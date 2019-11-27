Андрей Талалаев: Раки после матчей – это белок, а пиво – мальтоза

– На зимний перерыв «Химки» ушли, отставая на два очка от лидирующего в ФНЛ «Ротора». Как оцените итог 25 туров?
– Я бы не стал отталкиваться от занимаемых командами мест. «Ротор» – первый, но по качеству игры лидерами турнира я бы назвал «Торпедо» и «Чертаново». Что касается «Химок», то я горд тем, что делает вся наша команда – начиная от игроков и тренеров и заканчивая клубным руководством. Мы больше всех забили, меньше всех пропустили. За наш футбол мне точно не стыдно.
Да, ничья с «Краснодаром-2» в заключительном осеннем туре немного расстроила. Могли уйти на перерыв вровень с «Ротором». Но даже по итогам этого матча я испытывал гордость за то, как ребята отыграли второй тайм. В «Химках» сложился коллектив, с которым приятно работать. Все выкладываются на сто процентов. И опытные игроки вроде Дмитрия Хомича, Владимира Дядюна, Дмитрия Тихого, Ильи Кухарчука, и те, кого широкая аудитория пока знает плохо.
Параллельно мы решаем сразу несколько задач, поставленных губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Довели среднюю посещаемость домашних матчей до пяти тысяч, ввели в состав 10 воспитанников «Химок», из которых четверо имеют постоянную практику.
– А задача выйти в РПЛ перед клубом была поставлена?
– Летом так вопрос не ставился. Напомню, наш тренерский штаб пришел в «Химки» в середине прошлого сезона, когда команда занимала в ФНЛ 14-е место. Мы ударно провели весенний отрезок, но сразу просить бюджет под борьбу за премьер-лигу не стали. Этот вопрос будет обсуждаться зимой. Но в любом случае вознаграждения игроков изначально привязаны к итоговому месту в таблице. И никто не будет никого искусственно сдерживать, даже если задачу выхода «Химок» в премьер-лигу официально не озвучат.
– В отношении «Торпедо» подобные подозрения возникают. Из слов руководителя этого клуба Романа Авдеева многие сделали вывод, что москвичи отказываются от борьбы за путевки в РПЛ. После этого, кстати, теперь уже экс-лидеры ФНЛ выдали серию из ничьей и трех поражений…
– Не вижу прямой связи между словами Авдеева и результатами «Торпедо». И уверен, что никто никому специально не проигрывает. Просто у этой команды довольно ограниченная основная обойма. Было понятно, что 12 человек не смогут ровно пройти 25-матчевый отрезок, и это не считая Кубка. Травмы Сергея Божина, Игоря Лебеденко, Александра Рязанцева серьезно влияли на «Торпедо». Так что все логично. Как раз без Рязанцева, который определяет ритм, скорость и качество игры, черно-белые и потеряли 11 очков в четырех турах перед перерывом.
«Химки» в чем-то похожи на «Торпедо», но мы все же не так зависим от функционального состояния возрастных игроков, да и в атаке ротация у нас больше. Теперь нужно добавить хотя бы одного сильного исполнителя уровня РПЛ в защиту.
– Получается, цель попадания в премьер-лигу все же стоит.
– Я считаю нашу команду претендентом на повышение в классе. Но цели на весенний отрезок будут сформированы по итогам встречи с руководством.
– О Кубке России там речь зайдет? «Химки» пробились в четвертьфинал, в котором предстоит сыграть в начале марта с «Торпедо»…
– Мы сейчас активно общаемся с болельщиками. И на недавней встрече они напомнили, что в 2005 году «Химки» выходили в кубковый финал. Поэтому сейчас не собираемся останавливаться на достигнутом. Тем более что «Торпедо» лично для меня – серьезный раздражитель. На предыдущих стадиях мы с общим счетом 5:1 обыграли «Рубин» и «Оренбург», у которых тогда была хорошая пресса в РПЛ. Как говорится, игроки почувствовали кровь – и у них появились новые стимулы побеждать дальше. Но нам пока сложно нащупать грань между уверенностью и самоуверенностью. Неслучайно после кубковых успехов матчи ФНЛ «Химкам» давались сложно. Постараемся весной найти правильный баланс.
