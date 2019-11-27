Андрей Талалаев: Раки после матчей – это белок, а пиво – мальтоза

«НИКТО В ФНЛ НИКОМУ СПЕЦИАЛЬНО НЕ ПРОИГРЫВАЕТ»

– На зимний перерыв «Химки» ушли, отставая на два очка от лидирующего в ФНЛ «Ротора». Как оцените итог 25 туров?

– Я бы не стал отталкиваться от занимаемых командами мест. «Ротор» – первый, но по качеству игры лидерами турнира я бы назвал «Торпедо» и «Чертаново». Что касается «Химок», то я горд тем, что делает вся наша команда – начиная от игроков и тренеров и заканчивая клубным руководством. Мы больше всех забили, меньше всех пропустили. За наш футбол мне точно не стыдно.

Да, ничья с «Краснодаром-2» в заключительном осеннем туре немного расстроила. Могли уйти на перерыв вровень с «Ротором». Но даже по итогам этого матча я испытывал гордость за то, как ребята отыграли второй тайм. В «Химках» сложился коллектив, с которым приятно работать. Все выкладываются на сто процентов. И опытные игроки вроде Дмитрия Хомича, Владимира Дядюна, Дмитрия Тихого, Ильи Кухарчука, и те, кого широкая аудитория пока знает плохо.

Параллельно мы решаем сразу несколько задач, поставленных губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Довели среднюю посещаемость домашних матчей до пяти тысяч, ввели в состав 10 воспитанников «Химок», из которых четверо имеют постоянную практику.

– А задача выйти в РПЛ перед клубом была поставлена?

– Летом так вопрос не ставился. Напомню, наш тренерский штаб пришел в «Химки» в середине прошлого сезона, когда команда занимала в ФНЛ 14-е место. Мы ударно провели весенний отрезок, но сразу просить бюджет под борьбу за премьер-лигу не стали. Этот вопрос будет обсуждаться зимой. Но в любом случае вознаграждения игроков изначально привязаны к итоговому месту в таблице. И никто не будет никого искусственно сдерживать, даже если задачу выхода «Химок» в премьер-лигу официально не озвучат.

– В отношении «Торпедо» подобные подозрения возникают. Из слов руководителя этого клуба Романа Авдеева многие сделали вывод, что москвичи отказываются от борьбы за путевки в РПЛ. После этого, кстати, теперь уже экс-лидеры ФНЛ выдали серию из ничьей и трех поражений…

– Не вижу прямой связи между словами Авдеева и результатами «Торпедо». И уверен, что никто никому специально не проигрывает. Просто у этой команды довольно ограниченная основная обойма. Было понятно, что 12 человек не смогут ровно пройти 25-матчевый отрезок, и это не считая Кубка. Травмы Сергея Божина, Игоря Лебеденко, Александра Рязанцева серьезно влияли на «Торпедо». Так что все логично. Как раз без Рязанцева, который определяет ритм, скорость и качество игры, черно-белые и потеряли 11 очков в четырех турах перед перерывом.

«Химки» в чем-то похожи на «Торпедо», но мы все же не так зависим от функционального состояния возрастных игроков, да и в атаке ротация у нас больше. Теперь нужно добавить хотя бы одного сильного исполнителя уровня РПЛ в защиту.

– Получается, цель попадания в премьер-лигу все же стоит.

– Я считаю нашу команду претендентом на повышение в классе. Но цели на весенний отрезок будут сформированы по итогам встречи с руководством.

«ДЛЯ МЕНЯ «ТОРПЕДО» – СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗДРАЖИТЕЛЬ»

– О Кубке России там речь зайдет? «Химки» пробились в четвертьфинал, в котором предстоит сыграть в начале марта с «Торпедо»…

– Мы сейчас активно общаемся с болельщиками. И на недавней встрече они напомнили, что в 2005 году «Химки» выходили в кубковый финал. Поэтому сейчас не собираемся останавливаться на достигнутом. Тем более что «Торпедо» лично для меня – серьезный раздражитель. На предыдущих стадиях мы с общим счетом 5:1 обыграли «Рубин» и «Оренбург», у которых тогда была хорошая пресса в РПЛ. Как говорится, игроки почувствовали кровь – и у них появились новые стимулы побеждать дальше. Но нам пока сложно нащупать грань между уверенностью и самоуверенностью. Неслучайно после кубковых успехов матчи ФНЛ «Химкам» давались сложно. Постараемся весной найти правильный баланс.

