Криштиану Роналду: «Локомотив» играет в антифутбол. Не люблю такие команды

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«ЛУЧШИЙ ГОЛ – «ЮВЕНТУСУ» В 2018-М, НОЖНИЦАМИ ЧЕРЕЗ СЕБЯ»

– Вы недавно преодолели планку в семьсот голов. Насколько это важное для вас событие?

– Это важно в плане имиджа. Ведь народ обо мне судит по голам и трофеям. Семьсот голов – это, конечно, впечатляющая цифра, мало кто в мире забил столько.

– Помните каждый гол?

– Нет, далеко не все. Слишком много забил. Но если покажете запись какого-то гола, уверен, вспомню, где и когда.

– А помните, к примеру, гол «Фулхэму» в бытность игроком «Манчестер Юнайтед»?

– (Задумался) «Фулхэму» ... Да, помню. Это было у них, забил победный гол в самом конце матча (февраль 2007 года, 2:1, забил на 88-й минуте – прим. ред.).

– Есть какой-то самый любимый гол?

– Сложно сказать. Всегда самым любимым считаешь последний. Хотя, наверное, лучший – «Ювентусу» ножницами через себя (за «Реал» в Лиге чемпионов в апреле 2018-го). Потому что не один год пытался забить таким макаром. И получилось в таком важном матче, в решающий момент и такому классному вратарю как Буффон. И ведь как высоко выпрыгнул! Мяч ударил на высоте почти два с половиной метра. Сам удивляюсь. Считаю, это один из самых красивых голов ножницами в истории. Говорю это вовсе не потому, что я – автор.

– Из 701-го гола (на момент интервью) 165 забили в последние 15 минут матчей – почти четверть. Это говорит о ваших бойцовских качествах?

– Наверное, да. Это значит – всегда борюсь до последней минуты, всегда предельно собран. Это говорит не только о том, что у меня характер, но и о физических кондициях – одно дело забить свежим в начале матча, другое – в концовке. Но, признаю, сам сейчас удивился этой статистике, что вы сказали, хотя знаю, что во вторых таймах забиваю больше, чем в первых. Как правило, я в начале матчей присматриваюсь, не форсирую события, а вот во втором тайме выстреливаю. Хотя все зависит от ситуации, от конкретного матча.

«БЕЗ МЕНЯ МЕССИ В ЧЕМПИОНАТЕ СКУЧНО»

– После перехода из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» вы стали настоящим «серийным убийцей». Как произошло превращение в голевого «маньяка»?

– Уже в 19-20 лет пришло понимание, что футбол – это статистика, выигранные турниры, рекорды. Важно не просто делать свой вклад в победу, уметь обводить, а именно забивать. Самое главное, конечно, победа команды, но затем потом по важности идет, забил ты или нет. Одно зависит от другого. Не сразу, конечно, я стал таким, каким стал. Раньше обводил, устраивал шоу, все эти бешеные переступы. Но в какой-то момент понял: всего этого недостаточно. Надо забивать. Мне повезло, что в «Манчестере» были классные игроки, которые мне об этом твердили и помогали совершенствовать технику.

– Соперничество с Месси стало дополнительной мотивацией в «Реале»?

– Есть такое мнение, что мы подстегивали друг друга, что благодаря этому постоянному соперничеству в чемпионате Испании оба держали планку. Это так. В «Реале» я чувствовал это соперничество острее, чем когда играл в «Манчестере». Так что оно пошло только на пользу и нам, и клубам, стало иметь даже такое символическое значение для «Барсы» и «Реала». Кажется, Месси недавно сказал, что без меня ему в чемпионате несколько скучно. И теми не менее у меня сейчас нет проблем с мотивацией, есть ли кто-то как дополнительный раздражитель или нет, всегда стремлюсь быть лучшим.

– В «Манчестере» вы забивали гораздо меньше, чем в «Реале», играли в основном справа. Что произошло в Испании?

– Я просто включил мозги. Если не дурак, надо перенимать все лучшее, что видишь у партнеров и соперников. Это я и делал в «Манчестере», играя рядом с такими мастерами как Гиггз, Скоулз, Ван Нистелрой, Рио Фердинанд... Просто глупо не учиться у таких ребят. Речь не идет о слепом копировании, но о том, чтобы все лучшее адоптировать к своей индивидуальности. Это я и делал. Я просто внимательно смотрел, как они играют. Сэр Алекс Фергюсон также многому меня научил, я понял, что у меня есть талант именно бомбардира, а не только дриблера и распасовщика. Теперь я, считаю, идеальный футболист, практически без недостатков. Я могу забивать с левой, с правой, головой… Мощный, быстрый. Плюс настоящий профессионал, придерживаюсь определенного режима – вот и результат, хотя уже тридцать четыре с половиной года.

