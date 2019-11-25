Пенальти в ворота «Спартака» был. Миролюбие Волошина не признак высокого класса

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В РПЛ до зимней паузы осталось провести два тура. К сожалению, не вижу принципиального различия между десятью предыдущими розыгрышами турнира и нынешним чемпионатом – тот же низкий уровень качества судейства, та же бесконтрольность деятельности Департамента судейства и инспектирования (ДСИ), те же нарочито приятельские отношения в судейском движении и т.д. На ум приходит известное выражение Льва Николаевича Толстого из романа «Война и мира»: «Ничто не меняется в доме Облонских».

Мне звонят по телефону знакомые, читающие раздел «Рейтинг Левитина», и задают один и тот же вопрос: «Почему Общественное судейское объединение не может (не желает) помочь участием своих специалистов в работе ДСИ»? Постараюсь дать ответ. Мною лично написаны письма руководителям ДСИ Валентину Иванову, Роберто Розетти, Андрею Будогосскому и Александру Егорову, в которых говорилось о желании специалистов ОСО оказать помощь ДСИ путем заключения договора о сотрудничестве по решению назревших судейских проблем.

Увы, ни одного ответа от них получено не было. Причина банальна и проста – пришлые извне специалисты не нужны, поскольку их приход внесет определенный дисбаланс и нарушит существующую систему судейства со всеми ее недостатками и пороками, а существующая болотная судейская система вполне устраивает недальновидных судейских ретроградов. Члены ОСО во главе с Анзором Кавазашвили уверены в необходимости внедрения общественного контроля, который позволит обеспечить чистоту и прозрачность деятельности ДСИ и окажет положительное влияние на качество судейства.

Что касается непосредственно 17-го тура РПЛ, в нем арбитры допустили две грубые ошибки, что на общем фоне (60 за 17 туров, или 3,5 на восемь матчей) выглядит даже не таким уж ужасным результатом.

«Тамбов» – «Локомотив» – 2:3

Судья: Павел Кукуян

65-я минута – верное решение. Гол в ворота «Локомотива» был отменен правильно, однако стоит отметить, что ассистент с опозданием поднял флаг, определив «вне игры». Как следствие, споры со стороны футболистов «Тамбова», до которых можно было дело не доводить.

Кукуян высоко держал планку по фиксации нарушений с первой и до последней минуты. Его отличает глубокое чтение игровых ситуаций, отличная физическая подготовка, которая позволяет все время находиться на оптимальном расстоянии от игровых моментов борьбы за мяч, простая (не показная) четкая жестикуляция, уверенные (не суетливые) действия и принципиальные грамотные решения.

Вот именно судей такого класса сегодня явно не хватает в обойме судей премьер-лиги. Кукуян, безусловно, способный, талантливый и перспективный арбитр. По итогам тура считаю его сильнейшим.

«Рубин» – «Зенит» – 1:2

Судья: Сергей Иванов

Игру провел уверенно и квалифицированно. Иванов известен тем, что в конце игры (за 10-15 минут до финального свистка) старается не влиять на имеющийся результат. В Казани свистки на мнимые мелкие нарушения (полуфолы) в конце игры он не давал, с чем его хотелось бы и поздравить. Во всех ключевых моментах игры решения Иванова были логичными и принципиальными.

«Оренбург» – «Ахмат» – 1:2

Судья: Алексей Еськов

20-я минута – верное решение. Защитник «Ахмата», падая в своей штрафной и не видя полета мяча, неумышленно сыграл рукой. Отсутствие умысла – главный аргумент, поэтому Еськов, хорошо видя этот момент, пенальти не назначил.

35-я минута – спорное решение. Возможно, самый сложный эпизод тура. В штрафной «Оренбурга» мяч попал то ли в руку Аюпову, то ли в плечо. Глава ДСИ Егоров признал ошибочность данного решения, но я оценивать его не берусь – в матче был всего один повтор, и по нему оценить момент очень сложно. Поэтому оставляем данный эпизод на усмотрение судьи.

Если в ряде предыдущих матчей главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов справедливо критиковал судейские решения, ущемляющие его команду, то в действиях Еськова абсолютно никакой предвзятости не было. Единственным спорным моментом стало назначение пенальти в ворота «Оренбурга», и арбитр не по своей воле попал в эту сложную ситуацию. Тем не менее, Егоров отстранил Еськова от судейства в ближайших турах.

«Динамо» – «Ростов» – 2:1

Судья: Василий Казарцев

31-я минута – верное решение. Удар сзади по ноге привел к падению Плиева в пяти метрах от ворот «Ростова». Свисток арбитра сначала промолчал, но после небольшой паузы и подсказа ассистентов VAR (Мешков, Сухой) был справедливо назначен пенальти.