– Какой матч доставил вам наибольшее удовлетворение?
– Если говорить о Кубке, то первый тайм в Оренбурге был близок к идеалу. Мы показали тогда, что «Химки» сильны коллективизмом. А еще та поездка запомнилась… поеданием раков. Никита Саталкин из «Оренбурга» привез в аэропорт целое ведро. Вот мы всем тренерским штабом их тихо и спокойно под пиво и «уговорили».
– Игроки тоже ели раков?
– Конечно – это же белок. Но игроки ели раков отдельно от тренеров. Стараемся обходиться без панибратства.
– А пиво футболистам разрешается?
– После матчей – да. Это же мальтоза… А вообще, в первый час мы заполняем углеводное окно, которое необходимо для строительства новой мышечной структуры. Пиво же появляется в раздевалке на дни рождения. У нас, как в хорошей семье, есть рамки приличия. За эти полтора сезона еще не было ни одного штрафа за неспортивное поведение.
– Что всегда присутствует в раздевалке «Химок» после матчей?
– Углеводное насыщение идет самыми простыми способами. Игрокам предлагается печенье «Юбилейное» и 12–15 пицц. В основном «маргариты» и «четыре сыра», в которых больше углеводов… Так как наш тренер по физподготовке – итальянец, игровой цикл никогда не заканчивается с финальным свистком. Есть еще период заминки – упражнения для тех, кто мало играл. С напитками и медикаментозной поддержкой.
– Не боитесь, что зимой лидеров «Химок» переманят к себе клубы РПЛ?
– Я очень надеюсь, что на повышение уйдут ведущие игроки наших конкурентов. Знаю, что несколько торпедовцев уже на карандаше… А по поводу возможных трансферов «Химок» не у меня надо спрашивать. Я же не отвечаю за селекцию. Могу сказать, что Кухарчук и Тихий заслужили право играть в премьер-лиге. Верю, что они там и окажутся. В составе нашей команды.
– Многих удивило, когда в «Химки» летом перешел 27-летний украинский полузащитник Артем Полярус, который пробился с «Александрией» в групповой турнир Лиги Европы…
– Вас удивляет, как он решился поменять Украину на Россию? Все просто. Во-первых, Полярус – абсолютно аполитичен. Во-вторых, Артем и раньше хотел играть у тренера Талалаева, но в моих предыдущих командах для этого не было условий. В «Химках» он получил шанс прогрессировать. И стал открытием первой половины сезона. На него уже поступают миллионные предложения.
– Отпустите?
– Ни в коем случае. Да он и сам никуда не рвется.
– Есть опасения, что весной в борьбу за выход в премьер-лигу может вмешаться судейский фактор?
– Вообще, я уже давал себе зарок не комментировать трансферы и судейство. Но раз уж вы спросили, выскажу уверенность в том, что весну наши арбитры отработают более качественно, чем осенний отрезок. Для этого есть все предпосылки в связи с реформами, которые задумал РФС.
А проблема, на самом деле, очень острая. Мне кажется, надо ужесточить ответственность судей. Порой две-три их ошибки могут лишить тренера работы на год-два. Но мы часто видим, как арбитр, ошибаясь из тура в тур, все равно продолжает работать.
И, конечно, должна быть более-менее единая трактовка уровня жесткости в единоборствах. Встречаются судьи, при которых в принципе нельзя прессинговать. Они фиксируют по 30 фолов – ты просто рискуешь нарваться на удаление. Вот почему, кстати, «Химки» ближе к концу осени отказались от своего привычного агрессивного стиля. Мы были вынуждены подстраиваться.
И ничего хорошего в этом нет. Судьи – такие же участники процесса, как игроки и тренеры. И они тоже должны способствовать повышению качества футбола во внутрироссийских соревнованиях. А получается наоборот. Из-за такой манеры судейства мы часто наблюдаем примитив в исполнении команд, которым потом сложно перестроиться в еврокубках.