– Какой матч доставил вам наибольшее удовлетворение?

– Если говорить о Кубке, то первый тайм в Оренбурге был близок к идеалу. Мы показали тогда, что «Химки» сильны коллективизмом. А еще та поездка запомнилась… поеданием раков. Никита Саталкин из «Оренбурга» привез в аэропорт целое ведро. Вот мы всем тренерским штабом их тихо и спокойно под пиво и «уговорили».

– Игроки тоже ели раков?

– Конечно – это же белок. Но игроки ели раков отдельно от тренеров. Стараемся обходиться без панибратства.

– А пиво футболистам разрешается?

– После матчей – да. Это же мальтоза… А вообще, в первый час мы заполняем углеводное окно, которое необходимо для строительства новой мышечной структуры. Пиво же появляется в раздевалке на дни рождения. У нас, как в хорошей семье, есть рамки приличия. За эти полтора сезона еще не было ни одного штрафа за неспортивное поведение.

– Что всегда присутствует в раздевалке «Химок» после матчей?

– Углеводное насыщение идет самыми простыми способами. Игрокам предлагается печенье «Юбилейное» и 12–15 пицц. В основном «маргариты» и «четыре сыра», в которых больше углеводов… Так как наш тренер по физподготовке – итальянец, игровой цикл никогда не заканчивается с финальным свистком. Есть еще период заминки – упражнения для тех, кто мало играл. С напитками и медикаментозной поддержкой.

«НА ПОЛЯРУСА ПОСТУПАЮТ МИЛЛИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»

– Не боитесь, что зимой лидеров «Химок» переманят к себе клубы РПЛ?

– Я очень надеюсь, что на повышение уйдут ведущие игроки наших конкурентов. Знаю, что несколько торпедовцев уже на карандаше… А по поводу возможных трансферов «Химок» не у меня надо спрашивать. Я же не отвечаю за селекцию. Могу сказать, что Кухарчук и Тихий заслужили право играть в премьер-лиге. Верю, что они там и окажутся. В составе нашей команды.

– Многих удивило, когда в «Химки» летом перешел 27-летний украинский полузащитник Артем Полярус, который пробился с «Александрией» в групповой турнир Лиги Европы…

– Вас удивляет, как он решился поменять Украину на Россию? Все просто. Во-первых, Полярус – абсолютно аполитичен. Во-вторых, Артем и раньше хотел играть у тренера Талалаева, но в моих предыдущих командах для этого не было условий. В «Химках» он получил шанс прогрессировать. И стал открытием первой половины сезона. На него уже поступают миллионные предложения.

– Отпустите?

– Ни в коем случае. Да он и сам никуда не рвется.

«ИЗ-ЗА 2–3 ОШИБОК СУДЬИ ТРЕНЕР РИСКУЕТ ПОТЕРЯТЬ РАБОТУ НА 1–2 ГОДА»

– Есть опасения, что весной в борьбу за выход в премьер-лигу может вмешаться судейский фактор?

– Вообще, я уже давал себе зарок не комментировать трансферы и судейство. Но раз уж вы спросили, выскажу уверенность в том, что весну наши арбитры отработают более качественно, чем осенний отрезок. Для этого есть все предпосылки в связи с реформами, которые задумал РФС.

А проблема, на самом деле, очень острая. Мне кажется, надо ужесточить ответственность судей. Порой две-три их ошибки могут лишить тренера работы на год-два. Но мы часто видим, как арбитр, ошибаясь из тура в тур, все равно продолжает работать.

И, конечно, должна быть более-менее единая трактовка уровня жесткости в единоборствах. Встречаются судьи, при которых в принципе нельзя прессинговать. Они фиксируют по 30 фолов – ты просто рискуешь нарваться на удаление. Вот почему, кстати, «Химки» ближе к концу осени отказались от своего привычного агрессивного стиля. Мы были вынуждены подстраиваться.

И ничего хорошего в этом нет. Судьи – такие же участники процесса, как игроки и тренеры. И они тоже должны способствовать повышению качества футбола во внутрироссийских соревнованиях. А получается наоборот. Из-за такой манеры судейства мы часто наблюдаем примитив в исполнении команд, которым потом сложно перестроиться в еврокубках.