– Да сейчас вы идеальный футболист, но раньше были, наверное, какие-то недостатки, над которыми пришлось работать? В игровом плане, в плане физики?

– Работал над всем. И в плане физики, и в плане психологии. Конечно, нельзя достичь абсолютного совершенства, но я хочу быть таким или почти таким. Всегда это было движущей идеей. .

«МОЯ ВОЛЯ – ИГРАЛ БЫ ТОЛЬКО ЗА СБОРНУЮ И В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ»

– Вы говорите о психологической подготовке. В чем именно выражалась эта работа?

– Она очень многогранна. Приведу вам такой пример. Был тяжелый матч против «Локомотива», который играла в антифутбол, просто не шла вперед. С голами были большие проблемы. Мне так и не удалось это сделать, даже злость взяла. Но это нормально. Если вам все равно, значит, вы просто занимаетесь не своим делом. Слава богу, мы победила – это главное. Но когда я пришел в раздевалку, я просто выкинул все из головы. А потом пошел в ресторан с кое-кем (Смеется). Вернулся домой в четыре утра. Перед сном принял ледяную ванну. Проснулся в 10 утра, позавтракал. В одиннадцать уже был в тренажерном зале. То есть все делал по своему обычному распорядку. Только придерживаясь четкого режима, можно пятнадцать лет возглавлять рейтинги.

– Недавно вы нам говорили об йоге и медитации…

– Я много достиг еще и потому, что живу в хорошем окружении, среди неглупых людей, которые меня любят и мотивируют. Каждый божий день я чему-то у них учусь. Беру лучшее от каждого, с кем бы ни общался. Года четыре назад, после того, как стал папой, вдруг понял, что в детстве валял дурака: плохо учился, не взял от школы, того, что она могла дать. Дети во мне возбудили жажду познания. Сейчас я хочу учиться, хочу стать образованным человеком, много читаю, в частности медицинские книги, книги об йоге... Я смотрю много документальных фильмов о тех, кто владеет этим искусством, кто учит медитации. Я погружаюсь в это состояние на 15-20 минут, и помогает. Ей богу! Этому должен научиться каждый, потому что жизнь – сплошной стресс. Надо учиться его снимать.

– Медитация помогает вам в футболе?

– Она снимает напряжение, успокаивает. Я медитирую почти каждый день, в частности работаю над правильным дыханием. В эти моменты я ухожу в себя. Есть много разных способов медитации…

– Трибуны, фанаты, судьи, тренеры – все это источники стресса? Все это мешает забивать?

– Скажу вам так. Моя воля, играл бы только самые главные матчи. То есть только за сборную и в Лиге чемпионов. Это матчи, на которые выходишь с особым настроем – когда ажиотаж, какая-то сложная обстановка, большая ответственность. Но настоящий профессионал должен играть как можно больше: ради своего престижа, ради команды, клуба, который вам за это и платит. Так что всегда надо быть в форме. Что касается реакции трибун – я особо на это не обращаю внимание.

– Главное качество бомбардира…

– Во-первых, нужен талант. Без этого никуда. Но только на одном таланте не выедешь – надо работать. Ничего не падает с неба. Если бы не пахал, как папа Карло, ничего бы не добился.

– Самый неприятный для вас защитник…

– Не люблю играть против команд, которые стеной встают у своих ворот, как это было вчера. Это не футбол. Зачем вообще выходить на поле, если так боишься соперника! Не хочу ни в кого бросать камень, это личное мнение. Понятно, у каждого свои методы. Но как победить, если не атакуешь! Вопрос можно ставить и шире – применительно не только к футболу, но и к жизни вообще. Ничего из ничего не бывает.

– Есть какой-то гол, который мечтаете забить?

– Нет. Забил уже выше крыши – больше семисот. Плюс те, которые записали на других…

«МОЯ ЦЕЛЬ – СТАРЕЯ, ОСТАВАТЬСЯ МОЛОДЫМ»

– Вам скоро стукнет тридцать пять – чувствуете возраст?

– Конечно, а как иначе! Все стареют. Можно быть здоровым, не болеть, но организм изнашивается и с этим ничего не поделаешь. Но можно быть стариком, однако чувствовать себя молодым. Понимаете, о чем я? Средняя продолжительность жизни мужчины сегодня – 82,5 года. Но уже с 65 лет люди начинают терять память, забывать имя собственного сына, глотать таблетки. С годами меняется качество жизни. Моя цель – старея, оставаться молодым, то есть конкурентоспособным. Можете назвать игрока моего возраста, который играет так же здорово да еще в такой команде как «Ювентус»? Это очень и очень не просто. Говорят, что я удивительно физически развит, но дело не только в тренировках. Огромную роль играет образ жизни, питание, сон, специальные упражнения. Около 70% моей жизни посвящено футболу. Чтобы играть долго, надо шевелить мозгами. Я называю это культурным уровнем футболиста.

