Нас нужно наказать. Других вариантов уже нет

Два последних матча сборной – в Санкт-Петербурге и в Сан-Марино – заставили думать не только о результатах, а о тех негативных явлениях, которые вроде бы прямого отношения к происходящему на поле не имеют.

Увы, у нас никак не приживается культура цивилизованного боления. Вроде бы и организаторов матча Россия – Бельгия обвинить не в чем. Мы писали о том, что на Крестовском острове устроили настоящее шоу, достойное самой высокой оценки. Но…

Гилерме пропускает очередной гол – и вираж за воротами начинает издевательски распевать нецензурную песенку, из которого мы здесь можем процитировать только одно слово - «Москва». Хочется спросить у этих «певцов»: вы чего творите, вы на матч сборной пришли или куда? Вы вроде бы пришли поддержать своих, вы надели футболки с хэштегом «наши парни», но при этом собрались делить футболистов на совсем наших и не совсем?

А во вторничном матче с Сан-Марино что такое было на трибунах? Горстка отморозков (иначе я их обозначить не могу) решила, что они приехали не сборную поддержать, а клубные пристрастия выразить. Весь первый тайм они пытались нестройным хором скандировать: «А тутти аванти! Массимо Каррера!» Их, очевидно, сильно будоражил тот факт, что со всех сторон Италия, а они сотрясают воздух весьма себе неоднозначной кричалкой времен итальянского фашизма. Никто горстку крикунов не поддержал – в итоге во втором тайме они перестали сетовать на тренерские отставки, обрушили весь свой гнев на Артёма Дзюбу, когда-то покинувшего «Спартак». Приводить дословно матерную похабщину здесь не имею ни возможности, ни желания. У маленькго стадиона такая хорошая акустика, что все желающие невольно могли «насладиться» текстом во время прямого телеэфира.

У Сергея Фурсенко в пору его верховенства в РФС был всегда один ответ в таких ситуациях на все случаи жизни: «Это – не болельщики». Согласны. Это хулиганы и подлецы. Но сказав «А», надо говорить и «В». Да, это не болельщики сборной. Но они себя считают не свободными от клубных пристрастий. Значит, это болельщики своих команд. Если ты приехал сюда как болельщик «Спартака» - будь готов к тому, что твой клуб за это должен ответить. Не сборная, а именно клуб. Если ты на трибунах матча Россия – Бельгия решил, что лучшая альтернатива болению за сборную – низкопробное и зашоренное хамство, прикрываемая поддержкой команды, будь готов к наказанию именно своего клуба.

А ведь столько усилий было потрачено на то, чтобы отношения сборной и болельщиков привести в норму. Вместо неоднозначно-лицемерного «Русские, вперед!» появились «Наши парни». Трибуны не молчат на играх сборной, как было еще пару лет назад на Кубке конфедераций – поддержка не ослабевает и под занавес матча при счете 0:4. Игроки обязательно подходят к секторам после игры и благодарят болельщиков. Но увы, находятся те, кто это наметившееся единство снова делают невозможным. После игры Сан-Марино – Россия к трибунам уже никто не подошел.

Здесь всё дело не в конкретных примерах. Можно вспомнить много чего. Мы же хорошо помним, как всего-то две назад юные боевики (ок, назовем их не боевики, а жаждущие приключений на свою голову молодые провокаторы) ходили перед игрой «Ференцварош» - ЦСКА по Будапешту и нарывались на неприятности выкриками: «56-й год? Можем повторить!» Хочет клуб не быть наказанным – должен работать с болельщиками. Не может (или не хочет) отвечать за беспредельщиков – значит, не должен играть остевые матчи при своих зрителях.

И если мы хотим навести порядок и воспитать болельщика – так, чтобы за него не пришлось краснеть – наши футбольные власти должны выписывать клубам серьезные штрафы. Причем, не обязательно финансовые наказания должны быть. Пустые трибуны, в том числе на выезде – это вполне себе действенная мера. Скажете, что наказание «Зениту», «Спартаку» или еще кому за безобразное поведение во время матчей сборной невозможно, потому что не прописано в регламенте – так пропишите срочно!

Почему нужно не просто помнить об этом, но уже и стремительно действовать? Если мы не спасем себя сами, то нельзя исключать такой вариант, при котором нам помогут из-за рубежа. Как с допингом: не решили вопрос с заразой сами – на долгие годы стали изгоями. С футбольными болельщиками, распоясавшимися и не знающими никаких ограничений, ничего в 80-е годы не могла поделать даже железная Маргарет Тэтчер. Ей помогли из-за рубежа. Помогли очень жестко: пять лет провели вне еврокубков английские клубы. Вне зависимости от степени вины болельщиков каждого из них. Сборная при этом играть продолжала. Результат: спустя годы никто уже не вспоминает об английских хулиганах. Не важно, есть у тебя заслуги, нет, не важно, что ты родоначальник футбола - тебя нет больше среди тех, кто умеет себя вести. И что в результате? Да тише английских фанатов сегодня никого нет.

Так, значит, работает это правило? Так, значит, стоит его и для нас ввести?

Плюсы очевидны: свое представительство в Лиге чемпионов мы медленно, но верно теряем. К 2024 году можем вообще без главного турнира остаться. А так можно будет снова на Первом канале поговорить про козни врагов.

Это как «Спартак» всё не знал, как просить американскую визу для своего футболиста Гулиева, избившего в начале года американца на улице, помните? Так в итоге перенесли свой февральский турнир из США в Катар. И в тепле сыграют, и виз просит не надо - и МИДу дали повод снова поговорить о том, как трудно получить американскую визу. Все довольны.

Не исключено, что и для нас это будет вполне себе действенной мерой. Нам давным-давно нужна именно такая помощь. И подождите сразу кричать и возмущаться, что в этом есть некое отсутствие патриотизма. Если не получается у человека быть адекватным и законопослушным, в дело вступают уже не родные, а милиция, суды и прочие государственные органы, правда ведь? Так и здесь. Мы раз за разом ведем себя в мировом спорте и около него исключительно как распоясавшиеся хулиганы, не знающие границ и не ведающие краёв - разумеется, «старшие», «взрослые» должны вмешаться.