– Вы были солидарны с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко, когда тот просил судью сделать «лицо попроще»?

– И да, и нет. Считаю, что при всех проблемах у нас достаточно квалифицированных арбитров, и я вижу, как на сборах они усердно готовятся. Просто, повторюсь, контроля за их работой не хватает. Несправедливо вешать всех собак на Александра Егорова. Но ему этот контроль необходимо наладить.

«КАЧЕСТВО ИГРЫ СБОРНОЙ РОССИИ РАСТЕТ»

– До «Химок» вы тренировали «Пюник» в чемпионате Армении, где вас признали тренером года. С какими чувствами восприняли результат недавнего матча отбора к Евро-2020 Италия – Армения?

– Игру не смотрел. Но мой друг, который тесно общается с главным тренером сборной Армении Абраамом Хашманяном, позвонил и сказал, что случилась трагедия. Согласен с ним. Не из-за счета 1:9, а потому что теперь Хашманяна наверняка снимут, хотя это очень сильный специалист, который мог вывести команду на новый уровень. Не надо переоценивать нынешнюю силу армянского футбола. Там сейчас все, как в России начала 90-х. Многое надо менять. Так что разгром от Италии закономерен. Что вы хотите от сборной, которая дважды сыграла вничью с Лихтенштейном, уступила на своем поле Гибралтару в Лиге наций?..

Тем не менее там есть все предпосылки для прогресса. Если подтянуть функционалку и дисциплину. Сужу об этом по игрокам молодежной сборной Армении, с которыми мы работали в «Пюнике» девять месяцев. До этого команда крупно проигрывала в своем отборе Австрии и Сербии, потом зарубилась с теми же австрийцами 2:3 и отобрала очки у сербов. Другой пример того, как быстро можно прогрессировать при правильной организации тренировочного процесса, – это сборная Украины. Еще два года назад было невозможно представить, что команда так уверенно выйдет на Евро из группы с Португалией и Сербией.

– А как оцените результат отбора для сборной России?

– Как закономерный.

– То есть один матч финальной стадии – против Бельгии – мы уже проиграли?

– Если будем пытаться соревноваться с ними в игре в футбол, как недавно в Санкт-Петербурге, то да. Но Станислав Черчесов совершенно правильно попробовал. Не получилось – ничего страшного. На чемпионате Европы наверняка будем действовать иначе. К тому же там в группе будут не только бельгийцы. А в плей-офф можно выйти с третьего места. Главное – качество игры команды растет.

– Вы в этом уверены? При Черчесове мы ни разу не победили в основное время соперников из топ-20 рейтинга ФИФА…

– Никто не спорит с тем, что нам не хватает реализации в заключительной стадии. Вариантов Б у нас не так много. Вот выпали из состава Александр Головин и Денис Черышев – усилий одного Артема Дзюбы недостаточно… Тем не менее, помимо «стандартов», хорошей обороны и быстрых контратак, которые и раньше были, появилось взаимодействие при работе на флангах, улучшился прессинг. Сейчас мы чаще срываем атаки. Плюс не забывайте, что перед Евро-2020 у Черчесова будет время, чтобы заложить такую же функциональную базу, какая обеспечила нам успешный результат на чемпионате мира.

«ОСКОРБЛЯВШИЕ ДЗЮБУ ДЕБИЛЫ БЫЛИ, ЕСТЬ И БУДУТ»

– Того результата не было бы без гениальной игры в ворота Игоря Акинфеева. Надо пытаться вернуть его в сборную к Евро-2020?

– Бесспорно, Акинфеев способен сыграть лучше любого из конкурентов, но о его необходимости этому составу сборной говорить не берусь. Тренерам виднее. Все знают, насколько Акинфееву важно быть лидером команды. Но после чемпионата мира распределение ролей в коллективе изменилось.

– Что делать с болельщиками, которые на матче Сан-Марино – Россия, а затем на игре «Урал» – «Спартак» скандировали нецензурные кричалки в адрес Артема Дзюбы? Все это уже начинает напоминать травлю лидера сборной перед Евро…

– А что с ними можно сделать? Дебилы и озлобленные люди были, есть и никуда не денутся. Но при этом не надо никого дубинками лупить. Лучше попытаться выстроить хоть какой-то диалог.

