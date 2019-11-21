Доменико Тедеско: Валенки – отличная обувь - Советский спорт
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21 ноября 2019 14:43ФутболГригорьевская Юлия

Доменико Тедеско: Валенки – отличная обувь

Главный тренер «Спартака» рассказал о том, как красно-белые провели паузу на матчи национальных сборных.

«НИКОГДА ЗАРАНЕЕ НЕ НАЗЫВАЮ СТАРТОВЫЙ СОСТАВ»

– У «Спартака» достаточно сборников. В каком состоянии они вернулись в расположение клуба?
– Хочу подчеркнуть, что в этой паузе мы уделили большое внимание нашей второй команде. Она провела два матча, в которых практику получили два игрока основы – Илья Гапонов и Михаил Игнатов. В среду я живьем посмотрел в деле «Спартак-2». Получил массу полезной информации.

Что касается главной команды, то в отсутствие сборников мы работали индивидуально с восемью футболистами. Я доволен, как все прошло. И у тех, кто уезжал, все нормально. Первыми вернулись Алекс Крал, Айртон и Эсекиэль Понсе. Остальные должны были присоединиться к общей группе в четверг. Начнем подготовку к выездной встрече с «Уралом» в полном боекомплекте.

– Илья Кутепов сможет сыграть в Екатеринбурге?
– Физически он готов, а вот выйдет ли на поле – вопрос. Я никогда не называю стартовый состав заранее. Это не в моих правилах. Могу сказать только, что Кутепов со среды полноценно тренируется.

«РАССКАЗОВ И ГУЛИЕВ ДОЖДУТСЯ СВОЕГО ШАНСА»

– Можно ли говорить о том, что уезжавший в молодежную сборную Наиль Умяров стал твердым игроком основы «Спартака»?
– У него большой потенциал. Но для любого молодого игрока главное – это терпение. Только при наличии этого качества можно чего-то добиться. Мне нравится отношение Умярова к делу. Надеюсь, он продолжит прогрессировать. А я ему во всем помогу, потому что, как вы знаете, люблю работать с молодежью. В Германии, Италии масса футболистов уже в 20-21 год становятся профессионалами в полном смысле. В Европе никто не делает скидку на возраст. Но и торопиться никуда не нужно. Всему – свое время.

– Насколько верны слухи о том, что вы не очень довольны Николаем Рассказовым и Аязом Гулиевым и намерены зимой расстаться с ними?
– Не люблю такие вопросы. Потому что это абсолютная неправда. Никогда не понимал, откуда журналисты берут информацию подобного рода… Я уже неоднократно высказывался относительно Рассказова. Хорошо, повторю еще раз: мне нравится этот футболист. Вас такой ответ устраивает? Но на будущее посоветовал бы не ставить вопросы так жестко. Уважайте игроков! Они же тоже все это читают. И им неприятно, когда тиражируются такие «слухи»…

Если говорить по делу, то «Спартаку» нужна стабильность на позиции Рассказова. В последнее время ее закрывают Лоренсо Мельгарехо или Роман Зобнин. Это была вынужденная мера, потому что до этого команда проиграла шесть матчей. Потом ситуация улучшилась – мы одержали три победы в пяти играх. Но я не могу сказать ничего плохого о Рассказове. Простите, я в «Спартаке» всего четыре недели. Не забывайте об этом.

И про Гулиева ничего плохого не скажу. Но сейчас просто некого им заменить. В центре отлично действуют Умяров, Крал и Зелимхан Бакаев. Есть Зобнин, про которого почему-то говорят, что он не должен играть на краю. В общем, хватает объективных причин, почему Гулиев не выходит на поле. Но это не значит, что меня этот игрок не устраивает. Если завтра он выиграет конкуренцию у Умярова, будет играть. То же самое касается Гуса Тила. Пока наша центральная тройка в порядке, не вижу смысла ее разбивать. Но ситуация может в любой момент поменяться. И рано или поздно каждый дождется своего шанса проявить себя. Это футбол.

