Дмитрий Булыкин: В «Аяксе» Эриксен любил повеселиться

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«КРИСТИАН ЕЩЕ ПОЛУЧИТ ШАНС УЕХАТЬ В МАДРИД»

Напомним, Россия и Дания изначально были «привязаны» к группе В как одни из двенадцати хозяев предстоящего турнира. Так как обе команды попали на Евро напрямую, то точно проведут на групповой стадии минимум два домашних матча: мы – в Санкт-Петербурге, датчане – в Копенгагене. А вот на чьей территории пройдет их очный поединок, определит жеребьевка.

– Главная звезда нынешней сборной Дании – атакующий полузащитник «Тоттенхэма» Эриксен. Вы пересеклись с ним в «Аяксе»-2011/12, когда Кристиан был еще тинейджером. Каким он вам запомнился? – вопрос 39-летнему Булыкину.

– Большой талант. Неслучайно вскоре он пошел на повышение – в английскую премьер-лигу. Там Эриксен окреп. И его уже сватают в клубы маститее «Тоттенхэма».

– Да, летом Эриксен мог перейти в «Реал».

– Все по делу. Уже в юном возрасте он блестяще вел игру, видел поле, раздавал классные передачи – в том числе мне. Набравшись опыта, он довел все эти элементы до совершенства.

– Однако из-за срыва трансфера в «Реал» Эриксен сник и проводит нынешний сезон не слишком ярко…

– Конечно, когда срываются такие сделки, остается негатив. Но знаете: в «Тоттенхэме» тоже неплохо платят. И чемпионат там интересный. Уверен, Эриксен быстро вернется на прежний уровень – и еще получит шанс уйти в «Реал» или другой суперклуб.

«1992 ГОД ПОКАЗАЛ, ЧТО НЕЛЬЗЯ НЕДООЦЕНИВАТЬ ДАНИЮ»

– Какой Эриксен человек?

– В «Аяксе» был очень общительным, как и все ребята из того состава. Любил повеселиться. Впрочем, европейцы вообще большие умельцы праздновать. Уверен, Дания хорошо отметит свой выход на чемпионат Европы.

– Эриксен уже тогда проявлял лидерские качества?

– Нет, при мне он был слишком молод. Да, с техникой, с дриблингом, скоростной. Но это был еще не такой лидер, как сейчас в сборной и «Тоттенхэме». Его время пришло позже.

– В матче с Россией от Эриксена будет исходить основная угроза?

– Пожалуй, да. Если не дадим ему проявить лучшие качества, победить Данию будет проще. Но у этой команды хватает и других добротных исполнителей. Недооценивать датчан точно не стоит. Они всегда были европейскими середняками. Но это не помешало Дании выиграть Евро-1992, когда игроков в последний момент выдернули с пляжей – а они взяли и победили всех фаворитов.

«МОЛДАВИЯ – ХОРОШИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СПАРРИНГА»

– Помимо Дании с нами в группе, скорее всего, сыграют звездные бельгийцы, а также одна из сборных второго эшелона типа Финляндии или Уэльса. Как весной планировать график контрольных игр?

– Это решать тренерскому штабу. Но я бы предпочел, чтобы наши сыграли с не самыми топовыми соперниками. Для обретения уверенности, которая приходит только через победы. Знаю, что уже предварительно договорились с Молдавией. Нормальный вариант.

– Но разве победа над Молдавией, даже крупная, поможет подготовиться к Бельгии, которой мы в этом году дважды уступили по всем статьям?

– Поможет. А против бельгийцев на Евро игра будет совсем другой, не такой, как в отборе. Станислав Черчесов получил полную информацию о сопернике, внесет необходимые корректировки. Да и «физику» мы к чемпионату наверняка подтянем. А то, что сборная России умеет при полной самоотдаче создавать проблемы грандам, показал чемпионат мира, когда мы выбили из плей-офф испанцев, сыграв строго от обороны.

– Возвращение в строй Дениса Черышева и Александра Головина повысит наш потенциал на Евро-2020?

– Разумеется. Это наш ресурс, который мы не израсходовали в недавнем матче с Бельгией. Есть и другие ребята, которые способны усилить команду, восстановившись после травм. В общем, я смотрю в будущее с оптимизмом. Независимо от того, кто попадет в нашу группу, команда Черчесова способна выходить в плей-офф. И будет там конкурентоспособной.