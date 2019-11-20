Дмитрий Булыкин: В «Аяксе» Эриксен любил повеселиться - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 ноября 2019 10:04ФутболГригорьевская Юлия

Дмитрий Булыкин: В «Аяксе» Эриксен любил повеселиться

Бывший форвард сборной России вспомнил совместные выступления за амстердамский клуб с Кристианом Эриксеном – лидером датчан, которые стали первым из трех соперников нашей команды по группе Евро-2020.

«КРИСТИАН ЕЩЕ ПОЛУЧИТ ШАНС УЕХАТЬ В МАДРИД»

Напомним, Россия и Дания изначально были «привязаны» к группе В как одни из двенадцати хозяев предстоящего турнира. Так как обе команды попали на Евро напрямую, то точно проведут на групповой стадии минимум два домашних матча: мы – в Санкт-Петербурге, датчане – в Копенгагене. А вот на чьей территории пройдет их очный поединок, определит жеребьевка.

– Главная звезда нынешней сборной Дании – атакующий полузащитник «Тоттенхэма» Эриксен. Вы пересеклись с ним в «Аяксе»-2011/12, когда Кристиан был еще тинейджером. Каким он вам запомнился? – вопрос 39-летнему Булыкину.
– Большой талант. Неслучайно вскоре он пошел на повышение – в английскую премьер-лигу. Там Эриксен окреп. И его уже сватают в клубы маститее «Тоттенхэма».

– Да, летом Эриксен мог перейти в «Реал».
– Все по делу. Уже в юном возрасте он блестяще вел игру, видел поле, раздавал классные передачи – в том числе мне. Набравшись опыта, он довел все эти элементы до совершенства.

– Однако из-за срыва трансфера в «Реал» Эриксен сник и проводит нынешний сезон не слишком ярко…
– Конечно, когда срываются такие сделки, остается негатив. Но знаете: в «Тоттенхэме» тоже неплохо платят. И чемпионат там интересный. Уверен, Эриксен быстро вернется на прежний уровень – и еще получит шанс уйти в «Реал» или другой суперклуб.

«1992 ГОД ПОКАЗАЛ, ЧТО НЕЛЬЗЯ НЕДООЦЕНИВАТЬ ДАНИЮ»

– Какой Эриксен человек?
– В «Аяксе» был очень общительным, как и все ребята из того состава. Любил повеселиться. Впрочем, европейцы вообще большие умельцы праздновать. Уверен, Дания хорошо отметит свой выход на чемпионат Европы.

– Эриксен уже тогда проявлял лидерские качества?
– Нет, при мне он был слишком молод. Да, с техникой, с дриблингом, скоростной. Но это был еще не такой лидер, как сейчас в сборной и «Тоттенхэме». Его время пришло позже.

– В матче с Россией от Эриксена будет исходить основная угроза?
– Пожалуй, да. Если не дадим ему проявить лучшие качества, победить Данию будет проще. Но у этой команды хватает и других добротных исполнителей. Недооценивать датчан точно не стоит. Они всегда были европейскими середняками. Но это не помешало Дании выиграть Евро-1992, когда игроков в последний момент выдернули с пляжей – а они взяли и победили всех фаворитов.

«МОЛДАВИЯ – ХОРОШИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СПАРРИНГА»

– Помимо Дании с нами в группе, скорее всего, сыграют звездные бельгийцы, а также одна из сборных второго эшелона типа Финляндии или Уэльса. Как весной планировать график контрольных игр?
– Это решать тренерскому штабу. Но я бы предпочел, чтобы наши сыграли с не самыми топовыми соперниками. Для обретения уверенности, которая приходит только через победы. Знаю, что уже предварительно договорились с Молдавией. Нормальный вариант.

– Но разве победа над Молдавией, даже крупная, поможет подготовиться к Бельгии, которой мы в этом году дважды уступили по всем статьям?
– Поможет. А против бельгийцев на Евро игра будет совсем другой, не такой, как в отборе. Станислав Черчесов получил полную информацию о сопернике, внесет необходимые корректировки. Да и «физику» мы к чемпионату наверняка подтянем. А то, что сборная России умеет при полной самоотдаче создавать проблемы грандам, показал чемпионат мира, когда мы выбили из плей-офф испанцев, сыграв строго от обороны.