– «Спартак» отказался от участия в зимнем товарищеском турнире в США. Ваше мнение?
– Сюрпризом для меня это не стало. И не в моей компетенции – подбирать места для проведения сборов. Это работа клубного офиса. Но хорошо, что мы узнали об отказе в перерыве на матчи сборных. Было время заново сверстать план подготовки. Меня он устраивает.

«ПОСТАРАЮСЬ НЕ ПОЛУЧИТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЧЕТВЕРТУЮ ЖЕЛТУЮ КАРТОЧКУ»

– Для вас каждый следующий соперник в РПЛ – как чистый лист бумаги. Какие слабые и сильные стороны «Урала» для себя подметили?
– Скажу только про сильные. «Урал» всегда бьется до конца. Это показали матчи против «Зенита» и «Локомотива». С командой из Санкт-Петербурга «Урал», уступая 0:2, создал огромное количество моментов и в итоге забил. Мог даже сравнять счет… Там отличные фланги, а в центре нападения может выйти на замену такой фактурный и опытный игрок как Павел Погребняк. Навесы в штрафную очень опасны.

– За короткий отрезок времени вы успели получить три желтые карточки. Четвертая повлечет за собой дисквалификацию. Постараетесь сдерживать эмоции в Екатеринбурге, чтобы не оставить «Спартак» без главного тренера на следующий матч против «Зенита»?
– Если честно, не до конца понимаю, за что мне показали три карточки всего в пяти матчах. Это слишком много… Два предупреждения судьи вынесли за то, что я покидал пределы технической зоны. В одном случае – заступил за линию на полшага.

Вообще-то я всегда стараюсь вести себя корректно, никому не грублю. Что ж, теперь буду еще аккуратнее, раз российские арбитры настолько строги. Но надо же понимать, что во время матча тренера захлестывают эмоции. У меня они искренние. Я – итальянец по происхождению, и не мыслю футбола без эмоций.

– К российским судьям вам еще предстоит приноровиться, а успели ли вы привыкнуть к действующему в РПЛ лимиту на легионеров?
– Тут нет никакой сложности. Скажу больше: лимит никак не влияет на состав «Спартак». Даже без всяких ограничений я бы выпускал на поле российских игроков. Пока был только один случай, когда при замене мне напомнили о лимите. Возникла некоторая несогласованность. Но в будущем такое исключено. Никаких неудобств лимит «Спартаку» не доставляет.

«МИНУС ШЕСТЬ – НОРМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ ФУТБОЛА»

– Кого из спартаковцев могли бы выделить по ноябрьским матчам сборных?
– Конечно, я следил за играми. Очень понравилось, как проявил себя Крал в ключевом для Чехии поединке против Косова. Алекс действовал на другой позиции, ближе к атаке, играл «восьмерку» – и забил. В Сан-Марино эффективно вышел на замену Зобнин, Георгий Джикия качественно отыграл весь матч. И не надо говорить, что соперник был простой. Даже Сан-Марино доставляет проблемы, тем более на поле такого плохого качества.

– Джикия до этого забил бельгийцам…
– Видел только обзор той игры, поэтому не буду комментировать. Еще смотрел, как Мельгарехо сыграл за Парагвай против Болгарии. И наблюдал за дуэлью Айртона и Понсе в матче Бразилия – Аргентина. Опять же – в виде хайлайтов. Умярова и Рассказова в молодежной сборной России тоже смотрел. Впечатления – позитивные.

– Напоследок – вопрос о погоде. В Россию постепенно приходит зима. В Екатеринбурге будет гораздо холоднее, чем в Москве. Валенки на матч с «Уралом» наденете?
– (Смеется.) Вы думаете, я не знаю, что такое валенки. На самом деле, я в курсе. И, кроме шуток, это отличная обувь для зимы. Но только в сухую погоду. Если сыро, они промокают…

И вообще, не думайте, что я настолько непривычен к морозам. Моя юность прошла в гористой местности, где бывает очень холодно. Не так, как в России, конечно, но все же. По моей информации, в Екатеринбурге сейчас -20, но в день матча температура повысится до минус шести. Это нормальные условия для футбола.

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