Крал вытащил на Евро-2020 Чехию, а Влашич – Хорватию

КРЫХОВЯК И ШИМАНСКИ ЗАБИВАЮТ ЗА ПОЛЬШУ

Из 20 сборных, пробившихся в финальный раунд чемпионата Европы, пять стабильно имеют в своем составе легионеров из РПЛ. Правда, Антонио Эдер на поле в отборочных матчах не выходил, а Жоау Мариу пропустил последние игры из-за травмы.

Зато в сборных Швеции и Польши футболисты из России выступают постоянно. Краснодарские легионеры Маркус Берг и Кристофер Олссон помогли своим партнерам обыграть на финише Румынию и Фареры и сохранить четырехочковый отрыв от Норвегии. Форвард к тому же записал на свой счет один гол, замкнув подачу Эмиля Форсберга.

Поляки досрочно забронировали себе путевку на Евро-2020, но не стали расслабляться и под занавес квалификации обыграли Израиль и Словению. Железнодорожник Гжегож Крыховяк открыл счет в первом матче, а динамовец Себастьян Шимански – во втором. В обоих случаях поляки удачно разыграли угловые. Крыховяк замкнул на дальней штанге скидку партнера, а Шимански выиграл подбор и классно выстрелил из-за пределов штрафной в ближнюю «девятку». Для него это первый гол за сборную.

ПОПОВ ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ В СБОРНОЙ

Отличился и Алекс Крал. В домашнем матче с главным конкурентом командой Косово чехи уступали со счетом 0:1, но в течение восьми минут спартаковец забил сам и ассистировал Ондржею Челюстке. Эта победа позволила чехам в заключительном туре порадовать сборную Болгарии, одержавшую первую победу в отборочном цикле.

Георги Костадинов и Ивелин Попов в той встрече провели на поле все 90 минут. После этого ростовчанин со спокойной душой объявил о завершении международной карьеры, так что он своей команде в мартовских матчах Лиги наций уже не поможет. Но, возможно, это даст шанс Николаю Димитрову из «Урала». Он дважды вызывался в сборную в 2019 году, но вышел на поле только в товарищеском матче с Ирландией (1:3).

ВЛАШИЧ ВЫИГРАЛ ДУЭЛЬ У МАКА

Важный мяч в противоборстве с конкурентом за выход из группы забил и Никола Влашич. На 56-й минуте при счете 0:1 армеец взял игру на себя, протащил мяч к штрафной и в излюбленном стиле технично уложил его в ближний нижний угол.

Mister and misses: NiGOALa Vlašić !! https://t.co/1tfmFldas1 — Nikola Vlašić Inside (@FansVlasic) November 17, 2019

А спустя 10 минут (хорваты тогда уже вели в счете 2:1) не выдержали нервы у зенитовца Роберта Мака. Он получил вторую желтую карточку и оставил партнеров в меньшинстве. Естественно, спасти игру шансов у них почти не было, ведь словакам была необходима лишь победа. Теперь они попробуют выйти на Евро через задний ход – Лигу наций.

Таким образом, Хорватия, Чехия и Швеция также оформили себе путевки на Евро-2020. Наверняка в финальном раунде к вызывавшимся в ноябре игрокам присоединятся и другие кандидаты из РПЛ, пропускавшие матчи из-за травм, поляк Мацей Рубыс («Локомотив») и швед Виктор Классон («Краснодар»).

БОЛЕЕМ ЗА БЕЛОРУССИЮ, ГРУЗИЮ И ИСЛАНДИЮ

В Лиге наций из 16 сборных имеют российских легионеров в своем составе десять команд, но Сербия (Джордже Деспотович, Урош Спайич), Норвегия (Матиас Норманн), Косово (Бернард Бериша) и Босния и Герцеговина (Тони Шуньич) на сей раз обошлись без футболистов из России. Спайич и Деспотович хотя бы попали в заявку, а остальные по разным причинам и вовсе не дождались приглашения в национальную команду.

Отметим также российский легион в сборной Исландии. При участии Хердура Магнуссона, Арнора и Рагнара Сигурдссонов они не смогли добиться победы в Стамбуле (вообще-то ничья тоже хороший результат, но ее было недостаточно), зато помогли «викингам» обыграть Молдавию. В этой встрече к ним присоединился еще и казанец Видар Кьяртанссон.

В Лиге наций исландцы возглавляют дивизион A, где их соперниками станут три команды из квартета – Болгария, Израиль, Венгрия или Румыния. В случае успеха на Евро к ним могут присоединиться Йон Фьолусон из «Краснодара» и Бьорн Сигурдарсон из «Ростова». Последний выпал в этом году из состава сборной, но еще в 2018-м вызывался регулярно.

Также не утратили шансов сборные Грузии (здесь аж шестеро игроков из РПЛ принимали участие в отборочном раунде), Белоруссии (пятеро «россиян») и Румынии (двое). В общем, на чемпионате Европы нам будет за кого поболеть даже в тех матчах, в которых не принимает участия сборная России.