– Вы были солидарны с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко, когда тот просил судью сделать «лицо попроще»?
– И да, и нет. Считаю, что при всех проблемах у нас достаточно квалифицированных арбитров, и я вижу, как на сборах они усердно готовятся. Просто, повторюсь, контроля за их работой не хватает. Несправедливо вешать всех собак на Александра Егорова. Но ему этот контроль необходимо наладить.
– До «Химок» вы тренировали «Пюник» в чемпионате Армении, где вас признали тренером года. С какими чувствами восприняли результат недавнего матча отбора к Евро-2020 Италия – Армения?
– Игру не смотрел. Но мой друг, который тесно общается с главным тренером сборной Армении Абраамом Хашманяном, позвонил и сказал, что случилась трагедия. Согласен с ним. Не из-за счета 1:9, а потому что теперь Хашманяна наверняка снимут, хотя это очень сильный специалист, который мог вывести команду на новый уровень. Не надо переоценивать нынешнюю силу армянского футбола. Там сейчас все, как в России начала 90-х. Многое надо менять. Так что разгром от Италии закономерен. Что вы хотите от сборной, которая дважды сыграла вничью с Лихтенштейном, уступила на своем поле Гибралтару в Лиге наций?..
Тем не менее там есть все предпосылки для прогресса. Если подтянуть функционалку и дисциплину. Сужу об этом по игрокам молодежной сборной Армении, с которыми мы работали в «Пюнике» девять месяцев. До этого команда крупно проигрывала в своем отборе Австрии и Сербии, потом зарубилась с теми же австрийцами 2:3 и отобрала очки у сербов. Другой пример того, как быстро можно прогрессировать при правильной организации тренировочного процесса, – это сборная Украины. Еще два года назад было невозможно представить, что команда так уверенно выйдет на Евро из группы с Португалией и Сербией.
– А как оцените результат отбора для сборной России?
– Как закономерный.
– То есть один матч финальной стадии – против Бельгии – мы уже проиграли?
– Если будем пытаться соревноваться с ними в игре в футбол, как недавно в Санкт-Петербурге, то да. Но Станислав Черчесов совершенно правильно попробовал. Не получилось – ничего страшного. На чемпионате Европы наверняка будем действовать иначе. К тому же там в группе будут не только бельгийцы. А в плей-офф можно выйти с третьего места. Главное – качество игры команды растет.
– Вы в этом уверены? При Черчесове мы ни разу не победили в основное время соперников из топ-20 рейтинга ФИФА…
– Никто не спорит с тем, что нам не хватает реализации в заключительной стадии. Вариантов Б у нас не так много. Вот выпали из состава Александр Головин и Денис Черышев – усилий одного Артема Дзюбы недостаточно… Тем не менее, помимо «стандартов», хорошей обороны и быстрых контратак, которые и раньше были, появилось взаимодействие при работе на флангах, улучшился прессинг. Сейчас мы чаще срываем атаки. Плюс не забывайте, что перед Евро-2020 у Черчесова будет время, чтобы заложить такую же функциональную базу, какая обеспечила нам успешный результат на чемпионате мира.
– Того результата не было бы без гениальной игры в ворота Игоря Акинфеева. Надо пытаться вернуть его в сборную к Евро-2020?
– Бесспорно, Акинфеев способен сыграть лучше любого из конкурентов, но о его необходимости этому составу сборной говорить не берусь. Тренерам виднее. Все знают, насколько Акинфееву важно быть лидером команды. Но после чемпионата мира распределение ролей в коллективе изменилось.
– Что делать с болельщиками, которые на матче Сан-Марино – Россия, а затем на игре «Урал» – «Спартак» скандировали нецензурные кричалки в адрес Артема Дзюбы? Все это уже начинает напоминать травлю лидера сборной перед Евро…
– А что с ними можно сделать? Дебилы и озлобленные люди были, есть и никуда не денутся. Но при этом не надо никого дубинками лупить. Лучше попытаться выстроить хоть какой-то диалог.
