошелся РФС очень дорого. Ему уже вручали судейский жезл - и к чему итальянец нас привел? К полному коллапсу ДСИ, плоды которого РПЛ пожинает до сих пор. И теперь мы зачем-то хотим наступить на старые грабли. Неужели история нас ничему не учит?..

Да, у партнеров РФС много денег, но им точно можно найти лучшее применение, чем оплачивать контракт очередного «варяга». Куда правильнее было бы направить эти средства на помощь ветеранам и поддержку детско-юношеского футбола, без которого развитие невозможно…

С ФОРМУЛИРОВКОЙ «ЗА НЕДОВЕРИЕ»

Что касается нескончаемых судейских скандалов в премьер-лиге, то ДСИ пора применять к провинившимся арбитрам жесткие санкции. И вот здесь помощь иностранцев не помешает. Если своих судей после дисквалификаций будет не хватать, можно на временной основе пользоваться услугами лучших арбитров Германии, Испании, других стран. Ну а «штрафников» было бы неплохо обязать пройти повторные экзамены на знание правил, психологическую устойчивость и соблюдение этических норм.

Я не говорю, что наши судьи профнепригодны. Но уж слишком часто ошибки, которые они себе позволяют, выглядят как «исполнение заказа», «закрытие долгов». И ДСИ смотрит на проблему сквозь пальцы. Отсюда - естественное недоверие к ведомству Егорова.

Реформа департамента давно напрашивается, но иностранец, повторюсь, плохая замена Егорову. Как и обращение к его предшественникам - Андрею Будогосскому, Николаю Левникову, Валентину Иванову, Сергею Зуеву. Нельзя войти в одну реку дважды. Если до этого они не справились с задачей, то почему должны справиться сейчас? Ведь всех их освобождали от занимаемой должности с формулировкой «За недоверие»! И претензии к ним были примерно такие же, как к Егорову сегодня.

ВЫХОД ЕСТЬ - ЭТО ОСО

При этом найти в России неангажированных специалистов, разбирающихся в вопросах судейства и инспектирования, можно. Как я уже неоднократно говорил, ОСО готова за 6 - 12 месяцев вывести ДСИ из кризиса. А тем, кто в упор не замечают наше объединение, напомню: вот уже десять лет мы проводим тщательный анализ каждого матча чемпионата России и на основании этой кропотливой работы составляем объективные (а не взятые с потолка) рейтинги судей.

Большую роль в этом играет мой соратник и первый заместитель ОСО Владимир Левитин, чьи материалы регулярно публикуются на страницах «Советского спорта». Впрочем, в экспертный совет входят и другие достойные люди из мира нашего футбола. На общественных началах трудятся пять судей ФИФА и до десяти арбитров всесоюзной категории. Мы не занимаемся огульной критикой ДСИ, а стараемся, занимая нейтральную позицию, отразить реальное положение вещей. Называть черное черным, а белое (которого, увы, меньше) белым. Так давайте использовать опыт и знания этих людей - пусть новое поколение судей, по понятным причинам, не горит желанием впускать посторонних в свой «закрытый клуб». Однако над ДСИ есть РФС. Ему и решать.

В КОМНАТАХ VAR СИДЯТ НЕ ТЕ ЛЮДИ

Также необходимо как можно быстрее навести порядок с использованием системы VAR на российских стадионах. Как показали последние туры РПЛ, пока здесь царит полная неразбериха. Из-за дороговизны системы начали экономить на специалистах, посадили к мониторам действующих судей, не подготовленных к такой работе. И отсутствие навыков приводит к ошибкам. Видеоассистенты боятся взять на себя ответственность в спорных эпизодах, а с арбитра в поле, который пропускает нарушения, потом как с гуся вода.

Мое предложение: в комнатах VAR должны находиться не действующие судьи РПЛ и ФНЛ, которые из тура в тур ходят по кругу, а заслуженные ветераны-инспекторы, предварительно сдавшие экзамены на получение лицензии для подобной работы. Они будут нести ответственность за свои ошибки, рискуя запятнать репутацию и лишиться должности и лицензии. При сохранении же нынешней конфигурации VAR не только не снижает число судейских скандалов, а скорее провоцирует новые. С этим порочным кругом, когда никто ни за что не отвечает, пора заканчивать.