– На месте партнеров Дзюбы пошли бы аплодировать трибунам в Сан-Марино после всего услышанного во время игры?

– Так они же аплодировали людям, которые их поддерживали, а не той кучке провокаторов. Главное, чтобы команда оставалась вместе. Мы в «Химках» после матча собираемся в центральном круге, говорим друг другу какие-то слова и идем к трибунам… Вообще, не хочется устраивать грандиозный конфликт из-за этого эпизода с Дзюбой. Сборная провела отличный год – давайте вместе радоваться.

– Хотели бы, чтобы на Евро-2020 Россия сыграла с Украиной?

– Нет. Жизненные трагедии политизируют и усугубляют ситуацию. Не стоит лишний раз провоцировать. Лучше команды развести.

– После группового этапа разводить уже некуда.

– Значит, встретимся в финале.

– Кого считаете фаворитом чемпионата?

– Немцев, французов и бельгийцев. Эти команды выделяются.

– А как же англичане – потенциальные хозяева финального матча с их суперпоколением?

– У Англии хорошая, молодая команда, но ей еще многого не хватает. Лига наций это показала. А в отборе к Евро англичане с топ-соперниками не встречались. Впрочем, они, конечно, могут выстрелить. Как и другая растущая сборная – Голландии.

«ГДЕ ЕЩЕ, КРОМЕ КРАСНОДАРА, ВЫ НАЙДЕТЕ КРИОКАМЕРЫ?»

– В последнее время радует молодежная сборная России. Это ресурс для Черчесова перед Евро?

– Здорово, что лидеры «молодежки» имеют постоянную практику в РПЛ и ФНЛ. Два-три человека могут быть конкурентоспособными и в главной сборной. В первую очередь – это Магомед-Шапи Сулейманов, Матвей Сафонов, Федор Чалов. Но, с другой стороны, правильно ли выдергивать их из команды, которая тоже решает серьезные задачи по своему возрасту? Правда, в молодежных турнирах прогнозировать очень сложно. Остается только пожелать ребятам не останавливаться в своем развитии.

– А как остановить регресс российских клубов в еврокубках? Мы уже отдали шестую строчку рейтинга УЕФА португальцам – и, видимо, надолго.

– Считаю, к потере рейтинговых очков в первую очередь привело безответственное отношение «Арсенала», «Спартака» и «Краснодара» к старту еврокубков. Нельзя формировать составы уже после начала сезона. Тот же «Олимпиакос», который не пустил краснодарцев в Лигу чемпионов, уже в мае объявил имена новичков, призванных заменить уходящих лидеров. А наши клубы положились на авось. И получили то, что получили.

– Но ведь проблемы возникли и у других. Даже у «Зенита», разница в игре которого в РПЛ и ЛЧ ощущается.

– Так еврокубки и наш чемпионат – не одно и то же. Там гораздо более высокая интенсивность. Мы видим это на примере Головина, который, уехав во Францию, уже не показывает такую же эффективность, как в ЦСКА. Опять мы возвращаемся к проблеме качества футбола, о котором говорили, обсуждая манеру судейства. За последние годы наш чемпионат потерял многих звезд – Халка, Акселя Витселя, Понтуса Вернблума, Вагнера Лав… Значит, выезжать на индивидуальных качествах отдельных исполнителей уже не получится. Нужно повышать командную скорость, плотность ведения единоборств.

– Но неужели в Болгарии и Венгрии дела с этим обстоят лучше? А ЦСКА проигрывал в Лиге Европы «Лудогорцу» и «Ференцварошу».

– К сожалению, в методике подготовки наши клубы уступают не только ведущим чемпионатам. В Европе все спокойно играют по два матча в неделю. И никто не жалуется. Чтобы повысить интенсивность в РПЛ, надо начать с юношеского уровня. А то у нас молодой парень привыкает играть по 30 матчей в году, а потом на взрослом уровне просто не готов к 60–70…

Я недавно вернулся из Краснодара. Но где еще у нас есть барокамеры и криокамеры? А в Европе это общее место. Проблеме восстановления там уделяют серьезнейшее внимание. И мы, с нашими перелетами и расстояниями, обязаны придерживаться европейских трендов. Иначе не сможем конкурировать на международной арене.