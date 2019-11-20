«Тоттенхэм» уволил своего лучшего тренера последних десятилетий. И взял Моуринью - Советский спорт
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20 ноября 2019 18:22ФутболЗибрак Артем

«Тоттенхэм» уволил своего лучшего тренера последних десятилетий. И взял Моуринью

Самое шокирующее увольнение нынешнего сезона – без работы остался Маурисио Почеттино.

Очень поспешная отставка

Главным ньюсмейкером среды стал «Тоттенхэм», сенсационно уволивший Маурисио Почеттино – тренера, выведшего клуб на топ-уровень и дотащившего его до финала Лиги чемпионов. Решение поистине безумное. С приходом аргентинца «шпоры» поднимались на пьедестал чемпионата Англии чаще, чем за предыдущие 55 лет. Почеттино хотели видеть в своих рядах «Реал», «Бавария» и другие топ-клубы, а лондонцы просто отправили его восвояси. Нонсенс.

Шокированы все. Главный британский футбольный эксперт Гари Линекер заявил, что Почеттино на протяжении нескольких лет помогал клубу «превосходить собственные возможности», и пожелал удачи в поисках нового тренера, после чего добавил: «Ничего не получится».

Аналогичной позиции придерживается другой телеэксперт и бывший футболист сборной Англии Джейми Каррагер: «Почеттино проделал в клубе потрясающую работу. Это очень странный момент для отставки. Сначала я подумал, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, но тот факт, что Маурисио уволен, очень странный и даже ненормальный, учитывая все, что он сделал для команды. Считаю, что Почеттино должны были дать время до конца сезона».

Проблемы с руководством и футболистами

Причиной столь неоднозначного решения руководства во главе с президентом клуба Дэниелем Леви стали неудачи на старте сезона – в 12 турах АПЛ «Тоттенхэм» одержал всего три победы и с 14 очками расположился на 14-м месте турнирной таблицы. Результат, безусловно, ужасный, однако стоит учесть, что клубу не удалось сделать слишком многого из того, чтобы запланировано летом на трансферном рынке.

В команде остались Кристиан Эриксен, Тоби Алдервейрелд и Дэнни Роуз, от которых хотел избавиться наставник. Одновременно с этим оказалось всего приобретения – оба в центральную зону. Райан Сессеньон был куплен у «Фулхэма» за 27 млн евро, а Тангай Ндомбеле у «Лиона» – за 60 млн. При этом в «Атлетико» уехал Киран Триппьер, проведший в прошлом сезоне 38 матчей.

Лидеры Харри Кейн, Деле Алли и Кристиан Эриксен растеряли форму, и команда посыпалась. Также среди причин называются натянутые отношения между тренером и главой клуба, а также с группой недовольных игроков.

15 млн для Почеттино

Леви же объяснил решение расстаться с Почеттино неудачами в концовке прошлого сезона (не на поражение ли в финале Лиги чемпионов от роскошного «Ливерпуля» он намекал?) и начале нынешнего. Он заявил о том, что пошел на этот шаг «с большой неохотой», а само решение «не было легкомысленным или поспешным», и подчеркнул, что действовал в интересах клуба. Хорошо, что хотя бы поблагодарил в конце своего выступления, данного клубной пресс-службе: «Здесь всегда будут ему рады». Но что-то подсказывает, что сам Почеттино по своей воле к Леви никогда не вернется.

Более того, Леви пытался уговорить тренера расторгнуть контракт по взаимному согласию сторон, чтобы сэкономить 23 млн евро, из которых 14,6 млн положены его Почеттино, а остальные 8,4 – его помощникам. Да-да, ассистировавшие аргентинцу Хесус Перес, Мигель Д’Агостино и Антони Хименес также отпущены на все четыре стороны.

Судя по новостям, приходящим с Туманного Альбина, добиться желаемого главному скупердяю английского футбола (однажды сэр Алекс Фергюсон заявил, что операция на бедре была не такой болезненной, как переговоры с Леви по трансферу Димитара Бербатова в «МЮ») не удалось.

Соскучились по Моуринью?

Похоже, что руководство «шпор» заранее подготовилось к кадровому перевороту. Сразу после сообщения об отставке Почеттино клуб объявил фамилию его преемника. Им оказался ни кто иной, как засидевшийся без дела после провала в «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Примечательно, что, по информации Daily Mail, он не был первым кандидатом. Сначала Леви сделал запрос в «Лестер» по поводу Брендана Роджерса, но получил от ворот поворот и согласился поработать с Особенным. Контракт рассчитан до 2023 года.

В интервью все той же родной пресс-клужбе Леви не скрывал радости от того, что заполучил «одного из самых успешных футбольных специалистов», обладающего огромным опытом и большим списком выигранных трофеев. То есть того, чего так не хватало Почеттино. Президент «шпор» ждет, что с приходом португальца в раздевалку вернутся «энергия и вера в успех».

Куда удивительнее согласие самого Моуринью, привыкшего работать только в максимально комфортных условиях. После отставки из «МЮ» в декабре прошлого года он отметал одно предложение за другим и был очень близок к тому, чтобы возглавить «Реал». Но игроки взбунтовались против такого решения, и Флорентино Перес вернул любимого ими Зинедина Зидана.

А как же болельщики «Челси», Жозе?

У португальца, в отличие от Почеттино, очень сложный характер. Уж если у Маурисио разладились отношения с Леви, можно только догадываться, что произойдет, когда схлестнутся требовательный Моуринью и прижимистый Леви. В предыдущих клубах («Челси», «Реале», «Интере» и даже «МЮ») руководство старалось потакать тренеру, особенно на трансферном рынке. Здесь подобного ждать не стоит. То же можно сказать и о взаимоотношениях с игроками. В последние годы футболисты выдыхают с облегчением, когда Моуринью уходит в отставку. Оттого было бы очень интересно взглянуть на гримасу Кейна, когда он узнал последние новости.

Впрочем, по составу «Тоттенхэм» уступает в АПЛ только «Ливерпулю» и «Манчестер Сити», так что материал для работы у Особенного качественный. Об этом сказал и он сам, подчеркнув, что желание вернуться в Лондон связано именно со стремлением «поработать с такими высококлассными игроками».

Журналисты тут же напомнили ему слова четырехлетней давности. Рассуждая о несостоявшемся переходе в «Тоттенхэм» в 2007 году после расставания с «Челси» он заявил, что не мог согласиться на эту работу, «потому что слишком любит болельщиков «Челси». Спустя четыре года после повторной отставки из клуба Романа Абрамовича эта любовь, видимо, угасла.

В завершение отметим, что получать Моуринью будет почти в два раза больше своего предшественника – по 17,5 млн евро в год. Примечательно так же, что за свою карьеру команды Моуринью обыгрывали «Тоттенхэм» 13 раз, чаще чем любой другой клуб.

А Почеттино уже сватают на пост главного тренера «Баварии». Ожидается, что он может возглавить мюнхенцев по окончании текущего сезона.

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