83-я минута – верное решение. Норманн грубо сыграл в своей штрафной, задев мыском бутсы Филиппа по лицу. После аж 5-минутной паузы, включившей в себя беседу с ассистентами и самостоятельный просмотр Казарцевым эпизода, он все же назначил пенальти.

90+6-я минута – грубая ошибка. Паршивлюк около линии своей штрафной чисто сыграл в мяч, но Зайнутдинов повалился на газон. На сей раз Казарцев принял решение назначить пенальти без совещания с ассистентами VAR. Решение это ошибочное. На его счастье, Шунин пенальти парировал.

Казарцев очень интересный судья, по частые проколы в этом сезоне отрицательно влияют на его рейтинг. Ему необходимо критически осмыслить свои решения, особенно в штрафной площади, поскольку индивидуальные потенциальные судейские кондиции позволяют ему обходиться без помощи VAR.

«Уфа» – «Сочи» – 1:1

Судья: Алексей Матюнин

Игра в Уфе проходила в упорной борьбе. Все фиксировалось Матюниным своевременно и квалифицированно, планка нарушений была на высоте. Однако в конце матча при счете 1:1 он дал пару свистков за нарушения, которых фактически не было. Указанная слабость и боязнь обострения игры присущи не только Матюнину.

Исходя из хода игры, можно сказать, что ничья не устраивала обоих соперников, зато как будто устраивала главного судью. Парадокс, который явно противоречит глубокому пониманию правил игры, которые Матюнин показал за 10 минут до окончания встречи. Тактика «стрельбы по пустым окопам» противоречит духу футбола и не красит его судейство.

«Урал» – «Спартак» – 0:0

Судья: Николай Волошин

36-я минута – грубая ошибка. Джикия в штрафной рукой схватил за предплечье убегавшего от него Кухарчика. Волошин находился рядом, но развел руки в стороны, не считая нужным назначить пенальти.

Явное миролюбие проявил арбитр, не назначив явный пенальти в ворота «Спартака» и показав за игру всего две желтые карточки, хотя явно грубых фолов, заслуживавших предупреждений было в два раза больше.

«Арсенал» – «Краснодар» – 1:2

Судья: Станислав Васильев

62-я минута – верное решение. Игнатьев выскочил один на один с Шамовым и пробросил мяч мимо него, после чего вратарь врезался в нападающего. Пенальти назначен верно.

Интересный, перспективный судья. Ему требуется грамотный наставник, который поможет устранить небольшие шероховатости, не внося серьезных корректив в стиль его судейства. Васильев обладает твердостью характера, что наглядно проявилось при назначении пенальти в ворота хозяев.

ЦСКА – «Крылья Советов» – 1:0

Судья: Владислав Безбородов

Долго можно перечислять положительные моменты в судействе Безбородова, но отмечу лишь наиболее значимые и примечательные. К ним относится спокойная, уверенная и солидная манера судейства, которая способствовала его авторитету, чего так часто не хватает нашим судьям в РПЛ.

Есть выражение: «Ошибаться надо уверенно», поскольку абсолютно безошибочным судейство не бывает. Безбородов тоже ошибся за пять минут до конца основного времени, назначив вместо углового удар от ворот ЦСКА. Но это была небольшая помарка в отлично проведенной им встрече.

ЛУЧШИЙ СУДЬЯ ТУРА: Павел Кукуян (Сочи)

Судейские ошибки в РПЛ-2019/20

Судья Ошибки Матчи В среднем за матч Пенальти Удаления Голы Всего Кукуян - - - 0 7 0,00 Еськов - - 1 1 9 0,11 Сухой - 1 - 1 7 0,14 Турбин 1 1 - 2 9 0,22 Иванов 2 - - 2 9 0,22 Матюнин 1 1 - 2 7 0,29 Безбородов 3 1 - 4 11 0,36 Волошин 3 1 - 4 10 0,40 Лапочкин 2 1 1 4 10 0,40 Васильев 3 - 1 4 9 0,44 Казарцев 5 - - 5 10 0,50 Мешков 2 3 1 6 11 0,55 Карасев 5 - 2 7 10 0,70 Панин 3 - - 3 4 0,75 Вилков 7 1 2 10 9 1,11 Левников 2 1 - 3 2 1,50 Москалев 1 - 1 2 1 2,00

Шестеро арбитров обошлись в 17-м туре без грубых ошибок. Кукуян (ни одной грубой ошибки в семи матчах!) и Еськов укрепили свои позиции во главе рейтинга, а Иванов закрепился в первой пятерке. Арбитры Матюнин и Безбородов обошли в рейтинге допустившего ошибку в Екатеринбурге Волошина, а Васильев – ошибившегося в матче «Динамо» – «Ростов» Казарцева.

Среди судей с высоким рейтингом тур пропустили арбитры Сухой и Турбин, но в остальном на матчах работали практически все лучшие, кто есть в распоряжении ДСИ.