– Возвращение в строй Дениса Черышева и Александра Головина повысит наш потенциал на Евро-2020?
– Разумеется. Это наш ресурс, который мы не израсходовали в недавнем матче с Бельгией. Есть и другие ребята, которые способны усилить команду, восстановившись после травм. В общем, я смотрю в будущее с оптимизмом. Независимо от того, кто попадет в нашу группу, команда Черчесова способна выходить в плей-офф. И будет там конкурентоспособной.

«Не готова прыгать на сломанных костях». Медведева – вторая, Трусова – первая Евгения Медведева показала блестящий прокат на российском этапе Гран-при, но победила все равно Александра Трусова. 16.11.2019 21:00 Фигурное катание Чикирис Олег
Еще по теме:
Илья Авербух поздравил Евгению Медведеву с 20-летием Медведева – о своей беременности: Кто же отец? Мария Бутырская: В субботу Медведева была той фигуристкой, к которой мы привыкли
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:02 Теннис Мысин Николай
Не надо ввязываться в драку. Теперь понятно, как играть с Бельгией на Евро-2020 Чтобы повторить успех ЧМ-2018, Станиславу Черчесову придется отказаться от залихватского футбола и игры в четыре защитника.   17.11.2019 21:00 Футбол Зибрак Артем
Еще по теме:
Определились 20 участников Евро-2020 Георгий Джикия – об оскорблениях в адрес Дзюбы: Не хотелось бы, чтобы в дальнейшем такое повторялось Станислав Черчесов: На матч с Сан-Марино вышли заряженными, хотели порадовать зрителей голами
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей
Станислав Черчесов: Сознательно играли в открытый футбол Главный тренер сборной России ответил на вопросы «Советского спорта» и рассказал, почему на Евро-2020 мы будем играть иначе, чем в субботу, а также намекнул, что останется во главе сборной как минимум до чемпионата мира-2022 в Катаре. 17.11.2019 00:00 Футбол Яременко Николай
Слишком зависимы от Эриксена. На Евро-2020 Россия сыграет со сборной Дании Датчане гарантировали себе выход на чемпионат Европы и встречу с дружиной Станислава Черчесова. Это очень хорошая команда, но нам она по зубам. 19.11.2019 16:39 Футбол Зибрак Артем
Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45 Теннис Мысин Николай
Как перевести на китайский – ОПГ «Ромашка»? «Советский спорт» о работе футбольных переводчиков в России. 19.11.2019 19:16 Футбол Зибрак Артем
Новости
10:13 Футбол Жозе Моуринью: Меня привлекает работа с игроками «Тоттенхэма»
09:46 Футбол Моуринью возглавил «Тоттенхэм»
09:24 Хоккей «Питтсбург» проиграл «Айлендерс» в овертайме
09:21 Хоккей Первая шайба Каменева в сезоне помогла «Колорадо» победить «Калгари»
09:15 Хоккей «Тампа» уступила «Сент-Луису» и потеряла Кучерова
08:56 Футбол Определились 20 участников Евро-2020
02:02 Теннис Надаль обыграл Хачанова в матче Кубка Дэвиса
01:54 Футбол Георгий Джикия – об оскорблениях в адрес Дзюбы: Не хотелось бы, чтобы в дальнейшем такое повторялось
01:45 Футбол Станислав Черчесов: На матч с Сан-Марино вышли заряженными, хотели порадовать зрителей голами
01:39 Баскетбол «Зенит» уступил «Валенсии», потерпев четвертое поражение подряд в Евролиге
01:25 Футбол Станислав Черчесов – об оскорблениях в адрес Дзюбы: Это чьи болельщики-то были?
01:09 Баскетбол «Химки» уступили «Реалу», потерпев третье поражение в Евролиге
00:55 Футбол Сборная России на Евро-2020 сыграет в одной группе с командами Бельгии и Дании
00:35 Футбол Сборная России разгромила Сан-Марино в отборочном матче Евро-2020
00:27 Футбол Комличенко забил дебютный гол за сборную России
00:17 Хоккей Михаил Варнаков: Старались сыграть с «Динамо» более уверенно и надежно
23:47 Футбол Неймар вернулся к тренировкам в общей группе «ПСЖ»
23:32 Футбол Сборная России выигрывает у Сан-Марино после первого тайма со счетом 2:0
23:16 Футбол Петров забил первый гол за сборную России
23:01 Футбол Даниэль Леви: Почеттино и его тренерский штаб всегда будут частью истории «Тоттенхэма»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array