Данил Глебов: Бабушке не нравится моя борода - Советский спорт
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18 ноября 2019 10:11ФутболГригорьевская Юлия

Данил Глебов: Бабушке не нравится моя борода

Талантливый полузащитник «Ростова» рассказал о перспективах нашей молодежки в отборе к Евро-2021 и своего клуба – в РПЛ.

«В РОСТОВЕ ВСЯ АРЕНА – КАК ФАН-СЕКТОР»

– В пятницу сборная России победила Латвию 2:0 и возглавила таблицу группы. Счет мог быть крупнее?
– Играли мы неплохо и, действительно, могли забить больше. Надо поработать над реализацией.

– Вы появились на замену на 66-й минуте под овации. Ощущали персональную поддержку «Ростов Арены»?
– Конечно. Ростовские болельщики встретили очень тепло. Жаль, родители на игру выбраться не смогли. Они живут в Томске, им далеко лететь.

– С билетами вас просили помочь?
– Не совсем так. Я сам раздавал билеты знакомым болельщикам «Ростова», которые хотели побывать на матче.

– Чем объясняется такая высокая посещаемость в Ростове-на-Дону? В премьер-лиге больше только у «Зенита».
– В городе футбольный бум. Это чувствуется. На других российских стадионах так активно ведут себя только фанатские сектора, а здесь почти все трибуны мощно поддерживают. Что на матчах «Ростова», что теперь – на молодежной сборной.

– Впереди заключительный в этом году матч против Сербии. Чего ждете от выезда в Ниш?
– Я пропускал домашнюю игру с сербами, когда мы победили в Саранске 1:0. Тот матч получился непростым. Наверняка будет сложно и во вторник. Но команда настроена на победу. Хочется завершить год уверенными лидерами группы.

– Возвращение в состав Ивана Игнатьева, пропускавшего матч с Латвией из-за дисквалификации, упростит задачу?
– Надеюсь, с Игнатьевым нам удастся забить еще больше.

«ОБЩАЕМСЯ С НОРМАННОМ НА СМЕСИ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО»

– Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин называет вас «мужичком», из-за непривычной для 20-летнего парня бороды. Откуда такой имидж?
– Оставил бороду с прошлого сезона, когда играл за «Анжи». В Дагестане почти все носят бороду, вот и я отпустил. Понравилось – оставил. Борода сильно меняет внешний вид. Другой человек получается. Когда я гладко выбрит, у меня совсем другое лицо.

– А родным ваш имидж нравится?
– Мама с папой на эту тему не высказывались. А вот бабушке борода, если честно, не нравится. Она меня даже ругает, просит побриться, хочет, чтобы я помоложе выглядел. (Смеется.)

– Интересно конкурировать в «Ростове» с Матиасом Норманном, который входит в число лучших полузащитников РПЛ-2019/20?
– Конкуренция идет на пользу и мне, и всей команде. Норманн – очень сильный опорник. Пока он получает больше игрового времени, но это меня только подстегивает еще усерднее работать на тренировах.

– Нормально с ним общаетесь?
– Как и со всеми ребятами. У нас очень дружный коллектив. И Норманн уже начал понемногу говорить по-русски. А я чуть-чуть знаю английский. Так и общаемся с ним и другими легионерами «Ростова», на смеси двух языков.

«ШОМУРОДОВ МОЖЕТ ВЫИГРАТЬ БОМБАРДИРСКУЮ ГОНКУ»

– Что можете сказать о Карпине? Его считает специфическим тренером.
– Валерий Георгиевич – топ-тренер. Когда надо быть жестким, напихает любому. Но он умеет и пошутить, приободрить игрока. Карпин – тонкий психолог. Знает, как чередовать кнут и пряник.

– После поражения в Кубке России от «Спартака», против которого Карпин выставил полурезервный состав, у «Ростова» начался неудачный период в РПЛ. Сначала вы не удержали победу над «Краснодаром», ведя 2:0 после 90 минут, затем уступили дома «Тамбову»…
– Кубок тут не при чем. Против «Спартака» сыграли те, кто получал меньше практики в премьер-лиге, но это не полурезервный состав, как вы сказали. Мы все тренируемся на равных. И матч в Краснодаре нельзя назвать неудачным. «Ростов» почти победил в гостях претендента на медали, немного потеряв концентрацию в компенсированное время. И «Тамбову» не должны были проигрывать. Сами упустили хорошие шансы при счете 1:0, а соперник, наоборот, реализовал все, что создал. Такое бывает…

– То есть, никакого спада у «Ростова» нет?
– Нет, конечно. Мы так же уверены в себе, как летом и в начале осени. А то, что пропускаем многовато, объясняется перестройкой игровой модели на более атакующую. Карпин просит чаще и активнее идти вперед, тогда как в прошлом году «Ростов» делал ставку на оборону. Но ведь и забиваем мы достаточно. Элдор Шомуродов имеет все шансы выиграть бомбардирскую гонку.

«ДУМАЮ, ЕРЕМЕНКО СЫГРАЕТ НА ЕВРО-2020»

– СМИ, узнав о непростой финансовой ситуации в «Ростове», наперебой прогнозируют зимнюю распродажу команды. Вы бы хотели попробовать счастья за границей?
– Не знаю, что там пишут СМИ, но свое ближайшее будущее я связываю с «Ростовом». Хочется пробиться с командой в еврокубки по итогам сезона. А загадывать далеко наперед не вижу смысла. Планы почти никогда не сбываются. Живу сегодняшним днем: поел, потренировался, восстановился, поспал – значит все идет нормально.

– И все же, какие зарубежные чемпионаты вам интересны?
– Нравятся английский, испанский, немецкий. А вот любимых команд нет. Могу только двух игроков выделить – Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Оба – красавцы. Выбрать, кто сильнее, невозможно.

– Ваш одноклубник Роман Еременко получил шанс выступить в финальной стадии Евро-2020, куда впервые в истории пробилась сборная Финляндии. Как думаете, он вернется в национальную команду?
– Весной его приглашали в сборную, но тогда он предпочел сосредоточиться на выступлениях за клуб. И все же, думаю, на Евро Еременко сыграет. Не сомневаюсь, что финны его позовут. Правда, Рома – такой человек, что может сам отказаться, так как пропустил отборочный цикл.

– И последний вопрос – об «Анжи». В Махачкале с вами полностью рассчитались?
– Нет. Перед уходом я подписал бумагу, что не имею претензий к клубу. Если мне захотят вернуть все долги, то вернут. Но я уже ничего не жду. Юридически, из-за той подписи, мне ничего не должны.

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