– На месте партнеров Дзюбы пошли бы аплодировать трибунам в Сан-Марино после всего услышанного во время игры?
– Так они же аплодировали людям, которые их поддерживали, а не той кучке провокаторов. Главное, чтобы команда оставалась вместе. Мы в «Химках» после матча собираемся в центральном круге, говорим друг другу какие-то слова и идем к трибунам… Вообще, не хочется устраивать грандиозный конфликт из-за этого эпизода с Дзюбой. Сборная провела отличный год – давайте вместе радоваться.
– Хотели бы, чтобы на Евро-2020 Россия сыграла с Украиной?
– Нет. Жизненные трагедии политизируют и усугубляют ситуацию. Не стоит лишний раз провоцировать. Лучше команды развести.
– После группового этапа разводить уже некуда.
– Значит, встретимся в финале.
– Кого считаете фаворитом чемпионата?
– Немцев, французов и бельгийцев. Эти команды выделяются.
– А как же англичане – потенциальные хозяева финального матча с их суперпоколением?
– У Англии хорошая, молодая команда, но ей еще многого не хватает. Лига наций это показала. А в отборе к Евро англичане с топ-соперниками не встречались. Впрочем, они, конечно, могут выстрелить. Как и другая растущая сборная – Голландии.
– В последнее время радует молодежная сборная России. Это ресурс для Черчесова перед Евро?
– Здорово, что лидеры «молодежки» имеют постоянную практику в РПЛ и ФНЛ. Два-три человека могут быть конкурентоспособными и в главной сборной. В первую очередь – это Магомед-Шапи Сулейманов, Матвей Сафонов, Федор Чалов. Но, с другой стороны, правильно ли выдергивать их из команды, которая тоже решает серьезные задачи по своему возрасту? Правда, в молодежных турнирах прогнозировать очень сложно. Остается только пожелать ребятам не останавливаться в своем развитии.
– А как остановить регресс российских клубов в еврокубках? Мы уже отдали шестую строчку рейтинга УЕФА португальцам – и, видимо, надолго.
– Считаю, к потере рейтинговых очков в первую очередь привело безответственное отношение «Арсенала», «Спартака» и «Краснодара» к старту еврокубков. Нельзя формировать составы уже после начала сезона. Тот же «Олимпиакос», который не пустил краснодарцев в Лигу чемпионов, уже в мае объявил имена новичков, призванных заменить уходящих лидеров. А наши клубы положились на авось. И получили то, что получили.
– Но ведь проблемы возникли и у других. Даже у «Зенита», разница в игре которого в РПЛ и ЛЧ ощущается.
– Так еврокубки и наш чемпионат – не одно и то же. Там гораздо более высокая интенсивность. Мы видим это на примере Головина, который, уехав во Францию, уже не показывает такую же эффективность, как в ЦСКА. Опять мы возвращаемся к проблеме качества футбола, о котором говорили, обсуждая манеру судейства. За последние годы наш чемпионат потерял многих звезд – Халка, Акселя Витселя, Понтуса Вернблума, Вагнера Лав… Значит, выезжать на индивидуальных качествах отдельных исполнителей уже не получится. Нужно повышать командную скорость, плотность ведения единоборств.
– Но неужели в Болгарии и Венгрии дела с этим обстоят лучше? А ЦСКА проигрывал в Лиге Европы «Лудогорцу» и «Ференцварошу».
– К сожалению, в методике подготовки наши клубы уступают не только ведущим чемпионатам. В Европе все спокойно играют по два матча в неделю. И никто не жалуется. Чтобы повысить интенсивность в РПЛ, надо начать с юношеского уровня. А то у нас молодой парень привыкает играть по 30 матчей в году, а потом на взрослом уровне просто не готов к 60–70…
Я недавно вернулся из Краснодара. Но где еще у нас есть барокамеры и криокамеры? А в Европе это общее место. Проблеме восстановления там уделяют серьезнейшее внимание. И мы, с нашими перелетами и расстояниями, обязаны придерживаться европейских трендов. Иначе не сможем конкурировать на международной арене.