– Но ведь в сезоне бывают спады, невозможно все матчи играть на одном дыхании…

– ... (Перебивает) Посмотрите на молодых ребят! Им двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, классные футболисты, но регулярно получают травмы. Думаете, это случайно? Они говорят: не везет. Но что такое «не везет»? В жизни можно брать пример с тех, кому везет и с тех, кому не везет. Я в какой-то момент решил брать пример с первых. И делать только то, что приносит удачу. Бог все видит. Я сделал карьеру только благодаря тому, что у меня все упорядочено. Одно дело быть лучшим два, три года, совсем другое – шестнадцать или семнадцать лет… И дело не только в таланте. Скажу вам одну вещь: многие судят о футболе, не зная всего околофутбола, какие внутри царят законы, какие там секреты, кто с кем дружит, какие у кого амбиции, какие тренеры… То есть всего того, во что я врубался пятнадцать лет. Все это называется – футбол, здесь очень много нюансов, без знания которых невозможно шестнадцать лет подряд номинироваться на Золотой мяч.

– Вчера вечером мы говорили о Майкле Джордане – как ему удалось играть до столь преклонного возраста. Что-то почерпнули и из его опыта?

– Как и у всех других успешных людей. Речь не только о спортсменах. Люблю читать о нобелевских лауреатах, о том, что они изобрели, произвели, создали, разработали. Нобелевская премия для этих людей – это как «Золотой мяч» для меня. Хочу знать, почему и каким образом они что-то изобрели. Это нет просто интерес, это обогащает.

«КОГДА ЗАКОНЧУ, МНЕ БУДЕТ ПО БАРАБАНУ, ЧТО ОБО МНЕ ДУМАЮТ ЛЮДИ»

– Процесс совершенствования напрямую зависит от страны, клуба, где вы играете, от тренеров?

– Футбол в Англии – не то же самое, что в Испании или в Италии. И то, что я играл в трех разных чемпионатах, это было очень полезно для меня как для футболиста. Никогда ничего бы не достиг, если б боялся трудностей, риска, боялся выйти из своей зоны комфорта. Все не так просто. Я хочу познавать жизнь во всем многообразии, жить не по одному какому-то раз и навсегда написанному сценарию. Многие удивлялись, что я решил в 33 года перейти в «Ювентус». Что он с ума сошел! Но в прошлом году меня признали лучшим в Серии А. У меня есть отличное качество – умение адаптироваться. Переходы из команды в команду, от одного тренера к другому, из клуба в сборную – все это никак не влияет на качество моего футбола. Не думаю, что есть много футболистов, которым удалось стать чемпионами Англии, Испании и Италии. Да, я играл в великих клубах, но это не умаляет моей заслуги. Где бы ни играл, все мои команды неизменно побеждали в чемпионатах.

– Должен ли бомбардир обязательно быть индивидуалистом?

– Все бомбардиры в той или иной степени индивидуалисты. В любой команде есть такой парень. Главное, что бы каждый знал свою роль.

– Сейчас вы занимаете шестую строчку в списке лучших бомбардиров мира в официальных матчах следом за Гердом Мюллером и в сотне голов от №1 – Йозефа Бицана. Ваша цель – возглавить рейтинг?

– В принципе, почему бы и нет – не так много осталось забить для этого. Главное, чтобы это не стало идеей фикс. Все, что я имею в жизни – досталось естественным путем. То есть, я просто хорошо делал свое дело, не задумываясь о целях. Все эти мысли только мешают! Не стоит заморачиваться. Надо просто получать удовольствие от работы – так делаются самые великие дела. Но, повторю, если при этом удастся побить и этот рекорд…

– Как думаете, каким в истории футбола вас будут вспоминать, что будут говорить о вас люди?

– Всегда приятно слышать комплименты. Хотел бы, чтобы обо мне говорили как о лучшем игроке, фантастическом футболисте. Но если сейчас меня волнует то, что обо мне говорят, когда закончу играть, все будет по барабану…

– Да ладно!

– Не шучу. Пятнадцать лет уже жертвую всем ради футбола. Но когда решу закончить, буду думать не о том, что было, а о том, что будет. Буду встречаться с друзьями, наслаждаться семейной жизнью, растить детей, следить за их учебой. Сам буду учить их уму разуму. Но всему свое время. Я еще поиграю…